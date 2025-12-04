Зарплатное неравенство в России сократилось до минимума за последние 25 лет
Разрыв в зарплатах отражает не столько проблему, сколько разделение современного рынка труда
04 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В России сокращается разрыв в зарплатах, он достиг минимума за четверть века. По данным Росстата, самые богатые россияне в среднем зарабатывают 315 тыс. рублей. Это почти в 13 раз больше, чем получают самые низкооплачиваемые – их средняя зарплата составляет 25 тысяч. При этом в нулевых самые богатые получали в 34 раза больше. Почему сократился разрыв и на каких позициях такие зарплаты, разбиралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Росстат изучил работающее население России, взяв данные за апрель. Однако на каких позициях люди получили по 25 или по 315 тыс. рублей, в исследовании не сказано. О каких вакансиях может идти речь, предположила руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
«Если говорить о том, кто сейчас получает самые маленькие зарплаты, то это клининг в первую очередь. В топ-10 малооплачиваемых: секретари, офис-менеджеры, охранники, кассиры. Понятно, что зарплаты более 200 тысяч это уже достаточно обыденная история для, например, водителей спецтехники. В строительстве медианная будет приближаться к 300 тысячам на топ-позициях – у главного архитектора проекта, главного инженера проекта, директора по строительству. Зарплаты выше 300 тысяч там не редкость, максимальное предложение доходит до 750–850 тысяч рублей», – отметила Наталья Голованова.
Одна из причин уменьшения разрыва зарплат – сокращение разницы между Москвой и регионами, рассказали в Superjob. Кто и где получает в России в среднем по 315 и 25 тыс. рублей? На этот вопрос ответил замдиректора по подбору персонала кадровой компании Unity Болеслав Каленский:
«Конечно, это средняя заработная плата по регионам. В Москве топ-менеджмент может получать от 500 тысяч в месяц и выше. 25 тысяч рублей – в Москве таких заработных плат нет, либо это какие-то подработки для студентов и так далее».
По его мнению, зарплаты в средней полосе России меньше московских примерно на 20–30%.
По данным "Зарплаты.ру", анализ медианных зарплат в Алтайском крае показывает, что рынок труда региона предлагает диапазон доходов от 35 тыс. до 110 тыс. рублей (разница в 3,1 раза). Высокий уровень их – в ключевых отраслях. Профессионалам в промышленности и инженерной сфере предлагают следующие заработные платы: машинисту – 110 тысяч, сварщику – 98 тысяч, а инженеру-конструктору – 90 тысяч.
В технических и рабочих профессиях по наиболее востребованным специализациям, таким как монтажник, предлагают медианный заработок 80 тыс. рублей, технолог – 77,5 тыс. рублей, автослесарь – 74,3 тыс. рублей.
Для тех, кто ищет работу без специальной подготовки и опыта, рынок региона включает вакансии с доходом от 35 тыс. рублей (дворник, уборщик) до 37,7 тыс. рублей (охранник). Зарплатные предложения по данной категории сотрудников – на нижней границе.
По мнению специалистов портала "Зарплата.ру", разрыв в зарплатах отражает не столько проблему, сколько дифференциацию современного рынка труда. Он подчеркивает, что профессиональные навыки имеют ощутимую финансовую отдачу. "Известия" пишут, что дистанция между богатыми и бедными сокращается, поскольку доходы низкооплачиваемых работников растут быстрее. А в Superjob считают, что сами эти сотрудники такого роста не заметили – из-за инфляции и других факторов.
Ранее сообщалось, что более 40% россиянок считают справедливой "зарплату жены" в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного среди трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
315 тысяч))))
Дальше даже читать не стал
10:42:17 04-12-2025
Гость (10:05:58 04-12-2025) 315 тысяч))))Дальше даже читать не стал...
Водилы даже 320 получают - проснитесь.
Кто нибудь видел фуры пачками из Китая перегоняют по трассе? За рейс 80 тр - в месяц успевают 4 рейса сделать.. Кто считать умеет - складывайте
12:18:45 04-12-2025
Гость (10:42:17 04-12-2025) Водилы даже 320 получают - проснитесь.Кто нибудь вид... вы што? Это ж надо оторваться от интернета и встать с дивана... "В крае зарплаты выше 25т, а пенсии 13т нет"
15:35:40 04-12-2025
Гость (12:18:45 04-12-2025) вы што? Это ж надо оторваться от интернета и встать с дивана... Если все пойдут ваши ..аные фуры перегонять, то цена перегона упадет до копейки. Гоняете - гоняйте молча и радуйтесь что вам не подрезали еще ваш источник дохода
10:07:54 04-12-2025
"По данным Росстата, самые богатые россияне в среднем зарабатывают 315 тыс. рублей"
Тем самым местом чую, что это лютый звиздеж
10:20:06 04-12-2025
Оторванный от реальности писал это. Или искусственный интеллект.
