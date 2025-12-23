В Госдуме предложили ввести верификацию для соцсетей через "Госуслуги"

Андрей Свинцов также предлагает полностью закрыть доступ в соцсети лицам младше 14 лет

23 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В России могут быть введены жесткие ограничительные меры для пользователей социальных сетей. С соответствующими инициативами выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, назвав необходимой "жесточайшую" государственную политику в цифровом пространстве, сообщает НСН.

Парламентарий убежден, что, несмотря на непопулярность, подобные ограничительные меры необходимы для безопасности общества. Он подчеркнул, что государство должно взять на себя функцию контроля над регистрацией в социальных сетях.

Ключевым элементом защиты, по мнению депутата, должна стать обязательная верификация. Это, как считает Свинцов, резко сократит количество ботов и фейковых страниц, поскольку каждый пользователь будет обязан подтвердить личность через "Госуслуги". Соцсети же, по его словам, не всегда справляются с блокировкой таких аккаунтов самостоятельно.

Особое внимание в своей инициативе депутат уделил защите детей:

«Я тоже сторонник того, чтобы до 14 лет вообще запретить», – заявил он, имея в виду доступ к соцсетям.

Свинцов признает, что дети могут пытаться обойти запрет, регистрируясь на старших родственников, но "жесткость закона" обязала бы платформы выявлять и блокировать такие аккаунты.

Ранее Андрей Свинцов уже выступал с инициативами по цифровому суверенитету, заявляя о возможных ограничениях для всех сервисов Google с целью перехода на отечественные аналоги. Также в Госдуме неоднократно обсуждалась возможность полной блокировки YouTube в России.