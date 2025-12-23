В Госдуме предложили ввести верификацию для соцсетей через "Госуслуги"
Андрей Свинцов также предлагает полностью закрыть доступ в соцсети лицам младше 14 лет
23 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
В России могут быть введены жесткие ограничительные меры для пользователей социальных сетей. С соответствующими инициативами выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, назвав необходимой "жесточайшую" государственную политику в цифровом пространстве, сообщает НСН.
Парламентарий убежден, что, несмотря на непопулярность, подобные ограничительные меры необходимы для безопасности общества. Он подчеркнул, что государство должно взять на себя функцию контроля над регистрацией в социальных сетях.
Ключевым элементом защиты, по мнению депутата, должна стать обязательная верификация. Это, как считает Свинцов, резко сократит количество ботов и фейковых страниц, поскольку каждый пользователь будет обязан подтвердить личность через "Госуслуги". Соцсети же, по его словам, не всегда справляются с блокировкой таких аккаунтов самостоятельно.
Особое внимание в своей инициативе депутат уделил защите детей:
«Я тоже сторонник того, чтобы до 14 лет вообще запретить», – заявил он, имея в виду доступ к соцсетям.
Свинцов признает, что дети могут пытаться обойти запрет, регистрируясь на старших родственников, но "жесткость закона" обязала бы платформы выявлять и блокировать такие аккаунты.
Ранее Андрей Свинцов уже выступал с инициативами по цифровому суверенитету, заявляя о возможных ограничениях для всех сервисов Google с целью перехода на отечественные аналоги. Также в Госдуме неоднократно обсуждалась возможность полной блокировки YouTube в России.
12:25:40 23-12-2025
Проблем в стране больше нет?
13:02:18 23-12-2025
Некоторые опросы показывают, что 90% граждан готовы удалить нафик свои аккаунты совсем из соцсетей.
13:25:37 23-12-2025
Гость (13:02:18 23-12-2025) Некоторые опросы показывают, что 90% граждан готовы удалить ... А чо тогда не удаляют?
13:02:47 23-12-2025
Чел, так в большинстве соц. сетей та верификация уже вполне себе есть. Давайте строить цепочки - в Госуслуги через СКАМ, в соц. сети через Госуслуги... Оно ж точно все будет работать)
13:18:55 23-12-2025
Да вообще заблокировать соцсети, пусть молодеж на улицу идет УЧИТСЯ общаться. а не вот эти вот все лайки матайки. они ж арзговаривать не умеют 90% и считают, что френдлист в соцсетях это друзья. А друзей то АНСТОЯЩИХ и нету!
13:42:35 23-12-2025
Гость (13:18:55 23-12-2025) Да вообще заблокировать соцсети, пусть молодеж на улицу идет... Ну да, вместо того, чтобы общаться с теми, кто тебе действительно интересен и с кем ты на одной волне, иди на улицу общаться в лучшем случае с соседями по дому. Ну а что у соседского Вовки интерес один - бабы и выпивка, то это твои проблемы, ага. Зато не интернет)
13:31:10 23-12-2025
Дети до 14 итак особо во всякую фигню не лезут. А вот от 14 и дальше да , беда. Почему не хватает ума запретить всякие соцсети до 18 лет. В какой то Австралии ито заботятся о детях и стараются их уберечь от всякого дерьма в которое их пытаются затащить. А у нас получается лучше посадить ребенка, а еще страшней похоронить.
18:43:29 23-12-2025
В.В. (13:31:10 23-12-2025) Дети до 14 итак особо во всякую фигню не лезут. А вот от 14 ... Пример Австралии в итоге стал заразным. Несколько стран стали следовать его примеру, и Россия не стала исключением.
14:39:54 23-12-2025
Может, создать специальную сеть для несовершеннолетних с хорошим контролем. Мне кажется, дети будут всеми правдами и неправдами пользоваться соцсетями. В этом смысле они хитрее нас.
18:40:40 23-12-2025
Гость (14:39:54 23-12-2025) Может, создать специальную сеть для несовершеннолетних с х... В России уже были соцсети, предназначенные специально для детей, такие как «Страна Смешариков» и «Твиди.ру», существовавшие в конце 2000-х — начале 2010-х годов.
18:37:00 23-12-2025
Это была не первая попытка ввести такой опыт в России. В 2010-е годы российские власти неоднократно предлагали ввести возврастные ограничения для доступа в Интернет и ввести обязательную верификацию через российские интернет-сервисы, в том числе и через Госуслуги. И в начале 2020-х годов (до начала СВО) тоже поднимали этот вопрос.
19:02:32 23-12-2025
У детей чаты по учебе с одноклассниками, учителем