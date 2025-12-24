"Ленинград" и Киркоров признаны самыми дорогими артистами новогодних корпоративов

Их гонорары в праздничные дни могут вырасти в несколько раз

24 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Группа "Ленинград" и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ивент-агентств.

По их данным, выступление группы "Ленинград" обойдется организаторам минимум в 20 млн рублей. Минимальный гонорар Филиппа Киркорова составляет 12 млн рублей. В число самых высокооплачиваемых исполнителей также вошли Григорий Лепс – от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн, а также Любовь Успенская, чей гонорар начинается от 5 млн рублей.

«В агентствах уточняют, что в 2025 году высоким спросом на новогодних корпоративах пользуются также Татьяна Буланова, группа "Дискотека Авария", Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан», – пишет издание.

Отмечается, что особенно высокие гонорары в новогодний период запрашивают артисты, которые регулярно появляются в телевизионных эфирах. В праздничные дни стоимость их выступлений может увеличиваться в несколько раз.

Ранее сообщалось, что гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. Стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.