Леонид Якубович рассказал о тяжелом отравлении на съемках "Поля чудес"
Ведущий попробовал угощения от участницы, которая привезла "чемодан съестного"
13 июня 2026, 19:25, ИА Амител
Ведущий шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович в беседе с "Телепрограммой" рассказал о случае тяжелого отравления, произошедшем на съемках программы.
По словам телеведущего, одна из участниц привезла на передачу "чемодан съестного". Среди угощений были копченые колбасы и другие продукты. Женщина выложила их на барабан и принялась передавать привет всей своей деревне. Якубович не стал останавливать гостью, сделал вид, что голоден, и начал пробовать угощения.
Все шло хорошо, пока ведущий не почувствовал странный кисловатый привкус. Он отметил, что участница добиралась до съемок трое суток на поезде в июле — вероятно, из‑за этого продукты испортились. После игры первой тройки Якубович потерял сознание. В итоге после съемок он провел три дня в больнице из‑за тяжелого отравления.
19:29:22 13-06-2026
Идиотская программа для идиотов. "Поле чудес" же было в стране дураков!
19:41:36 13-06-2026
Там вааааще есть ничего нельзя. Якубович не знал об этом. И у той мозгов маловато.
19:47:18 13-06-2026
Грешно смеяться над больными людьми.Но жадность " фраера " губит.
20:04:42 13-06-2026
Аркадьевич,хватит жрать просрочку.
20:19:44 13-06-2026
А потом удивляются:мы везли-везли, а они кушать не стали,другим заменили.
20:29:13 13-06-2026
Как у Ефима Смолина одна бабака:" Это вы съели что нибудь."
21:01:37 13-06-2026
А я бы вообще побрезговала есть еду из чужих чемоданов от чужих людей
21:44:23 13-06-2026
Ябукович пиарится?
09:55:01 14-06-2026
Гость (21:44:23 13-06-2026) Ябукович пиарится?... Какой нежный.
Его бы в МРа...
11:08:15 14-06-2026
В каком году это было ? В этом июля еще не было