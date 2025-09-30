"Оверсайз уйдет из моды". Как бывший таксист из Барнаула стал известным модельером
Артем Гараган уже пять лет шьет спортивную и корпоративную одежду
30 сентября 2025, 11:10, Вячеслав Кондаков
Многие известные западные бренды одежды после начала СВО покинули российский рынок, а на их место пришли отечественные компании. Качество костюмов, кроссовок или джинсов от российских модельеров ничем не уступает продукции от иностранных кутюрье. Благодаря маркетплейсам продавать одежду стало легче по всей стране через интернет. Известный барнаульский профессиональный портной Артем Гараган рассказал amic.ru, как можно научиться создавать одежду дома даже без швейной машинки, а также объяснил, почему мода на оверсайз уйдет уже в ближайшее время.
От сварщика до закройщика
Первую вещь барнаулец сшил в 25 лет. У Артема выцвели на солнце любимые брюки, а выбрасывать их было жалко. Тогда Гараган распорол штаны, вывернул их наизнанку и сшил обратно. Артему понравилось быть портным, поэтому он купил профессиональную литературу по кройке, шитью и конструированию одежды. Еще подростком Гараган начал шить для себя и друзей.
«Помню, для себя создал модный пиджак. Однажды вышел в нем на улицу, ко мне подошел мужчина и предложил продать пиджак. Понял, что на шитье одежды можно зарабатывать. Причем без большого вложения в рекламу. Хватало сарафанного радио, мои изделия покупали друзья и знакомые, а потом уже их знакомые», – вспоминает Артем.
Вскоре Гараган купил старое оборудование и начал шить на заказ одежду. Однако до открытия собственного ателье руки так и не дошли: не хватало средств. В итоге Гараган начал подрабатывать: на стройке, таксистом и доставщиком еды в "Самокате".
Спортивная одежда для лучших команд Алтая
В 2020 году Артем все же понял, что хочет посвятить свою жизнь любимому занятию – шитью одежды. Первое ателье мужчина открыл рядом с Теплым рынком в Барнауле. Большую помощь оказали городские власти, предоставив субсидии на покупку оборудования и на аренду помещения. Артем начал разрабатывать лимитированные коллекции под своим брендом. Поддержку начинающему предпринимателю оказала супруга Инна Казанцева, а также друг и партнер Гимбат Алибулатов.
По словам бизнесмена, за последние пять лет он попробовал шить все подряд, кроме свадебных платьев и нижнего белья. В итоге Гараган решил сделать акцент на производстве спортивной одежды. Среди заказчиков такие известные алтайские команды, как школа по волейболу "Заря Алтая", школа по хоккею на траве "Юность Алтая", а также другие коллективы региона.
Среди других направлений – корпоративная одежда. Многие предприятия края активно "одевают" своих сотрудников в спецформу, разрабатывая универсальный логотип и стиль.
«Стало модно, чтобы сотрудники работали в офисах в одинаковых пиджаках, бейсболках, жилетках, брюках. Это пришло к нам с Запада. Сегодня компании хотят продвигать свой бренд на максимальную аудиторию. Проще всего это сделать, если все сотрудники будут ходить в красивой и яркой одежде, которую нельзя купить в магазине, а можно только сделать на заказ», – уверен Артем Гараган.
У оверсайза нет будущего
В последние годы, отмечает предприниматель, профессия закройщика снова стала популярной. Многие костюмеры открывают свои компании и сотрудничают с китайскими и западными брендами. Именно из-за нехватки профессионалов, уверен Гараган, в России стал популярным стиль оверсайз. По мнению предпринимателя, его "придумали" маркетологи, потому что сшить широкие штаны можно легко без всякого образования и оборудования. В будущем, уверен бизнесмен, люди снова поймут, что нет ничего красивее одежды, которая "идеально подходит под фигуру".
«Оверсайз уйдет из моды. Мода цикличная. В 90-е популярными были малиновые пиджаки, а также джинсы Montana. Маркетологи будут раскручивать новые тренды, но спрос на классическую одежду, сшитую по фигуре, не исчезнет никогда. Люди не перестанут покупать брюки и пиджаки, которые будут делать их стройнее и красивее», – уверен барнаульский закройщик.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
11:22:21 30-09-2025
Оверсайз никуда не уйдет. Ибо это удобно. Ровно так же как не уйдут женские брюки, кроссовки с платьями и т.д. и т.п. Особенно повеселило про одежду, сшитую по фигуре, которая делает эту фигуру стройнее. Если человек полный, то одежда по фигуре будет только подчеркивать все ее недостатки.
