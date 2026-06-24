"Лён — это наша любовь". Как химик и бухгалтер в Барнауле создают сумки с горами Алтая

Две девушки оставили привычную работу и создали текстильную мастерскую, чьи изделия сегодня можно встретить в туристических магазинах Алтайского края

24 июня 2026, 06:50, ИА Амител

Сумка мастерской "Полотно" / Фото: сайт студии

Когда Валентина Кобзева была ребенком, дома у бабушки стояла старая швейная машинка "Зингер". Подойти к ней разрешали не всегда, поэтому возможность покрутить колесо или нажать на педаль воспринималась как настоящее событие. Тогда она еще не знала, что спустя годы именно шитье станет любимым делом. Сегодня Валентина вместе с Ольгой Кобзевой развивает в Барнауле собственную текстильную мастерскую. Вместе они создают льняные сумки, постельное белье, скатерти, салфетки, декоративный текстиль и сувенирную продукцию с изображениями и орнаментами, вдохновленными природой Алтайского края.

Из химии и бухгалтерии в ремесло

До открытия мастерской женщины никогда не занимались шитьем профессионально: Валентина работала по специальности химиком, а Ольга — бухгалтером. Рукоделие долгое время оставалось лишь увлечением. После основной работы женщины шили изделия, экспериментировали с тканями и постепенно искали собственный стиль. Так продолжалось несколько лет.

Позже женщины решились арендовать помещение и открыть мастерскую. Сегодня предприятие работает уже более десяти лет. По словам предпринимательниц, только группе мастерской в социальных сетях недавно исполнилось 11 лет.

Сумки и Алтай в рисунке

Начинали мастерицы не с постельного белья и домашнего текстиля. Несколько лет назад, вспоминает Валентина, рынок сувенирной продукции на Алтае выглядел совсем иначе, чем сегодня.

«Когда мы путешествовали по Горному Алтаю, часто видели на прилавках товары, которые никак не были связаны с регионом. Хотелось сделать что-то свое, качественное и полезное», — рассказывает она.

Так появились первые льняные сумки, мешочки и футболки с авторскими принтами. Фотографии для рисунков мастерицы делали самостоятельно, сами разрабатывали дизайн и наносили изображения на изделия. Главная идея заключалась в том, чтобы сувенир не отправлялся пылиться на полку после поездки.

«Мы хотели создавать вещи, которыми пользовались бы сами. Чтобы человек мог купить подарок, увезти его домой и потом действительно использовать в повседневной жизни», — говорит Валентина.

Сейчас мастерицы шьют постельное белье, скатерти, дорожки на стол, декоративные наволочки, шторы и другие изделия для дома. На сумках и сувенирной продукции появляются изображения природы, растений, горных пейзажей и другие мотивы, связанные с регионом.

Лён всему голова

Особое место в мастерской занимает лён. О нем Валентина и Ольга могут говорить часами. Именно из него шьют значительную часть изделий. По словам мастериц, натуральные ткани остаются востребованными даже несмотря на высокую стоимость. Особенно популярны льняные платья летом и льняное постельное белье.

Вместе с тем предпринимательницы признают: сегодня найти качественные российские ткани становится все сложнее. Многие отечественные предприятия текстильной отрасли прекратили работу. Большую часть материалов приходится закупать в Беларуси.

«Лён — наша любовь. Хотелось бы, чтобы производство льна в России развивалось активнее. У нас есть и история, и традиции, и качественное сырье», — говорит Валентина.

По ее словам, серьезный потенциал для развития льняной отрасли есть и у Алтайского края.

Сегодня в мастерской продолжают строить планы. Главная мечта ближайших лет — приобрести современную вышивальную машину. Она позволит создавать новые изделия, делать персонализированную вышивку на постельном белье, столовом текстиле и подарочной продукции.

Валентина уверена: даже в эпоху маркетплейсов и массового производства у ремесленных мастерских есть будущее.

«Люди по-прежнему ценят вещи, сделанные вручную, качественные материалы и индивидуальный подход», — считает предпринимательница.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.