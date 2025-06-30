Ливни, возможен град. О погоде в Алтайском крае 30 июня

На большей части территории региона пройдут кратковременные дожди

30 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.