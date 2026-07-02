Совокупный объем таких средств исчисляется сотнями миллиардов рублей, а для миллионов россиян возврат хотя бы части этих сумм мог бы стать ощутимой поддержкой

02 июля 2026, 08:10, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

С 1 июля пенсии вырастут только у некоторых категорий граждан. Большинство россиян не увидят дополнительных выплат, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью "Газете.ru". Он подчеркнул, что власти создают видимость заботы о пожилых людях, акцентируя внимание на точечных мерах.

«Пенсии повышаются с 1 июля, — сказал Миронов. — Это звучит оптимистично. Но давайте будем честными: прибавку получат только те, кому исполнилось 80 лет, и те, кто получил I группу инвалидности. Для них фиксированная выплата удваивается, и назначается надбавка за уход. Это справедливо, так как они нуждаются в поддержке. Но это не повышение пенсий в полном смысле слова. Для миллионов других пенсионеров ничего не изменится. В заголовках говорится о повышении, но когда пожилой человек смотрит на свою пенсию, он видит ту же сумму. Точечные выплаты создают иллюзию изменений там, где их нет. Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь, а не вынуждать людей выживать от индексации к индексации».

Миронов также отметил, что за восемь лет заморозки пенсий работающие пенсионеры потеряли около 468 тысяч рублей. С 1 августа им обещают прибавку всего на 470 рублей.

«Мы предлагали законопроекты, чтобы вернуть эти деньги, — заявил Миронов. — Однако думское большинство отклонило их. Эти деньги люди заработали своим трудом. Государство удержало их на восемь лет и не спешит признавать свою задолженность. Необходимо найти способ заставить его вернуть эти средства. Мы добились возвращения индексации работающим пенсионерам. Но мы не остановимся на этом. Наш законопроект о возврате всех недополученных средств за восемь лет заморозки уже внесен в Государственную Думу».

Миронов подчеркнул, что будет добиваться возврата всех недоплаченных средств и устранения ограничения в три балла, из-за которого прибавка составляет всего 470 рублей.