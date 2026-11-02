Два VIP-зала и новый кинозал. "Киномир" обновит кинотеатры Барнаула к 25-летию сети
В 2027 году в кинотеатрах сети планируют повысить комфорт зрителей, модернизировать оборудование и расширить площадку в торговом центре "Огни"
02 ноября 2026, 07:00, ИА Амител
Известная в регионе киносеть "Киномир" готовит несколько обновлений к 2027 году — в честь своего 25-летия. В планах — открыть два VIP-зала в "Киномир-Галактика", обновить кинотеатр в барнаульском торговом центре "Огни" и запустить шестой кинозал на этой площадке. О планах сети, новогоднем репертуаре и предпочтениях зрителей amic.ru рассказала руководитель по репертуару и связям с общественностью "Киномира" Анастасия Семенчина.
Комфортные залы и новый интерьер
Одним из главных проектов 2027 года станет открытие двух VIP-залов в "Киномир-Галактика". По словам Анастасии Семенчиной, в планах — создание еще более комфортных условий для просмотра фильмов для зрителей.
"Считаем, что во всех наших больших кинотеатрах, а особенно во флагманских, должны быть залы, отличающиеся повышенным комфортом", — считает она.
Подобные комфортные пространства уже работают в многозальниках сети в "Киномир-Арена" и "Киномир-Эдем" (г. Новосибирск). Там VIP-залы предусмотрели с момента открытия кинотеатров. Теперь такой формат планируют развивать и в "Киномир-Галактика".
Еще одно направление работы — регулярное обновление технического оснащения и интерьеров. Сеть последовательно меняет кинопроекционное оборудование, экраны, освещение и детали оформления залов.
В 2027 году изменения затронут кинотеатр в торговом центре "Огни" в Барнауле. Для него уже подготовили проект обновления. Кроме того, компания рассматривает возможность открытия шестого кинозала. Сейчас на этой площадке их пять.
Анастасия Семенчина уверена, что развитие кинотеатров связано не только с техническим оснащением. Для сети важно создавать пространство, в котором зрители получают впечатления, встречаются с близкими и вместе переживают эмоции от просмотра.
"Нам важно, чтобы ожидания аудитории оправдывались. Это показатель того, что мы на одной волне, чувствуем потребности и меняемся вместе", — пояснила представитель "Киномира".
Что смотрят зрители на осенних каникулах
Кинотеатры готовятся к традиционно активному сезону, когда в залы приходит больше зрителей. Выделить одну картину, которая пользуется наибольшим спросом, сложно: выбор зависит от возраста и интересов аудитории.
Школьные группы приходят на "Сказку о потерянном времени" (6+) по произведению Евгения Шварца. Родители с маленькими детьми выбирают мультфильм "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" (6+). Ученики средней и старшей школы смотрят сказки "Морозко" (6+) и "Чудо-Юдо" (6+).
В репертуаре также остается гоночный блокбастер "Битва моторов" (12+) с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Зрителям предлагают и исторические, и познавательные картины. Среди премьер ноября — историческая драма "Рождение империи" (12+), фильм "Отверженные" (18+), биографическая картина "Рокки — это я" (16+) и фантастический боевик "Голодные игры: Рассвет жатвы" (12+). Хорошие отзывы получает и документальный фильм "Лес. Хранитель жизни" (6+).
Новый год не за горами!
Пока школьники проводят осенние каникулы в кинотеатрах, команда "Киномира" уже готовит праздничный репертуар. В новогодние дни зрителей ждут продолжения знакомых историй, семейные сказки и мультфильмы.
В числе запланированных премьер — новые части "Елок", "Трех богатырей" и "Трех котов". Также на большие экраны выйдут продолжение "Волшебника Изумрудного города", в котором Евгений Миронов сыграет Гудвина, третья часть "Чебурашки", а также фильмы "Хоттабыч", "Умка" и "Зима в Простоквашино". Для взрослой аудитории в праздничной программе предусмотрен фильм "Баста. Начало игры". При этом список премьер еще может расшириться: к основным картинам добавятся и другие фильмы разных жанров.
"Очень радует, что киноиндустрия позаботилась о том, чтобы поддержать праздничное и сказочное настроение жителей нашей большой страны", — рассказала Анастасия Семенчина.
Балет и театральные постановки на большом экране
К новогодним праздникам российские кинотеатры традиционно готовят громкие премьеры — семейные сказки, комедии и мультфильмы.
В числе ожидаемых новинок — "Елки 13" (12+), "Три богатыря и Гуси-лебеди" (6+) и "Три кота. Дальние страны" (0+). Также на большие экраны выйдут продолжение "Волшебника Изумрудного города" — "Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный" (6+), третья часть "Чебурашки" (6+), фильмы "Хоттабыч" (6+), "Умка" (6+) и "Зима в Простоквашино" (6+).
Для взрослой аудитории в праздничной программе предусмотрена биографическая картина "Баста. Начало игры" (12+). Список премьер еще может расшириться: к основным новинкам добавятся фильмы других жанров.
Зрители также интересуются театральными постановками и балетами. Среди ожидаемых показов — "Щелкунчик" в исполнении разных театров мира, спектакли Театра имени Моссовета, Театра наций и других сценических площадок.
Ранее на amic.ru выходило большое интервью с Анастасией Семенчиной. В нем она рассказала, как пришла работать в компанию и вспомнила о самых интересных фильмах, которые посмотрела на большом экране. Почитать интервью можно по ссылке.
10:51:15 02-11-2026
Жаль, что нет показа Киномир-арт в кинотеатре "Мир". До Галактики добираться неудобно. Смешно, но из-за этого чаще кино смотрим в Новосибирске.
11:45:10 02-11-2026
Интересно, почему в Огнях открывают шестой зал, а в Европе осталось только два, а было когда-то четыре.
14:52:17 02-11-2026
былоб еще там что показывать )) одни чебурашки да ремейки сказок
17:33:30 02-11-2026
Только Буратины(дурачки) ходят сейчас в кинотеатры на третьесортное российское кино, которое и снимают на налоги тех, кто ходит.
17:35:29 02-11-2026
Какие комфортные залы? Сначала пусть начнут снимать хоть что-нибудь стоящее, а не заниматься отмыванием денег за счёт налогоплательщиков-аля зрителей.