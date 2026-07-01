Лето, жара! Как журналист amic.ru сбежала из офиса на один день в комплекс "Планета Q"

Бассейны, концерты, сосновый бор, катание на лошадях и багги и атмосфера летнего курорта — не где-то на море, а в Барнауле

01 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxqUkh

"Планета Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жара почти весь июнь в Барнауле стоит такая, что кондиционер в редакции информационного агентства "Амител" давно не справляется с задачей спасения журналистов. В одну из таких жарких пятниц наша коллега Саша Казанцева вспомнила, что развлекательный комплекс "Планета Q" давно приглашал amic.ru на тест-драйв. Решение созрело мгновенно: ноутбук закрыт, телефон заряжен, солнцезащитные очки надеты — вместе с фотографом Катей Смолихиной едем проверять, действительно ли можно почувствовать себя на курорте, не покидая Барнаул.

Сосны и тишина

Из самого центра города до Борзовой Заимки на машине минут 20 (проехать можно через Кутузова, Павловский или Змеиногорский тракты). Заезжаем в сосновый бор, и уже на лесной дороге хочется открыть окна и дышать-дышать запахом нагретой солнцем хвои и наслаждаться тишиной.

Мы на месте. На входе, как и все посетители, получаем браслеты. Проходим инструктаж по технике безопасности, и все — отдых начинается.

Главная гордость комплекса — бассейны. Их семь. Недалеко от входа отдельная детская зона с четырьмя бассейнами и горкой — здесь команда анимации играет с детьми и проводит пенные вечеринки. Проходим вглубь комплекса — много бассейнов для взрослых и шезлонгов (около 1700 штук).

Детская зона в "Планете Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на разгар сезона, ощущения переполненности нет. Люди распределяются по огромной территории, поэтому всегда можно найти спокойное место для отдыха.

Вода приятно освежает после жары, а вокруг вместо многоэтажек — сосны и голубое небо.

Для тех, кто любит повышенный комфорт, работает отдельная VIP-зона "Лагуна". Это бассейн формата 18+ со своей зоной отдыха, кафе, горкой и персональными лежаками. Отдельный бонус для гостей — сауна. Она уже входит в стоимость билета.

Вход для взрослых — 1250 рублей, для детей от 3 до 12 лет — 600 рублей, вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей. Баня — 1500 р/час, чан — 2000 р/час. "Счастливые часы": при входе с 12:00 до 13:00 взрослый билет стоит 900 рублей, детский – 450.

После нескольких часов под солнцем сочетание водных процедур и жаркой сауны оказалось особенно приятным. Нам хочется лишь купаться и загорать. Но профессиональный интерес доминирует — идем осматривать территорию.

"Планета Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Купаться и праздновать

Если кажется, что отдых здесь ограничивается бассейнами, это не так. Для нас, как для особых гостей, провели экскурсию по всему комплексу и показали многочисленные локации для мероприятий.

Здесь есть банкетный зал, несколько шатров, в том числе свадебный, купольные беседки и новенькие уютные виллы среди сосен, а также баня-бочка и чан.

"Планета Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Особенно эффектно все это выглядит вечером — после заката включается декоративная подсветка леса, и многие гости сначала даже не верят, что находятся в Барнауле.

В комплексе проводят свадьбы, корпоративы, выпускные, детские праздники и семейные торжества. Кстати, для детей здесь есть отдельная площадка, где можно провести торжество с аниматорами.

Теплая беседка "Лагуна" — 30 тысяч рублей за шесть часов;

вилла — 10–25 тысяч;

беседка для компании до шести человек — 350 руб/час;

беседка для 15 человек — 550 руб/час;

купольные беседки — 1500–2500 руб/час.

"Планета Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От пони до квадроциклов

Еще одна интересная деталь — небольшой контактный уголок с животными. На территории живут лошади, пони, хаски и самоеды. Дети и взрослые с удовольствием фотографируются с животными и катаются верхом по лесу.

Зооуголок в "Планете Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А еще здесь можно погонять на квадроциклах, багги, электробайках и мотоциклах. Мототехника пользуется высоким спросом, запись очень плотная. Кататься могут не только взрослые, но и дети от 7 лет. Есть семейные программы и групповые заезды для компаний. Пока одни гости загорают у бассейна, другие отправляются покорять лесные маршруты.

Аренда мототехники в "Планете Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лимонады вместо дедлайнов

После прогулки идем в бар. В жаркий день освежающие лимонады и молочные коктейли оказываются как нельзя кстати. На территории работает более десяти баров и точек питания, поэтому вопрос, где перекусить между купанием и прогулками, не возникает.

Удобно приехать на весь день: вдоволь накупаться в теплых бассейнах, позагорать на солнышке и понежиться в тени на шезлонге, вкусно перекусить, сделать много ярких кадров в фотозонах, покататься на багги и погладить пушистых собак. А вечером устроить романтический ужин или семейные посиделки в беседке или просто погулять.

"Планета Q" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Концерт под открытым небом

В нашем случае — сходить на концерт, куда нас тоже пригласили. В этот день в "Планете Q" выступала группа "Фактор-2".

Если днем комплекс напоминает большой пляжный курорт, то вечером превращается в концертную площадку. Солнце садится, перед сценой постепенно собираются люди, занимают места в зоне отдыха, фотографируются и готовятся подпевать знакомым хитам.

"Скажи, красавица, чего не нравится", — поем вместе со всем залом.

Летом здесь часто проходят концерты и дискотеки. Ближайшая вечеринка пройдет 3 июля 2026 года, выступят популярные братья Гаязовы (возрастное ограничение 12+). Сбор гостей в 19:00.

Так что "Планета Q" — это не просто бассейны, это полноценное пространство для летнего отдыха.

Концерт группы "Фактор-2" в на "Планете Q" / Фото: Александра Казанцева и со страницы комплекса во "ВКонтакте"

Оставайтесь ночевать

Для тех, кому одного дня недостаточно, есть гостиница. Стоимость номера начинается от 3500 рублей. При этом гости получают возможность пользоваться бассейнами два дня подряд. Даже после выселения можно оставаться на территории и продолжать отдых. Для многих жителей края это удобная альтернатива короткому отпуску.

Но мы, вволю потанцевав и попев на концерте хиты нашей юности, возвращаемся обратно в Барнаул. Едем с ощущением, будто провели выходные, а не всего один день.

Вечерняя "Планета Q" / Фото: Александра Казанцева

Пожалуй, главный секрет "Планеты Q" не в количестве бассейнов, шезлонгов или концертных площадок, хотя и этого здесь хватает. Главное — атмосфера. Сосновый бор, теплый воздух, запах хвои, вода, музыка и расслабленность. Здесь лето — это не маленькая, а большая жизнь.

И если однажды в разгар рабочей недели вам покажется, что жара окончательно победила продуктивность, возможно, стоит сделать то же самое, что и журналисту amic.ru: закрыть ноутбук и хотя бы на день отправиться туда, где вместо дедлайнов — вода и солнце.

"Планета Q"

Адрес: Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сайт

ВК

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Справки: 8 961 230 2010

VIP-зона "Лагуна": 8 962 790 8888

VIP-зоны и номера: 8 964 084 8271

Аренда банкетного зала, беседок и шатров: 8 964 084 8270

Конный клуб (прогулки на лошадях по лесу, катание на пони и лошадях для детей и взрослых): 8 913 214 4204

Аренда мотоциклов: 8 923 169 6967

Билеты на концерты и фестивали 2026ИП Погуляев Николай Николаевич, ИНН 222111506362, ОГРН 320222500061631

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