Вячеслав Кондаков стал гостем радио DFM Барнаул и рассказал, как журналисты создают материалы, которые обсуждает весь город

02 ноября 2026, 07:15, ИА Амител

Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков / Фото: amic.ru

Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в эфире Радио DFM Барнаул и пообщался с ведущей Марией Маркиной. Встреча была приурочена к 27-летию нашего портала. Вячеслав и Мария поговорили об особенностях профессии журналиста, как работает редакция amic.ru и где мы каждый день находим для вас интересные новости. Также Вячеслав Кондаков вспомнил о самых смешных случаях за годы работы в СМИ и рассказал о любимых материалах, которые он написал в amic.ru. А еще поговорили о читателях, иногда заваливающих редакцию сообщениями о ямах на дорогах или протекающих трубах в доме. Вячеслав просит обращаться в СМИ только в крайнем случае и чаще подкидывать сенсационные новости. Например, если в соседней квартире живет Элвис Пресли.

Вот о чем мы поговорили в эфире:

06:52 "У журналиста рабочий день никогда не заканчивается". Почему корреспондентам могут приходить сообщения в четыре-пять утра, как устроены смены в amic.ru и почему новости на портале выходят практически круглосуточно.

08:20 "До 100 новостей в день": столько материалов выпускает amic.ru. Cколько новостей ежедневно появляется на сайте и почему в дни крупных происшествий редакция работает в особенно напряженном режиме.

10:54 "Я все жду, когда кто-нибудь скинет мне какой-нибудь компромат". Какие сообщения чаще всего приходят в редакцию и почему журналисту хочется получить от читателей не только жалобы на трубы и дороги, но и настоящую сенсацию.

12:03 Как отличить настоящую новость от фейка. Почему журналист не может просто поверить незнакомому человеку и сразу опубликовать его историю.

17:41 "85–90 символов, чтобы человек еще и новость открыл". Как рождаются заголовки amic.ru и какую роль в этом играет главный редактор новостной службы Денис Хаджинов.

21:27 "Журналист — это такой повар сегодня". Почему одни материалы можно готовить 40 минут, а другие приходится выпускать за три минуты. Вячеслав сравнил журналистику с ресторанной кухней и объяснил, почему сегодня все хотят производить фастфуд.

30:50 "Мой любимый жанр — интервью. Я обожаю его". Почему Вячеслав любит разговаривать с людьми.

31:49 "А утром заходишь в соцсети, а там две тысячи комментариев". Почему иногда небольшая новость, написанная за полчаса, вызывает огромный общественный резонанс, а над большим материалом журналист может работать неделями без реакции аудитории. Никто даже не пишет комментарии. Грусть.

33:24 "За десять лет работы — несколько тысяч новостей". Почему журналист со временем забывает о том, что он писал и с кем делал интервью.

36:02 "Я дал себе завет, что никогда не буду поступать так же". Почему Вячеслав старается помогать начинающим журналистам и не повторять ошибок редакторов, которые когда-то сами не поддержали его на старте карьеры.

37:15 "Зумеры четко знают, в какое время нужно работать". Чем молодые журналисты отличаются от миллениалов и как новое поколение отстаивает личные границы.

42:50 Как amic.ru отмечает 27-летие.

46:11 "Отсидел там целые сутки". Как Вячеслав провел сутки в исправительном учреждении, познакомился с заключенными, попробовал тюремную еду и подготовил большой репортаж о жизни за решеткой.

49:02 "Я что, водопроводчик вашего ЖЭКа?" Почему некоторые читатели воспринимают журналистов как людей, которые могут решить абсолютно любую проблему.

50:19 "Вы знаете, что у вас Элвис Пресли в соседнем доме живет?" Какую историю Вячеслав мечтает получить от читателей.