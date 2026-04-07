Суд взыскал 800 тысяч рублей с "Алтай-Лаваша" за смерть сотрудницы, отравившейся в санузле

07 апреля 2026, 09:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае апелляционная инстанция обязала ООО "Алтай-Лаваш" выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда дочери сотрудницы, погибшей после отравления на рабочем месте. Соответствующее решение принял Алтайский краевой суд, отменив вердикт суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, несчастный случай произошел с 53-летней упаковщицей предприятия. Женщина отравилась неизвестным веществом в помещении санузла, была госпитализирована и спустя несколько дней скончалась. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое отравление, предположительно — сероводородом. Факт несчастного случая на производстве был подтвержден соответствующими актами.

Изначально дочь погибшей обратилась в Индустриальный районный суд Барнаула с требованием взыскать с предприятия 3 млн рублей компенсации морального вреда. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что смерть женщины не связана с производственной деятельностью, а работодатель обеспечил необходимые меры безопасности, включая исправное состояние гидрозатвора в санузле.

Апелляционная коллегия по гражданским делам пришла к иному выводу. Суд установил, что работодатель не обеспечил безопасность жизни и здоровья сотрудников, а допущенная халатность при организации производственной деятельности стала причиной несчастного случая, повлекшего гибель женщины.

Определяя размер компенсации, суд учел характер произошедшего, степень вины ответчика и последствия для истца. В частности, было отмечено, что 26-летняя дочь погибшей проживала с матерью одной семьей, а ее смерть повлекла значительные нравственные страдания.

Ранее, в октябре 2024 года, в Барнауле две сотрудницы пекарни отравились токсичными парами. По предварительной версии, причиной могли стать пары сероводорода, поступившие из канализации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.