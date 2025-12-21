НОВОСТИКультура

Зарабатывает на свадьбу? Григорий Лепс "подорожал" на миллион перед Новым годом

Организаторы обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей

21 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца
Гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. По данным Shot, стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.

Сообщается, что в предновогодний период 63-летний певец берет максимальное количество заказов, несмотря на высокие расценки. В райдере Лепса указаны перелеты бизнес-классом, а в ряде случаев – требование частного самолета. Кроме того, организаторы обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Лепс рассказывал о крупных расходах: он приобрел дом на Рублевке для своей бывшей супруги, стоимость которого, по информации СМИ, составила около 300 млн рублей. На этом фоне, как сообщалось, свадьбу певца с 19-летней Авророй Кибой пришлось перенести.

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

20:38:56 21-12-2025

Кокс нынче дорогой.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:40:27 21-12-2025

Работай, Гриша, работай, а то на фига 19-летней , но уже хитро.опой хапужке нужен потрепанный алконавт.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:14 22-12-2025

кто же его слушает?!

  3 Нравится
Ответить