10:38:13 04-12-2025
После 315 т. даже читать конечно не стала этот бред, но посмеялась от души. У нас депутат гд з/плату получает гораздо больше за ничегонеделанье.
10:57:15 04-12-2025
ну депутатов и топ менеджеров они явно в расчет не брали )))
10:59:42 04-12-2025
главный инженер в Барнауле получает максимум 80 тр.
15:36:25 04-12-2025
Гость (10:59:42 04-12-2025) главный инженер в Барнауле получает максимум 80 тр.... Не совсем так, но недалеко от этой цифры
20:19:51 04-12-2025
Гость (10:59:42 04-12-2025) главный инженер в Барнауле получает максимум 80 тр.... А в Змеиногорске главный инженер рудника получает 200 тысяч- завидуйте "столичные"
10:59:48 04-12-2025
Зачем на москва. Это другое государство. Они даже не знают наверно что есть и другие города)))
20:39:51 04-12-2025
Добрый (10:59:48 04-12-2025) Зачем на москва. Это другое государство. Они даже не знают н... так же как и вы не знаете , что в Барнауле не самые высокие зарплаты в крае
11:42:38 04-12-2025
Средний класс сокращается, что же в этом хорошего.
13:10:37 04-12-2025
рассказали в Superjob. По данным "Зарплаты.ру. - кто они, есть официальная служба - Работа в России, трудвсем, пусть эти специалисты туда зайдут.
13:30:30 04-12-2025
Да ,но у нас есть те кто получает не зарплаты, а прибыль со своей частной собственности.Те ,кто присваивает себе прибавочную стоимость,выплачивая жалкие гроши наёмной силе.С ними как быть?Там то разрыв миллионный между нами нищебродами и ими ,господами.Мы то вынуждены вкалывать ,чтоб заработать себе на чечевичную похлёбку.А им это и не обязательно,можно и на работу не ходить.Главное денежки вовремя собирай да прохлаждайся себе где нибудь на островах на своей вилле.Вот где главный вопрос вопросов.Вот где разрыв так разрыв.А то парят нам мозги про какое то единство.
14:09:32 04-12-2025
Всё правильно росстат говорит, только немного не договаривает, что богатые ПОЛУЧАЮТ 315 т.р. в ДЕНЬ, а работяги ЗАРАБАТЫВАЮТ 25 т.р. в МЕСЯЦ!!!
Всего-то 4 слова "забыли" написать.
15:33:23 04-12-2025
Работаю ГИПом в Барнауле, зарплата в несколько раз меньше чем указана в статье. И все остальное в статье такая же туфта.
20:38:00 04-12-2025
Гость (15:33:23 04-12-2025) Работаю ГИПом в Барнауле, зарплата в несколько раз меньше че... Видимо такие проекты делаешь, которые никому не нужны
17:03:12 04-12-2025
Это идеология правящего класса современной России, мол все хорошо. На самом дле все как раз наоборот - разрыв увеличивается. Простой пример - размер зарплаты учителей: средняя зарплата учителя в Москве превышает 140 тыс. рублей , а по некоторым данным 176 тыс. руб. По данным сайта «ГородРабот.ру» на октябрь 2025 года, средняя зарплата учителя в Алтайском крае — 30 217 рублей, модальная (наиболее часто встречающаяся) — 26 000 рублей. Т.е разница лет 5-10 назад была не более 50-70 тыс рублей, а в 2025 году 100-150 тыс руб. т.е. рост разницы в доходах за это время в 2-3 раза. Для Барнаула доход в 150 тыс руб и более - говорит о принадлежности к зажиточному или богатому уровню жизни, а для Москвы зарплата учителя в Барнауле - ниже бедности - по сути нищенство.
17:23:55 04-12-2025
брехня всегда , везде, во всем. Кому брешут, себе или нам. Так мы знаем как на самом деле. А те, которые считают, что людям макорошек хватит, так когда люди захотят их накормить этими макорошками. Ну, когда-то же надоест терпеть. Если, конечно, ядерной войны не будет. Может, до неё надоест.
00:49:07 05-12-2025
Программист в Сбербанке (GO backend). Работаю в Барнауле на удаленке. ЗП на руки - 325 т.р.
А в целом в Сбере в IT зарплаты от 180 т.р. до 1 млн. руб.
Подруга в Екате работает стоматологом. Зарплата 250-300 т.р.
16:36:23 05-12-2025
Гость (00:49:07 05-12-2025) Программист в Сбербанке (GO backend). Работаю в Барнауле на ... Да на удаленке зарплаты выравниваются - так как можно хоть из Таиланда программистом работать (многие так и делают). Но не на всякой работе можно удаленно работать, пока это не более 10% занятых. В СБЕРЕ на сайте вакансий - кассир операционист в Барнауле 62 000 руб, какие 180 000 р!!!!