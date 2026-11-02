Еще больше товаров будут маркировать в системе "Честный знак", а оплату госпошлин начнут проводить быстрее

02 ноября 2026, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Ноябрь будет не слишком щедр на серьезные изменения в российском законодательстве. Тем не менее несколько важных нововведений значительно повлияют на жизнь многих россиян. Например, для иностранцев и лиц без гражданства значительно ужесточат наказания по ряду правонарушений. В систему маркировки "Честный знак" включат еще три категории товаров. А для растворимого кофе введут отдельный ГОСТ.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян с 1 ноября 2026 года, — в карточках на amic.ru.

1 Маркировка масел, "молочки" и удобрений В России продолжается расширение масштабной программы обязательной маркировки товаров в системе "Честный знак". Важные изменения в ноябре коснутся трех категорий. Маркировка растительных пищевых масел выходит на заключительную стадию. С 1 ноября 2026 года вводится поштучный учет. Это значит, что QR-коды теперь будут наносить на каждую упаковку.

В отношении молочной продукции маркировка пока будет партионной. Речь идет только о товарах со сроком годности более 40 суток: это ультрапастеризованное молоко, сгущенка, некоторые виды мороженого. Партионный учет "молочки" со сроком годности менее 40 суток будет введен с марта следующего года.

Также вводится и поштучная маркировка удобрений в потребительской упаковке: минеральных и химических удобрений, имеющих в составе два или три элемента, а также прочих подобных веществ в форме таблеток или в упаковках массой не более 10 кг.

2 Доступ приставов к кредитным историям С 26 ноября вступит в силу закон о взаимодействия судебных приставов с кредитными историями россиян. Теперь четко прописан механизм взаимодействия между ФССП и бюро кредитных историй (БКИ). Чтобы получить данные о кредитной истории человека, в отношении которого возбуждено производство, приставы должны отправить официальный запрос в БКИ. В бюро должны ответить ведомству не позднее чем через пять рабочих дней. Варианта ответа три: БКИ предоставляет ФССП запрашиваемый кредитный отчет;

БКИ сообщает о том, что у гражданина нет кредитной истории;

БКИ отказывает в ответе, поскольку запрос был составлен с нарушениями. В любом случае информацию ведомству должны предоставить оперативно. Таким образом, напрямую россиян изменения не касаются — это лишь нюансы взаимодействия внутри организаций и ведомств.

3 ГОСТ на растворимый кофе С ноября в России начнет действовать новый государственный стандарт — он будет касаться кофейных растворимых напитков. Так, под кофейным напитком подразумевается сухой растворимый продукт, который имитирует вкус, аромат и внешний вид кофе. Он также может содержать дополнительные компоненты: молоко, сахар, ароматизаторы и растительные экстракты. А вот растворимый кофе обязательно должен состоять из стопроцентного экстракта обжаренных кофейных зерен. Любые посторонние ингредиенты запрещены. Появится и классификация по форме выпуска: согласно ГОСТу, растворимый кофе может быть порошкообразным, сублимированным или гранулированным.

4 "Миграционные" штрафы для иностранцев С 1 ноября значительно ужесточаются штрафы и наказания за миграционные нарушения. Речь идет о санкциях, которые на территории РФ применяют к иностранцам и лицам без гражданства. Во-первых, вырастет размер штрафов за самые основные проступки: нарушение правил въезда и пребывания в России, незаконный труд и несоблюдение иммиграционных правил. В первый раз нарушителю придется заплатить от 4 до 7 тысяч рублей. Кроме того, у суда появится возможность назначить еще и выдворение из страны. За повторное нарушение нужно будет заплатить от 7 до 9 тысяч рублей, а выдворение станет обязательным. Во-вторых, значительная часть изменений связана с самой процедурой выдворения. Сейчас его могут назначить по 22 различным статьям, а с ноября их станет вдвое больше — 45. В частности, выдворить из страны теперь смогут и за нарушения, касающиеся общественной безопасности: призывы к нарушению территориальной целостности РФ;

участие в деятельности нежелательных организаций;

производство и распространение экстремистских материалов;

возбуждение вражды и ненависти;

дискредитация Вооруженных сил РФ. Причем российские суды в ряде случаев больше не смогут заменять нарушителям выдворение более мягким наказанием. Ранее такая практика применялась, если у подсудимого в России оставались семья и дети.

5 Оплату штрафов и пошлин будут проводить быстрее С 1 ноября процесс оплаты штрафов, госпошлин и некоторых других платежей в бюджет должен стать быстрее для россиян. Начнут действовать новые правила, по которым информация о проведенных платежах поступает в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Это база данных, в которой хранятся записи о поступлениях во все бюджеты — от федерального до муниципальных. Другими словами, информация обо всех уплаченных штрафах, пошлинах и налогах попадает сюда. Только вот ранее случались ситуации, когда человек уже произвел оплату, а задолженность какое-то время продолжает "висеть". Это происходило, поскольку банки (или почтовые отделения) не сразу передавали информацию в ГИС ГМП. Теперь установлены строгие временные рамки: данные нужно передать в течение часа. Так что больше подобных задержек возникать не должно. Кроме того, сами виды "бюджетных" платежей ранее можно было подключить к ГИС ГМП только отдельным федеральным законом. Теперь такая сложная процедура не потребуется: перечень подобных денежных операций будет формировать и обновлять кабмин.

6 Месяц на уплату налогов Ноябрь — последний месяц, в течение которого россияне могут заплатить имущественные налоги за 2025 год без просрочки. Крайний срок — 1 декабря. Уже с 2-го числа должникам начнут начислять пени. Напомним, имущественным налогом облагают граждан, у которых во владении в прошлом году были квартиры, дома, комнаты, гаражи, транспортные средства или земельные участки. Размер выплаты рассчитывают исходя из периода владения и наличия различных льгот. Впрочем, самому ничего считать не нужно — все необходимые процедуры проведут в ФНС и выставят счет. Уведомление приходит в личный кабинет налогоплательщика или на "Госуслуги". Заплатить налог тоже можно онлайн на сайте ФНС или в приложении своего банка.

7 Налоги на доходы с вкладов тоже нужно заплатить Такой же крайний срок уплаты и налога на доходы, полученные в 2025-м в виде процентов с вкладов. Как и в случае с имущественными налогами, россиянам не нужно ничего считать и подавать декларации — все необходимые операции проводит ФНС. Но напоминаем, что налогом облагаются только доходы, полученные сверх установленного лимита —210 тысяч рублей. То есть если в 2025-м вы заработали на вкладах 300 тысяч рублей, то налоги нужно будет заплатить лишь с 90 тысяч рублей. А если ваш доход не дотянул до 210 тысяч, платить налог и вовсе не нужно. Налоговая ставка зависит от полученного дохода — она может составить 13% или 15%. Всю информацию, касающуюся вашего дохода за прошлый год, можно увидеть в разделе "Доходы" в личном кабинете налогоплательщика. Также на сайте ФНС можно произвести оплату.