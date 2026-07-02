"Люди ждут свои деньги". В Госдуме призвали вернуть россиянам замороженные пенсии
Совокупный объем таких средств исчисляется сотнями миллиардов рублей, а для миллионов россиян возврат хотя бы части этих сумм мог бы стать ощутимой поддержкой
02 июля 2026, 08:10, ИА Амител
С 1 июля пенсии вырастут только у некоторых категорий граждан. Большинство россиян не увидят дополнительных выплат, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью "Газете.ru". Он подчеркнул, что власти создают видимость заботы о пожилых людях, акцентируя внимание на точечных мерах.
«Пенсии повышаются с 1 июля, — сказал Миронов. — Это звучит оптимистично. Но давайте будем честными: прибавку получат только те, кому исполнилось 80 лет, и те, кто получил I группу инвалидности. Для них фиксированная выплата удваивается, и назначается надбавка за уход. Это справедливо, так как они нуждаются в поддержке. Но это не повышение пенсий в полном смысле слова. Для миллионов других пенсионеров ничего не изменится. В заголовках говорится о повышении, но когда пожилой человек смотрит на свою пенсию, он видит ту же сумму. Точечные выплаты создают иллюзию изменений там, где их нет. Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь, а не вынуждать людей выживать от индексации к индексации».
Миронов также отметил, что за восемь лет заморозки пенсий работающие пенсионеры потеряли около 468 тысяч рублей. С 1 августа им обещают прибавку всего на 470 рублей.
«Мы предлагали законопроекты, чтобы вернуть эти деньги, — заявил Миронов. — Однако думское большинство отклонило их. Эти деньги люди заработали своим трудом. Государство удержало их на восемь лет и не спешит признавать свою задолженность. Необходимо найти способ заставить его вернуть эти средства. Мы добились возвращения индексации работающим пенсионерам. Но мы не остановимся на этом. Наш законопроект о возврате всех недополученных средств за восемь лет заморозки уже внесен в Государственную Думу».
Миронов подчеркнул, что будет добиваться возврата всех недоплаченных средств и устранения ограничения в три балла, из-за которого прибавка составляет всего 470 рублей.
«Мы будем бороться за справедливый возврат каждого недоплаченного рубля и устранение унизительного потолка в три балла. Мы будем вносить новые законопроекты столько раз, сколько потребуется. Пенсия — это право, заработанное трудом. Люди всю жизнь трудились на благо страны. Верните им все, что было отнято за восемь лет. Это будет справедливо!» — подытожил Миронов.
08:12:57 02-07-2026
свою нишу нашел - боголепные электорату предложения, которые даже в повестку не войдут
08:20:06 02-07-2026
"С 1 августа им обещают прибавку всего на 470 рублей."
Я понимаю,что молодые корреспонденты не в курсе. Получат прибавку в 470 руб. те, кто вышел на пенсию в прошлом году. А я оформила пенсию 13 лет назад и получаю каждый август только + 217 руб. (всего).
08:44:27 02-07-2026
Гость (08:20:06 02-07-2026) "С 1 августа им обещают прибавку всего на 470 рублей."Я ... мне,, повезло"больше.
пенсию отодвинули на 5 лет.
доживу?
назло-доживу.
но верить такой власти не хочу и не буду.
09:11:22 02-07-2026
спасибо за заботу. (08:44:27 02-07-2026) мне,, повезло"больше.пенсию отодвинули на 5 лет.дожи... Следующие поколения вообще видимо без пенсии останутся.
10:12:15 02-07-2026
Гость (09:11:22 02-07-2026) Следующие поколения вообще видимо без пенсии останутся....
100%. Исключение "погонники" охраняющие эти решения, поэтому их не трогают.
10:09:19 02-07-2026
спасибо за заботу. (08:44:27 02-07-2026) мне,, повезло"больше.пенсию отодвинули на 5 лет.дожи...
Доживём ли? Это вряд ли! У "властей" совсем другие планы и поднимать возраст выхода будут дальше. Для мужиков, рожденных после 1970-го, пенсия де-факто отменена, де-юре сохранится, но не укусишь локоток. За исключением "погонников", которым как раз и можно было бы поднять возраст выхода, хотя бы до 55-60.
13:18:14 02-07-2026
Гость (10:09:19 02-07-2026) Доживём ли? Это вряд ли! У "властей" совсем другие планы... знакомая погонница вышла на пенсию, 25к начислили
много ?
ага
и это с чечнскими
14:14:19 02-07-2026
Гость (13:18:14 02-07-2026) знакомая погонница вышла на пенсию, 25к начислилимного ?...
