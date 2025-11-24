Когда вы видите в продаже какой-нибудь барбарисовый алтайский мед, то нужно подумать, а есть ли в крае вообще такое растение

3-4 декабря в Алтайском крае стартует большой "Апифорум Алтай – 2025". Мероприятие всероссийского масштаба в сфере пчеловодства – одно из знаковых отраслей в нашем регионе. Это будет большой медовый конгресс, на который съедутся и производители меда, и эксперты этой отрасли со всей страны и даже из-за рубежа. В рамках форума запланирована не только большая деловая программа, но и конкурсы "Лучший мед России" и "Лучший пчеловод". Подробно об этом в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала организатор форума, председатель Координационного совета по развитию пчеловодства Алтайского края Маргарита Прохорова.

– Добрый день, Маргарита Николаевна. Какие сорта есть чисто алтайские, а каких нет у нас вообще?

– Алтайский край – удивительный регион в плане географии. У нас есть и степи, и луга, и леса, и тайга, которую нужно отделять от леса, и горы. Поэтому сортов меда у нас очень много. Таежный, дягилевый, гречишный, эспарцетовый, донниковый, горный, он может быть и монофлорный.

– Монофлорный – это одна травка, да?

– Практически в природе так не существует. Есть с преобладанием какого-то одного растения.

– А каких у нас нет вообще?

– Есть растения-эндемики, которые есть исключительно, допустим, на Дальнем Востоке. Например, амурский бархат, у нас он не растет, или акация белая, это южное растение, соответственно, у нас этого меда нет.

– А липовый у нас есть?

– У нас есть реликтовая липовая роща на границе с Кузбассом, но продукта самого мало, и он полифлорный в большинстве случаев, и не каждый год бывает.

Когда вы видите в массовой продаже липовый алтайский мед или какой-нибудь барбарисовый или лавандовый, то нужно подумать, а есть ли у нас вообще такие растения в принципе, и может ли быть с них собран мед.

– Давайте поговорим о фальсификации. Как сегодня подделывают мед?

– Что касается фальсификации, она имеет разные виды. Бывает качественная фальсификация, бывает технологическая, количественная, ассортиментная.

Ассортиментная фальсификация очень часто встречается в медовой продукции. То есть мед, условно, более дешевого растения, более распространенного, продается как более уникальный мед. Например, мед с преобладанием подсолнечника продается как горный. Это самая частая фальсификация.

Есть также фальсификация с добавлением патоки или глюкозно-фруктозного сиропа – это качественная фальсификация. Пчеловоды этим не занимаются, это обычно происходит на стороне переработчиков. Никто не кормит сахаром пчел.

– А много ли подделок на маркетплейсах? Стоит ли там покупать мед?

– Вот когда мы заходили к кооперативам "Пасеки Сибири" на маркетплейсы, мы понимали, что нам будет тяжело конкурировать с натуральным медом, потому что есть фальсифицированный продукт, но также очень много натурального меда продается на маркетплейсах. Маркетплейсы и онлайн-площадки – это такой тренд в будущее.

– А как онлайн понять, что мед – не подделка? Как заказать настоящий мед на маркетплейсе? Нужно изучать производителя?

– Пчеловоды сейчас активно заходят на онлайн-площадки, переходят от старого формата сарафанного радио, но оно, кстати, до сих пор работает в нашей отрасли. Заходят на онлайн-площадки, ведут свои соцсети, показывают, как они работают с пчелой, как они качают мед, как они его фасуют и отгружают. И вот это самый надежный вариант – именно поставщик, которого вы видите.

– Маргарита, давайте поговорим о конкурсе "Лучший мед России".

– Всероссийский конкурс "Лучший мед России" будет проходить в седьмой раз уже, и в этом году у нас на Алтае. Что примечательно? Во-первых, мы уже набрали больше тысячи образцов. Это исторический рекорд. Свыше 50 регионов России приняли участие и отправили свои образцы меда. Здесь нужно, конечно, отметить, что в это мероприятие входит список выставочно-ярмарочных мероприятий Министерства сельского хозяйства РФ, и были разосланы письма во все регионы, поэтому мы получаем такой отклик.

Плюс мы ведем все открыто в телеграм-канале "Апифорум Алтай", все рассказываем, люди в режиме реального времени смотрят. Все показываем, как это все идет.

– Интересно, а чем вы объясняете вот этот исторический рекорд? То есть это исторический рекорд для всероссийского конкурса именно?

– Для всех, в которых были конкурсы предыдущие, то есть раньше было, наверное, самое большое 650 образцов.

– А откуда такой бешеный интерес именно вот к этому году?

– Информационное освещение. Подключился административный ресурс, и Министерство сельского хозяйства Алтайского края у нас является основным организатором. Плюс у нас есть уже опыт, делаем какие-то выводы. Каждый год совершенствуемся. Больше медийности, больше открытости.

– О медовой карте вы немножко вскользь упоминали, расскажите, что же это такое будет в итоге?

– Конкурс у нас стартовал 10 октября, приемка образцов – до 20 ноября, потом у нас будет исследование, дегустация, но также из этих образцов мы выберем 150 самых интересных из 50 регионов России и представим в "Титов-Арене" на дегустацию.

Люди смогут попробовать мед из разных регионов – от Крыма до Дальнего Востока – и разных сортов. Чтобы представить, насколько наша страна уникальна и богата.

– И разнообразна с точки зрения меда. То есть эти 150 образцов будут самыми лучшими? Тогда всем предстоит стать медовыми сомелье?

– Однозначно.

– Давайте поговорим о предпринимательской деятельности. Очень многих привлекает эта сфера, но она не так, наверное, проста, как кажется. Как эффективно организовать предпринимательскую деятельность на пчелопродукции? Я знаю, что в деловой программе одна из секций будет так и называться. Вы этим занимаетесь много лет. Трудно это?

– Нужно понимать, что именно. Это пчеловодство и производство меда или это все-таки переработка меда, фасовка меда или продукции пчеловодства или глубокая переработка – это два разных направления, если мы говорим о пчеловодстве. Здесь нужно иметь определенный склад ума, работать с пчелой серьезно и ответственно – это не только мед качать, нужно еще и понимать, как устроена пчелиная семья и как о ней заботиться.

Что касается направлений деятельности, то они тоже есть разные. Не только на мед работают пчеловоды, есть и разведенческие пасеки, есть селекционные направления, есть продажа тех же самых пчелопакетов.

В Алтайском крае в этом году мы стали лидером по производству товарного меда, мы много меда производим, потому что, опять-таки, у нас есть региональные особенности, именно то, что касается природы.

Что касается переработки – это отдельная история. Кстати, и перерабатывающих компаний у нас в Алтайском крае тоже достаточно, несмотря на то, что мы много продаем сырья в разные регионы.

У нас есть и переработка, и глубокая переработка, и фасовка меда, и работа с пчелопродукцией у нас также развита.

– То есть один сектор – это те, кто производят мед и работают с пчелами. А другой сектор – это те, кто покупает сырье и уже упаковывает в какую-то красивую, вкусную, переработанную продукцию. Продают ее не только в России, но и также на экспорт. И если вам, уважаемые слушатели и читатели, эта тема интересна, приходите на деловую часть "Апифорума Алтай – 2025".