Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил против новых блокировок соцсетей
Сегодня общество скорее удивит не очередное ограничение, а противоположный сценарий
14 января 2026, 08:15, ИА Амител
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с призывом к Государственной Думе отказаться от дальнейших блокировок оставшихся социальных сетей. По его словам, общество устало от постоянного ужесточения регулирования в цифровой сфере.
Как заявил Алексей Нечаев, россияне сталкиваются с чередой запретов, штрафов и новых правил, из-за которых у людей возникает ощущение правовой незащищенности. Он подчеркнул, что подобная практика лишь усиливает напряжение и недоверие со стороны граждан.
По мнению Нечаева, сегодня общество скорее удивит не очередное ограничение, а противоположный сценарий – если за текущий созыв Государственной Думы не будет запрещена ни одна новая социальная сеть и не появятся законы, дополнительно усложняющие жизнь граждан.
Ранее сообщалось, что в России могут быть введены жесткие ограничительные меры для пользователей социальных сетей. С соответствующими инициативами выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, назвав необходимой "жесточайшую" государственную политику в цифровом пространстве.
08:18:54 14-01-2026
А он смешной
08:31:52 14-01-2026
Почему никто не возмущается 2 кратным повышением тарифом на электроэнергию в этом году? Этот рост потащит за собой дальнейший рост цен на товары и оплаты ЖКХ.
09:11:40 14-01-2026
Гость (08:31:52 14-01-2026) Почему никто не возмущается 2 кратным повышением тарифом на ... Вы что хотите испортить отношения с Абхазией. Они там чуть ли не бастовать начали когда им сказали, что за электричество придётся платить. А оно нам надо?
09:12:42 14-01-2026
видимо, СС - это самая главная причина волнения россиян, по мнению новых людей.
а космические тарифы на коммуналку и становящиеся недоступными цены на продукты- так, ерунда. про них можно и промолчать. очередные клоуны.
09:33:04 14-01-2026
Элен без ребят (09:12:42 14-01-2026) видимо, СС - это самая главная причина волнения россиян, по ... Всё проще, этот товарищ пару лет назад купил себе очень популярный сайт. Который не совсем соц.сеть но очень может попасть под санкции за содержание
09:25:21 14-01-2026
Что бы надо заблокировать, так это гадюшник ВК! Или хотя бы модерировать комментарии! Это просто концентрация идиотии!
10:02:13 14-01-2026
Гость (09:25:21 14-01-2026) Что бы надо заблокировать, так это гадюшник ВК! Или хотя бы ... Да боже мой. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус) Не нравится книга - закрываешь и откладываешь в сторону. Не нравится фильм\выставка\театральная постановка - не покупаешь билет и не идешь. Не нравится соц сеть - сносишь к чертям акк и забываешь про нее. Но нет, нашим гражданам как всегда надо то, что не нравится лично им, запретить для всех. И да, даже в пресловутом вк полно нормальных групп и соо по интересам. Но кто-то, как всегда, ищет то, что на итого таки находит.
09:49:27 14-01-2026
лучший отечественный программный продукт - это поисковик и портал "Спутник"!
Как же он хорош! Как же он быстро и правильно находит и выдаёт информацию!
Все отечественные продукты должны быть как "Спутник"!
10:09:13 14-01-2026
Гость (09:49:27 14-01-2026) лучший отечественный программный продукт - это поисковик и п...
Неправда! Лучший отечественный программный продукт - это интернет-энциклопедия Рувики! (не путать с предыдущей убийцей Википедии - БРЭ)
Как же она хороша! Как обширно, а главное достоверно в ней подана информация! Как она уникальна!
Все отечественные продукты должны быть как "Рувики"!
10:23:30 14-01-2026
Гость (10:09:13 14-01-2026) Неправда! Лучший отечественный программный продукт - это... И рувики глянул, Ну тут хотябы поиск есть, пусть и нейронка. Нейронке слабо доверяю, но поюзаю, погляжу.
10:22:10 14-01-2026
Гость (09:49:27 14-01-2026) лучший отечественный программный продукт - это поисковик и п... Зашел, поверил, фигня какая то, и поисковика нет. И вообще, все в стиле раши, сделать чтото непонятное, чтобы ни кто не разобрался.
Научитесь у китайцев правильно показывать и продавать.
Поисковый портал, который ничего не ищет - гениально кэп.
11:10:41 14-01-2026
Гость (10:22:10 14-01-2026) Зашел, поверил, фигня какая то, и поисковика нет. И вообще, ...
Это был сарказм, кэп. Спутник давным давно загнулся, но видимо кто-то до сих пор верит в подобную агитацию)))