12:20:33 30-09-2025
Гость (11:22:21 30-09-2025) Оверсайз никуда не уйдет. Ибо это удобно. Ровно так же как н... "По фигуре" в отношении одежды означает, что одежда хорошо сидит и подчеркивает достоинства, даже если она нестандартная. А не выпячивает недостатки. Это называется "плохо сидит".
И оверсайз, подобранный неверно, на полной фигуре превращает эту самую фигуру в огромную палатку.
12:55:32 30-09-2025
Гость (12:20:33 30-09-2025) "По фигуре" в отношении одежды означает, что одежда хорошо с... Ну так подбирайте оверсайз верно, кто не дает-то. И да, если взять выражение из статьи - противопоставление оверсайза и одежды, сшитой по фигуре, то возникает ощущение, что типа модельер вовсе не имел в виду просто хорошо сидящую классику. Не говоря уже о том, что классические пиджаки и брюки делают стройнее и красивее далеко не всех.
14:49:08 30-09-2025
Гость (12:55:32 30-09-2025) Ну так подбирайте оверсайз верно, кто не дает-то. И да, если... Тогда с чего вывод, что оверсайз никуда не уйдёт? Почему оверсайз удобен? В том и дело, что начинать надо с того, чтобы уметь подбирать одежду. Но такая одежда, учитывающая особенности фигуры, создаётся по индивидуальному крою, а не маскируется безразмерностью.
15:00:55 30-09-2025
Гость (14:49:08 30-09-2025) Тогда с чего вывод, что оверсайз никуда не уйдёт? Почему ове... Да боже мой. Сколько человек в крае пойдут шить себе костюмы или платья индивидуально?.. Какой процент? Очень нестандартные фигуры встречаются не так часто, обычно все же достаточно найти "свой" бренд, лекала которого подойдут тебе лично. Не говоря уже о том, что инд. пошив явно будет стоить не как масс-маркет. О чем вы говорите, какой индивидуальный крой в нищем регионе?.. И да, есть вещи, которые уже никогда никуда не денутся. Ботинки на зиму вместо сапог, брюки у женщин, отсутствие высоких каблуков в повседневной обуви, и т.д. В основном потому, что все меньше людей стараются угождать чьим-то понятиям о красоте, а выбирают удобство и то, что нравится лично им. А оверсайз для подростков, например, это еще и отличный способ не привлекать нежелательного внимания, хотя бы отчасти. Так что поглядим, время покажет.
14:26:59 30-09-2025
Гость (11:22:21 30-09-2025) Оверсайз никуда не уйдет. Ибо это удобно. Ровно так же как н... Походу у тебя никогда не было костюма "по фигуре" ))))
А вообще хорошо, что в Барнауле еще кто-то шьёт, а не везет из Китая..
14:51:12 30-09-2025
Мимопроходящий (14:26:59 30-09-2025) Походу у тебя никогда не было костюма "по фигуре" ))))А... У меня много чего было. Но костюмы не ношу давно и вряд ли уже буду носить. Как, впрочем, и оверсайз. ЗЫ - хорошо, что шьют, вот только шитье это, судя по статье, вполне себе нишевое - либо спортивные костюмы для команд, либо аналог формы для организаций. Про те самые классические костюмы, которые так востребованы, ни слова) Опять же, вопрос - а точно любой может получить заказ от спортивных команд или каких-то фирм, или это как с перевозчиками?
13:00:52 30-09-2025
А когда из моды уйдет рванье?
13:43:54 30-09-2025
Гость (13:00:52 30-09-2025) А когда из моды уйдет рванье?... У людей никогда и небыло.
13:06:04 30-09-2025
Я смеюсь с корпоративных стилей. Во первых выглядят убого как "инкубаторские", во вторых сразу ясно что владелец компании - самодур и деспот, диктует людям как одеваться, и игнорирую работу с такими компаниями.
13:15:56 30-09-2025
Приятно было читать статью про развитие бизнеса в Барнауле. Обычно МСП пишет про ярмарки рукодельников. Артему и его команде желаю развития и роста!
15:40:47 30-09-2025
Насчёт "известный модельер" я бы поспорил.
Пусть уточнит конкретные сроки процесса "оверсайз уйдет уже в ближайшее время", а мы запомним и проверим.
20:02:09 30-09-2025
об оверсайзе очень спорно и кривая попытка прорекламировать индивидуальный пошив. А так - супер. Обожаю такие заметки и таких деятельных людей.