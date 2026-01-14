Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил против новых блокировок соцсетей

Сегодня общество скорее удивит не очередное ограничение, а противоположный сценарий

14 января 2026, 08:15, ИА Амител

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с призывом к Государственной Думе отказаться от дальнейших блокировок оставшихся социальных сетей. По его словам, общество устало от постоянного ужесточения регулирования в цифровой сфере.

Как заявил Алексей Нечаев, россияне сталкиваются с чередой запретов, штрафов и новых правил, из-за которых у людей возникает ощущение правовой незащищенности. Он подчеркнул, что подобная практика лишь усиливает напряжение и недоверие со стороны граждан.

По мнению Нечаева, сегодня общество скорее удивит не очередное ограничение, а противоположный сценарий – если за текущий созыв Государственной Думы не будет запрещена ни одна новая социальная сеть и не появятся законы, дополнительно усложняющие жизнь граждан.

Ранее сообщалось, что в России могут быть введены жесткие ограничительные меры для пользователей социальных сетей. С соответствующими инициативами выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, назвав необходимой "жесточайшую" государственную политику в цифровом пространстве.