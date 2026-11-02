"Если ваш сосед Элвис Пресли — пишите нам". Как живет команда amic.ru и кто делает новости
Вячеслав Кондаков стал гостем радио DFM Барнаул и рассказал, как журналисты создают материалы, которые обсуждает весь город
02 ноября 2026, 07:15, ИА Амител
Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков побывал в эфире Радио DFM Барнаул и пообщался с ведущей Марией Маркиной. Встреча была приурочена к 27-летию нашего портала. Вячеслав и Мария поговорили об особенностях профессии журналиста, как работает редакция amic.ru и где мы каждый день находим для вас интересные новости. Также Вячеслав Кондаков вспомнил о самых смешных случаях за годы работы в СМИ и рассказал о любимых материалах, которые он написал в amic.ru. А еще поговорили о читателях, иногда заваливающих редакцию сообщениями о ямах на дорогах или протекающих трубах в доме. Вячеслав просит обращаться в СМИ только в крайнем случае и чаще подкидывать сенсационные новости. Например, если в соседней квартире живет Элвис Пресли.
Вот о чем мы поговорили в эфире:
06:52 "У журналиста рабочий день никогда не заканчивается". Почему корреспондентам могут приходить сообщения в четыре-пять утра, как устроены смены в amic.ru и почему новости на портале выходят практически круглосуточно.
08:20 "До 100 новостей в день": столько материалов выпускает amic.ru. Cколько новостей ежедневно появляется на сайте и почему в дни крупных происшествий редакция работает в особенно напряженном режиме.
10:54 "Я все жду, когда кто-нибудь скинет мне какой-нибудь компромат". Какие сообщения чаще всего приходят в редакцию и почему журналисту хочется получить от читателей не только жалобы на трубы и дороги, но и настоящую сенсацию.
12:03 Как отличить настоящую новость от фейка. Почему журналист не может просто поверить незнакомому человеку и сразу опубликовать его историю.
17:41 "85–90 символов, чтобы человек еще и новость открыл". Как рождаются заголовки amic.ru и какую роль в этом играет главный редактор новостной службы Денис Хаджинов.
21:27 "Журналист — это такой повар сегодня". Почему одни материалы можно готовить 40 минут, а другие приходится выпускать за три минуты. Вячеслав сравнил журналистику с ресторанной кухней и объяснил, почему сегодня все хотят производить фастфуд.
30:50 "Мой любимый жанр — интервью. Я обожаю его". Почему Вячеслав любит разговаривать с людьми.
31:49 "А утром заходишь в соцсети, а там две тысячи комментариев". Почему иногда небольшая новость, написанная за полчаса, вызывает огромный общественный резонанс, а над большим материалом журналист может работать неделями без реакции аудитории. Никто даже не пишет комментарии. Грусть.
33:24 "За десять лет работы — несколько тысяч новостей". Почему журналист со временем забывает о том, что он писал и с кем делал интервью.
36:02 "Я дал себе завет, что никогда не буду поступать так же". Почему Вячеслав старается помогать начинающим журналистам и не повторять ошибок редакторов, которые когда-то сами не поддержали его на старте карьеры.
37:15 "Зумеры четко знают, в какое время нужно работать". Чем молодые журналисты отличаются от миллениалов и как новое поколение отстаивает личные границы.
42:50 Как amic.ru отмечает 27-летие.
46:11 "Отсидел там целые сутки". Как Вячеслав провел сутки в исправительном учреждении, познакомился с заключенными, попробовал тюремную еду и подготовил большой репортаж о жизни за решеткой.
49:02 "Я что, водопроводчик вашего ЖЭКа?" Почему некоторые читатели воспринимают журналистов как людей, которые могут решить абсолютно любую проблему.
50:19 "Вы знаете, что у вас Элвис Пресли в соседнем доме живет?" Какую историю Вячеслав мечтает получить от читателей.
09:03:16 02-11-2026
Всегда смотрю амик и очень рад за публикацию новостей .Так держать.
10:08:17 02-11-2026
А почему звонить вам, а не на луговую!?
14:25:35 02-11-2026
Гость (10:08:17 02-11-2026) А почему звонить вам, а не на луговую!? ... Потому что на Луговой тебя знают и не поверят твоим историям.
16:36:35 02-11-2026
Гость (14:25:35 02-11-2026) Потому что на Луговой тебя знают и не поверят твоим историям... Ну как минимум они должны будут забрать обратно к себе!...
Выпустили!? Надо исправлять эту ошибку...!
10:45:48 02-11-2026
а куда писать-то ?
Обратной связи - нет.
Или ткните меня носом !
11:18:57 02-11-2026
Шинник (10:45:48 02-11-2026) а куда писать-то ?Обратной связи - нет.Или ткните ме... Во-во, годами ранее была форма для описания события в редакцию.
Я Светлане Шаповаловой высылал пару горяченных новостей, редакция дорабатывала и публиковала первыми в городе.
А сейчас Элвис Пресли будет рядом стоять, а сообщить в редакцию никак. Особенно если в нерабочее время.
11:25:13 02-11-2026
Гость (11:18:57 02-11-2026) Во-во, годами ранее была форма для описания события в редакц... Глаза вниз страницы опустите. Там и номер телефона есть и электронная почта.
14:20:55 02-11-2026
Гость (11:25:13 02-11-2026) Глаза вниз страницы опустите. Там и номер телефона есть и эл... У минусаторов глазки вниз не опускаются? Печалька.
14:55:34 02-11-2026
Гость (14:20:55 02-11-2026) У минусаторов глазки вниз не опускаются? Печалька.... шрифт мелкий, серый какойто.
ну и по оплате не ясно - за бесплатно сейчас и кошки не мурлыкают, только у ДаблЮлей бесплатно 8-)))