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Леонид Якубович рассказал о тяжелом отравлении на съемках "Поля чудес"

Ведущий попробовал угощения от участницы, которая привезла "чемодан съестного"

13 июня 2026, 19:25, ИА Амител

Леонид Якубович / Фото: скриншот из программы "Поле чудес" на Первом канале
Леонид Якубович / Фото: скриншот из программы "Поле чудес" на Первом канале

Ведущий шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович в беседе с "Телепрограммой" рассказал о случае тяжелого отравления, произошедшем на съемках программы.

По словам телеведущего, одна из участниц привезла на передачу "чемодан съестного". Среди угощений были копченые колбасы и другие продукты. Женщина выложила их на барабан и принялась передавать привет всей своей деревне. Якубович не стал останавливать гостью, сделал вид, что голоден, и начал пробовать угощения.

Все шло хорошо, пока ведущий не почувствовал странный кисловатый привкус. Он отметил, что участница добиралась до съемок трое суток на поезде в июле — вероятно, из‑за этого продукты испортились. После игры первой тройки Якубович потерял сознание. В итоге после съемок он провел три дня в больнице из‑за тяжелого отравления.

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

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Комментарии 10

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Гость

19:29:22 13-06-2026

Идиотская программа для идиотов. "Поле чудес" же было в стране дураков!

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Гость

19:41:36 13-06-2026

Там вааааще есть ничего нельзя. Якубович не знал об этом. И у той мозгов маловато.

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гость

19:47:18 13-06-2026

Грешно смеяться над больными людьми.Но жадность " фраера " губит.

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Гость

20:04:42 13-06-2026

Аркадьевич,хватит жрать просрочку.

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Гость

20:19:44 13-06-2026

А потом удивляются:мы везли-везли, а они кушать не стали,другим заменили.

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Гость

20:29:13 13-06-2026

Как у Ефима Смолина одна бабака:" Это вы съели что нибудь."

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Гость

21:01:37 13-06-2026

А я бы вообще побрезговала есть еду из чужих чемоданов от чужих людей

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Гость

21:44:23 13-06-2026

Ябукович пиарится?

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Musik

09:55:01 14-06-2026

Гость (21:44:23 13-06-2026) Ябукович пиарится?... Какой нежный.
Его бы в МРа...

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Гость

11:08:15 14-06-2026

В каком году это было ? В этом июля еще не было

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