"Людям нужен эксклюзив". Как дизайнер из Барнаула продает одежду по всей России

Наталья Степанова больше 20 лет связана с индустрией моды, обучает около ста детей, создает авторские коллекции и показывает их в России и за рубежом

11 августа 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков

Одежда от Натальи Степановой / Фото: amic.ru

Наталья Степанова по образованию хореограф, но больше 20 лет ее профессиональная жизнь связана с модой. Сегодня она руководит собственной академией моды. Параллельно девушка развивает собственный бренд одежды, организует показы и конкурсы красоты. При этом первую полноценную дизайнерскую коллекцию Степанова выпустила лишь в 2024 году. За два года одежду алтайского дизайнера успели показать в Китае, Дубае и Узбекистане, а заказы отправляли в разные города России.

Любовь к моде привил Вячеслав Зайцев

Профессиональный путь Натальи начался не с собственного бренда. После института она устроилась в Дом художественного творчества детей и проработала там 15 лет. По образованию Степанова хореограф. Сначала она занималась шоу-программами, помогала школе юного модельера создавать композиции и ставила показы коллекций. Постепенно работа с одеждой увлекла ее все сильнее.

Особую роль сыграло знакомство с творчеством модельера Вячеслава Зайцева. Коллектив, где работала Наталья, входил в ассоциацию "Золотая игла", которую он курировал. Зайцев проводил для руководителей семинары и мастер-классы.

"Такой любви к творчеству, именно к работе с тканями, я не встречала ни у кого. Она была заразительная. Я впитала его вдохновение, настроение. Вячеслав Михайлович очень много делал для развития моды в России", – вспоминает Степанова.

Уходить со стабильной работы, признается дизайнер, было страшно. Решение она приняла только тогда, когда увидела, что частное учреждение способно работать самостоятельно. На старте помогли родители – зарплаты педагога для необходимых вложений не хватало.

От эскиза до подиума – минимум полгода

Модельер Наталья Степанова / Фото: amic.ru

Помимо школы моделей, Наталья шьет одежду. Технически коллекцию можно подготовить очень быстро. Однако на некоторые модели уходит больше времени.

"Полгода – это, наверное, минимум. От задумки и эскизов идет работа с ателье, цехом, разработка конструкции одежды. Чем сложнее задумка, тем дольше ее воплощение", – объясняет дизайнер.

Самым сложным моментом она считает начало работы с тканью. Эскиз уже готов, материал куплен, но каким окажется результат, дизайнер еще не знает. Именно на этом этапе появляются ошибки, приходится менять конструкцию и переделывать детали. Любимая часть работы – показ.

"Я очень часто ловлю себя на том, что плачу, когда смотрю. Это невероятное ощущение – видеть, как оживает то, что ты придумала в голове и только недавно рисовала на бумаге", – говорит Наталья.

Сейчас дизайнер сотрудничает с ателье, швеями и портными, часть мастеров работает на дому. Собственное оборудование, считает Степанова, позволило бы снизить себестоимость одежды.

"Без показов дизайнеру очень трудно"

За время работы собственного бренда Степанова создала шесть коллекций. Каждую могут показывать до десяти раз в течение года. При этом дизайнер нашла для себя удобную бизнес-модель: значительная часть вещей появляется уже под конкретных людей. Заказы поступают не только из Алтайского края. Одежду отправляли в Москву, Горно-Алтайск и другие города. С клиентами из других регионов дизайнер общается онлайн, после чего готовое изделие отправляют транспортной компанией. Однако любая одежда под заказ требует больших вложений. Не все готовы покупать платья за 20 или 50 тысяч рублей.

По словам Степановой, местным модельерам проще продвигать свой бренд через показы. За последние два года ее команда побывала в Китае, Дубае и Узбекистане. Во время поездки в Китай один из образов заинтересовал местных участников еще на репетиции – в итоге костюм остался у покупательницы.

"Современному дизайнеру без показов и моделей очень трудно продвигать себя", – объясняет Наталья.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.