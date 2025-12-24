"Новые люди" рассказали, что полезного сделали за год для страны и регионов

Лидер партии Алексей Нечаев подвел итоги работы основных программ и инициатив

Партия "Новые люди" провела форум под названием "Взгляд в будущее". Более тысячи участников со всей страны, включая жителей Алтайского края, – сторонники партии, волонтеры и предприниматели – подвели итоги работы за прошедший год. Среди обсуждаемых тем – образовательные программы для школьников и студентов, инициативы по активному долголетию, а также предложения по налоговой и миграционной политике, которые непосредственно влияют на жизнь региона.

Другой подход

Главной эмоцией, с которой сегодня сталкиваются жители России, является тревога, отметил лидер партии Алексей Нечаев. По его словам, люди не могут предсказать, какие ограничения и штрафы введут завтра, а что заблокируют. Политик отметил, что такой подход необходимо менять, чтобы создать условия для развития.

Лидер "Новых людей" также сообщил, что одна из главных задач партии – рост реальных доходов граждан. В рамках этого направления активно развивают бесплатные образовательные проекты. Например, в проекте "Нейростарт" в этом году более 100 тысяч человек по всей стране научились работать с нейросетями, что открывает новые возможности как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Образовательные инициативы и поддержка бизнеса

Еще один важный проект партии – "Я в деле", который реализуют в вузах, колледжах и школах. За год в рамках программы обучение прошли более 70 тысяч студентов, которые узнали, как открыть бизнес с нуля.

Особое внимание Алексей Нечаев уделил инициативам в области образования. Одним из главных достижений партии стал закон о праве на пересдачу ЕГЭ. В 2025 году инициативу поддержали, и 135 тысяч школьников получили возможность пересдать экзамен. Кроме того, благодаря усилиям партии из бюджета выделили шесть миллиардов рублей на обновление университетов и образовательные программы.

Региональная политика

Важным моментом в выступлении Нечаева стало обсуждение налоговой политики. Партия "Новые люди" активно выступает за то, чтобы больше налогов оставалось в регионах. Это позволит обеспечить их самостоятельное развитие. Пока инициатива не получила широкого воплощения, партия продолжает развивать проекты самостоятельно.

Например, программа "Жить по-новому" работает уже в 30 регионах страны. Это танцевальные вечера, мастер-классы и встречи для пожилых людей, что позволяет им продолжать активную жизнь после выхода на пенсию. Для школьников партия проводит "Робоуроки" и развивает проект "Инженеры будущего", где детям показывают, как работают современные технологии.

Миграционная политика и цифровизация

Не обошла стороной партия и тему миграционной политики. В следующем году начнет работать проект "Мигрант ID*", который предполагает создание цифрового профиля мигранта, где будут отображать место его работы, сроки пребывания и обязательства. Нововведение должно помочь сократить нелегальную занятость и перейти к более организованной и "умной" миграции.