Во сколько вышла, в 38-40? Так она и не работала!!! Ей ещё нужно поработать 20-22 года до пенсии, чтобы начислили всего 8 тысяч + доплату до прожиточного уровня, как остальным работавшим людям! Как вам такое?
08:54:25 09-07-2026
Гость (14:14:19 02-07-2026) Во сколько вышла, в 38-40? Так она и не работала!!! Ей е... Это точно, сидела где-нибудь в справочном или бухгалтерии.
14:17:58 02-07-2026
Гость (13:18:14 02-07-2026) знакомая погонница вышла на пенсию, 25к начислилимного ?... С автоматом на блок-постах стояла или ПДНщица? Или из системы УФСИН?
13:16:46 02-07-2026
спасибо за заботу. (08:44:27 02-07-2026) мне,, повезло"больше.пенсию отодвинули на 5 лет.дожи... 72 год?
и на маткапитал не успели
и пенсию забрали накопительную
и возраста добавили
будем жить)))
13:34:36 02-07-2026
Гость (13:16:46 02-07-2026) 72 год?и на маткапитал не успелии пенсию забрали нак... чуть старше.
будем жить..
в следующей жизни..
а сейчас-доживать.
17:40:05 10-07-2026
Гость (08:20:06 02-07-2026) "С 1 августа им обещают прибавку всего на 470 рублей."Я ... сколько заработали за предыдущий год, столько и получаете, а 470 рублей - это максимальная сумма корректировки пенсии. З/п у всех разная, например, вы зарабатываете на 1,5 балла - вам корректируют пенсию на 235 рублей, а кто-то за год заработал на 8 баллов, им корректируют пенсию на максимальные 3 балла - 470 руб.
08:43:50 02-07-2026
"Люди всю жизнь трудились на благо страны. Верните им всё, что было отнято за восемь лет. Это будет справедливо!» — подытожил Миронов."-------------------- Как уже надоела эта балаболка!
08:59:18 02-07-2026
В период предвыборной кампании мы и не такие призывы ещё услышим.
Люди, запасайтесь попкорном - дальше будет только интереснее...
09:49:13 02-07-2026
Заодно пусть банки вернут наличную валюту, замороженную на валютных вкладах в 2022 году.
если у банка нечем вернуть - банкротьте банк, продавайте имущество, конвертируйте в валюту, и возвращайте населению.
10:17:07 02-07-2026
Гость (09:49:13 02-07-2026) Заодно пусть банки вернут наличную валюту, замороженную на в...
Что упало, то пропало! А вообще был шанс спасти в 2022-м. Надо было в апреле-мае 2022-го снять замороженные валютные вклады в рублях и в июне-августе опять купить наличную валюту.
10:23:37 02-07-2026
Гость (10:17:07 02-07-2026) Что упало, то пропало! А вообще был шанс спасти в 2022-м... ну это ясно. а следующий вопрос (актуальный всегда) - и куда парковаться?
лиард можно пристроить, а наши копейки-то куды?
10:48:27 02-07-2026
Мусик (10:23:37 02-07-2026) ну это ясно. а следующий вопрос (актуальный всегда) - и куда...
Актуальный вопрос всегда останется актуальным. Барабан рулетки не мы же с вами крутим, поэтому... но замороженные в 22-м с перепугу можно было вернуть, даже с заметным %
08:57:21 09-07-2026
Гость (09:49:13 02-07-2026) Заодно пусть банки вернут наличную валюту, замороженную на в... Хорошо бы, чтобы вернули и то, что заморозили в 1991-м! Потом и кровью заработанные! ВТБ 24 - преемник Внешторгбанка1
09:58:06 02-07-2026
Какая вера может быть такому государству?
10:35:16 02-07-2026
Повсекакий (09:58:06 02-07-2026) Какая вера может быть такому государству?... Пфффф, нарисуют 146% одобрения.
10:33:50 02-07-2026
пиар перед выборами и не более того.
12:46:54 02-07-2026
У нас предельно легко популистское лицемерие продавать людям.."Русская мысль совершенно нисколько не проверяет смысла слов, не идёт за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. До чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. Это приговор над русской мыслью, она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. Ведь это общая, характерная черта русского ума.
Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он не задаёт вопросов с тем, чтобы овладеть предметом"...
И.П.Павлов
14:19:46 02-07-2026
Гость (12:46:54 02-07-2026) У нас предельно легко популистское лицемерие продавать людям... Вот это и есть объяснение и причина тех условий жизни ,которые мы сами себе устроили.
19:36:13 02-07-2026
Твои деньги - это деньги которыми ты сам распоряжается.
Остальные - не твои.
Все.
01:05:47 10-07-2026
знакомая погонница вышла на пенсию, 25к начислили
У моей знакомой погонницы 36000 года два назад было. Ещё льготы какие-то.