"Ленинград" и Киркоров признаны самыми дорогими артистами новогодних корпоративов

Их гонорары в праздничные дни могут вырасти в несколько раз

24 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru


Группа "Ленинград" и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ивент-агентств.

По их данным, выступление группы "Ленинград" обойдется организаторам минимум в 20 млн рублей. Минимальный гонорар Филиппа Киркорова составляет 12 млн рублей. В число самых высокооплачиваемых исполнителей также вошли Григорий Лепс – от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн, а также Любовь Успенская, чей гонорар начинается от 5 млн рублей.

«В агентствах уточняют, что в 2025 году высоким спросом на новогодних корпоративах пользуются также Татьяна Буланова, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан», – пишет издание.

Отмечается, что особенно высокие гонорары в новогодний период запрашивают артисты, которые регулярно появляются в телевизионных эфирах. В праздничные дни стоимость их выступлений может увеличиваться в несколько раз.

Ранее сообщалось, что гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. Стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.

Россия концерт Знаменитости
Комментарии 7

Avatar Picture
R22

08:22:03 24-12-2025

ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы.....

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:52 24-12-2025

R22 (08:22:03 24-12-2025) ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы..... ...
Согласен с Вами! Ущербные люди. И с той и с другой стороны.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:53 24-12-2025

R22 (08:22:03 24-12-2025) ни за одного из перечисленных и копейки не дал бы..... ... А у тебя эта копейка есть для начала?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:17 24-12-2025

А, например, Костя Никольский сколько бы стоил?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:26 24-12-2025

Гость (09:42:17 24-12-2025) А, например, Костя Никольский сколько бы стоил?... Как Никола Питерский

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Mike

11:30:36 24-12-2025

Людям денег девать некуда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:50 24-12-2025

через годик смотришь и Долина в цене опять поднимется.

  -2 Нравится
Ответить
