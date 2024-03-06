Лишь бы не последним. Эксперты дали прогнозы по явке и результатам выборов президента

В марте 2024 года прогнозируют рекордную явку

06 марта 2024, 07:01, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Три дня, четыре кандидата и 112 миллионов избирателей – это известные составляющие уравнения "президентские выборы 2024 года". Остается узнать, сколько из этих 112 миллионов придут на участки 15-17 марта и как кандидаты поделят четыре места. Над решением задачки порассуждали эксперты amic.ru.

Явка будет рекордно высокой

По поводу явки эксперты однозначны – она обещает быть высокой. Некоторые не боятся (а ведь прогнозы – дело неблагодарное) называть ее даже рекордной.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Известиям" дал прогноз на 80%. За всю историю выборов президента России явка не превышала 75%.

Явка на выборах с 1991 по 2018 год:

67,98% пришло на выборы в 2018 году;

65,24% – явка 2012 года;

69,81% было в 2008 году;

64,38% – 2004 год;

68,7% – 2000 год;

68,88% – 1998 год (второй тур);

74,66% – 1991 год.

По словам Валерия Федорова, причина в столь высоком спросе на выборы главы государства – глобальное противостояние Западу. А точнее, потребность россиян объединиться.

"Выборы объединяют. Объединяют вокруг победителя. Все понимают, что в глобальном конфликте, в котором сейчас участвует Россия, победить будет очень непросто, но совершенно необходимо для выживания нашей страны, для будущего наших детей", – заявил гендиректор ВЦИОМ.

Беспрецедентно высокую явку ждут и сибирские эксперты.

"Опросы показывают, что на выборы собирается идти больше людей, чем обычно. В некоторых регионах Сибири явка будет историческая. Думаю, что более 70-72%, а где-то и более 80%. Показатель под 80%, а то и выше будет и в регионах Дальнего Востока", – поделилась своим мнением с amic.ru политолог, директор АНО ДПО "Институт политики и технологий" Татьяна Косачева.

Доцент Алтайского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков тоже считает, что жители региона готовы проявить политическую активность. И даже обычно незаинтересованная молодежь.

"Общаясь со студентами, вижу, что интерес к выборам и окружающим изменениям у них растет, много вопросов, сомнений, попыток разобраться. Очень много идут в общественные наблюдатели, даже в Центре общественного наблюдения за выборами будут круглосуточно отсматривать видео с избирательных участков не менее 10 молодых людей", – рассказал Чесноков.

И молодежь, и не только собираются голосовать по ряду причин, продолжает собеседник. Во-первых, многим оказалось удобным дистанционное электронное голосование. Если раньше часть электората останавливала необходимости идти на участки в выходной день, то теперь проголосовать можно буквально с телефона или компьютера. Кстати, как это сделать, читайте в материале "ДЭГ на выборах президента: когда и как подать заявление, чтобы проголосовать онлайн?".

Во-вторых, жители региона в принципе стали больше интересовать выборами.

"Мне кажется, что все больше избирателей осознают, что выборы – важный процесс. И сделать выбор самому – тоже очень важно. Это наша страна, нам в ней жить", – добавил Чесноков.

Кто какое место займет?

Еще более важный вопрос – как распределятся места.

5 марта 2024 года ВЦИОМ опубликовал очередной электоральный рейтинг* кандидатов.

На вопрос: "Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?", россияне ответили так:

75% – за Владимира Путина, действующего президента России, на выборы идет как самовыдвиженец;

6% – за Владислава Даванкова, депутата Госдумы, выдвинут от партии "Новые люди";

4% – за Николая Харитонова, депутата Госдумы, выдвинут от КПРФ;

3% – за Леонида Слуцкого, депутата Госдумы, выдвинут от ЛДПР, лидером которой он является.

По мнению политтехнолога Константина Лукина, на этих выборах борьба не столько за второе, сколько за то, чтобы не занять четвертое место.

"Интрига будет в том, кто станет последним. И все бьются, чтобы не оказаться в конце списка. Это важно не только в разрезе президентских выборов, но и ставит планку на выборы в Госдуму в 2026-м", – отмечает Лукин.

КПРФ хочется сохранить статус мощной альтернативной партии. "Новым людям" – доказать, что они не случайно прошли в Госдуму, что они хоть и молодые, но уже мощные. А ЛДПР пытается удержать позиции.

Причем у каждого кандидата от оппозиции есть "козыри". Например, у КПРФ очень четкий ядерный электорат и понятная предвыборная программа. В "багаже" ЛДПР мощный образ Владимира Жириновского, которого вспоминают и после его смерти как "пророка". У кандидата от "Новых людей" хорошая работа с аудиторий и четкое попадание в нее.

"Разрыв между вторым, третьим и четверым местом будет минимальным, поэтому все кандидаты ведут активные избирательные кампании", – подытожил Лукин.

Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта. Как найти участок, как проголосовать дистанционно, как правильно заполнить бюллетень – читайте в сюжете "Выборы президента России – 2024".

*Всероссийский телефонный опрос проводил ВЦИОМ по заказу ВЦИОМ 3 марта 2024 года. Опрошено 1600 россиян из разных регионов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.