"Ленинград" и Киркоров признаны самыми дорогими артистами новогодних корпоративов
Их гонорары в праздничные дни могут вырасти в несколько раз
24 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Группа "Ленинград" и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ивент-агентств.
По их данным, выступление группы "Ленинград" обойдется организаторам минимум в 20 млн рублей. Минимальный гонорар Филиппа Киркорова составляет 12 млн рублей. В число самых высокооплачиваемых исполнителей также вошли Григорий Лепс – от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн, а также Любовь Успенская, чей гонорар начинается от 5 млн рублей.
«В агентствах уточняют, что в 2025 году высоким спросом на новогодних корпоративах пользуются также Татьяна Буланова, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан», – пишет издание.
Отмечается, что особенно высокие гонорары в новогодний период запрашивают артисты, которые регулярно появляются в телевизионных эфирах. В праздничные дни стоимость их выступлений может увеличиваться в несколько раз.
Ранее сообщалось, что гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. Стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.
08:22:03 24-12-2025
ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы.....
08:49:52 24-12-2025
R22 (08:22:03 24-12-2025) ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы..... ...
Согласен с Вами! Ущербные люди. И с той и с другой стороны.
10:11:53 24-12-2025
R22 (08:22:03 24-12-2025) ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы..... ... А у тебя эта копейка есть для начала?
09:42:17 24-12-2025
А, например, Костя Никольский сколько бы стоил?
14:34:26 24-12-2025
Гость (09:42:17 24-12-2025) А, например, Костя Никольский сколько бы стоил?... Как Никола Питерский
11:30:36 24-12-2025
Людям денег девать некуда.
12:00:50 24-12-2025
через годик смотришь и Долина в цене опять поднимется.