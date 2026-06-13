Леонид Якубович рассказал о тяжелом отравлении на съемках "Поля чудес"

Ведущий попробовал угощения от участницы, которая привезла "чемодан съестного"

13 июня 2026, 19:25, ИА Амител

Леонид Якубович / Фото: скриншот из программы "Поле чудес" на Первом канале

Ведущий шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович в беседе с "Телепрограммой" рассказал о случае тяжелого отравления, произошедшем на съемках программы.

По словам телеведущего, одна из участниц привезла на передачу "чемодан съестного". Среди угощений были копченые колбасы и другие продукты. Женщина выложила их на барабан и принялась передавать привет всей своей деревне. Якубович не стал останавливать гостью, сделал вид, что голоден, и начал пробовать угощения.

Все шло хорошо, пока ведущий не почувствовал странный кисловатый привкус. Он отметил, что участница добиралась до съемок трое суток на поезде в июле — вероятно, из‑за этого продукты испортились. После игры первой тройки Якубович потерял сознание. В итоге после съемок он провел три дня в больнице из‑за тяжелого отравления.