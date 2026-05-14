Люди просто не знают. Эксперт рассказала, кто имеет право на страховую выплату при ДТП

Известный алтайский юрист и просветитель Ольга Писанова рассказала, кто может получить деньги на лечение после аварии

14 мая 2026, 14:20, ИА Амител

Мало кто знает, что после ДТП страховые выплаты могут получить не только владельцы полисов и автомобилей. Пассажир такси или автобуса, пешеход и даже человек, который сам нарушил правила, в большинстве случаев имеет право на выплату, иногда — до двух миллионов рублей. Почему многие даже не слышали об этом, как получить положенные деньги и почему страховая может отказать — об этом в видеоподкасте amic.ru в рамках проекта "Новые решения" рассказала Ольга Писанова, юрист, руководитель НКО "Ассоциация аджастеров" и автор просветительского проекта о страховых выплатах.

01:13 Правда, что каждый из нас застрахован, даже если он не покупал полис?

01:36 "Конфликт интересов". О том, почему кому-то могут отказать в выплате.

02:35 Ситуация: человек едет в такси или в автобусе, пострадал в ДТП. Что именно ему положено? Ольга Писанова указывает конкретную сумму и федеральный закон, где это прописано.

03:34 А что насчет пешехода? И, например, если он сам виновен в ДТП (и тут вы очень удивитесь).

04:37 "20 дней и деньги на счете". О процедуре получения, как можно потратить выплаты и надо ли отчитываться.

05:17 "Перелом, перелом, операция". Юрист рассказывает об оформлении документов.

06:03 Чек-лист от Ольги Писановой.

06:13 "Застрахован не автомобиль, а ваша ответственность". Почему люди всего этого не знают?

07:01 Пострадавший в ДТП с автобусом получает еще больше — до 2 млн рублей (кстати, скоро такая сумма будет для всех пострадавших). Эксперт рассказывает о страховании пассажиров и приводит конкретный пример из Бийска.

09:05 "Это нереально". Ольга Писанова признается, насколько сложно донести эту информацию до людей. И что она делает как просветитель.

10:46 Ведущая программы, депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая рассказывает, что в партию поступает много обращений по поводу выплат. И не всегда людям удается их оформить. Ольга Писанова разъясняет, что не так.

13:47 По страховым выплатам существует первичное и повторное обращение. Что это и как работает.

14:59 В какие сроки после ДТП можно обращаться в страховую? Для всех — три года, для несовершеннолетних — больше.

16:10 Признайтесь, вы этого не знали? Но и это еще не все, оказывается, можно взыскать даже утраченный заработок.

17:10 А если человек поехал восстанавливаться в санаторий, за это заплатят?

17:27 ДТП — это стресс. Существует ли психологическая помощь?

19:17 "Люди умеют прощать". Ольга Писанова рассказывает, какое значение после аварии имеет примирение сторон.

21:23 А закончим анекдотами!