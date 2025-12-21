Зарабатывает на свадьбу? Григорий Лепс "подорожал" на миллион перед Новым годом
Организаторы обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей
21 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. По данным Shot, стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.
Сообщается, что в предновогодний период 63-летний певец берет максимальное количество заказов, несмотря на высокие расценки. В райдере Лепса указаны перелеты бизнес-классом, а в ряде случаев – требование частного самолета. Кроме того, организаторы обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.
Ранее Лепс рассказывал о крупных расходах: он приобрел дом на Рублевке для своей бывшей супруги, стоимость которого, по информации СМИ, составила около 300 млн рублей. На этом фоне, как сообщалось, свадьбу певца с 19-летней Авророй Кибой пришлось перенести.
20:38:56 21-12-2025
Кокс нынче дорогой.
20:40:27 21-12-2025
Работай, Гриша, работай, а то на фига 19-летней , но уже хитро.опой хапужке нужен потрепанный алконавт.
11:14:14 22-12-2025
кто же его слушает?!