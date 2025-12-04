Зарплатное неравенство в России сократилось до минимума за последние 25 лет

Разрыв в зарплатах отражает не столько проблему, сколько разделение современного рынка труда

04 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России сокращается разрыв в зарплатах, он достиг минимума за четверть века. По данным Росстата, самые богатые россияне в среднем зарабатывают 315 тыс. рублей. Это почти в 13 раз больше, чем получают самые низкооплачиваемые – их средняя зарплата составляет 25 тысяч. При этом в нулевых самые богатые получали в 34 раза больше. Почему сократился разрыв и на каких позициях такие зарплаты, разбиралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Росстат изучил работающее население России, взяв данные за апрель. Однако на каких позициях люди получили по 25 или по 315 тыс. рублей, в исследовании не сказано. О каких вакансиях может идти речь, предположила руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.

«Если говорить о том, кто сейчас получает самые маленькие зарплаты, то это клининг в первую очередь. В топ-10 малооплачиваемых: секретари, офис-менеджеры, охранники, кассиры. Понятно, что зарплаты более 200 тысяч это уже достаточно обыденная история для, например, водителей спецтехники. В строительстве медианная будет приближаться к 300 тысячам на топ-позициях – у главного архитектора проекта, главного инженера проекта, директора по строительству. Зарплаты выше 300 тысяч там не редкость, максимальное предложение доходит до 750–850 тысяч рублей», – отметила Наталья Голованова.

Одна из причин уменьшения разрыва зарплат – сокращение разницы между Москвой и регионами, рассказали в Superjob. Кто и где получает в России в среднем по 315 и 25 тыс. рублей? На этот вопрос ответил замдиректора по подбору персонала кадровой компании Unity Болеслав Каленский:

«Конечно, это средняя заработная плата по регионам. В Москве топ-менеджмент может получать от 500 тысяч в месяц и выше. 25 тысяч рублей – в Москве таких заработных плат нет, либо это какие-то подработки для студентов и так далее».

По его мнению, зарплаты в средней полосе России меньше московских примерно на 20–30%.

По данным "Зарплаты.ру", анализ медианных зарплат в Алтайском крае показывает, что рынок труда региона предлагает диапазон доходов от 35 тыс. до 110 тыс. рублей (разница в 3,1 раза). Высокий уровень их – в ключевых отраслях. Профессионалам в промышленности и инженерной сфере предлагают следующие заработные платы: машинисту – 110 тысяч, сварщику – 98 тысяч, а инженеру-конструктору – 90 тысяч.

В технических и рабочих профессиях по наиболее востребованным специализациям, таким как монтажник, предлагают медианный заработок 80 тыс. рублей, технолог – 77,5 тыс. рублей, автослесарь – 74,3 тыс. рублей.

Для тех, кто ищет работу без специальной подготовки и опыта, рынок региона включает вакансии с доходом от 35 тыс. рублей (дворник, уборщик) до 37,7 тыс. рублей (охранник). Зарплатные предложения по данной категории сотрудников – на нижней границе.

По мнению специалистов портала "Зарплата.ру", разрыв в зарплатах отражает не столько проблему, сколько дифференциацию современного рынка труда. Он подчеркивает, что профессиональные навыки имеют ощутимую финансовую отдачу. "Известия" пишут, что дистанция между богатыми и бедными сокращается, поскольку доходы низкооплачиваемых работников растут быстрее. А в Superjob считают, что сами эти сотрудники такого роста не заметили – из-за инфляции и других факторов.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Ранее сообщалось, что более 40% россиянок считают справедливой "зарплату жены" в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного среди трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет.