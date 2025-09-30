"Оверсайз уйдет из моды". Как бывший таксист из Барнаула стал известным модельером

Артем Гараган уже пять лет шьет спортивную и корпоративную одежду

30 сентября 2025, 11:10, Вячеслав Кондаков

Артем Гараган за работой /Фото: "ВКонтакте "

Многие известные западные бренды одежды после начала СВО покинули российский рынок, а на их место пришли отечественные компании. Качество костюмов, кроссовок или джинсов от российских модельеров ничем не уступает продукции от иностранных кутюрье. Благодаря маркетплейсам продавать одежду стало легче по всей стране через интернет. Известный барнаульский профессиональный портной Артем Гараган рассказал amic.ru, как можно научиться создавать одежду дома даже без швейной машинки, а также объяснил, почему мода на оверсайз уйдет уже в ближайшее время.

От сварщика до закройщика

Первую вещь барнаулец сшил в 25 лет. У Артема выцвели на солнце любимые брюки, а выбрасывать их было жалко. Тогда Гараган распорол штаны, вывернул их наизнанку и сшил обратно. Артему понравилось быть портным, поэтому он купил профессиональную литературу по кройке, шитью и конструированию одежды. Еще подростком Гараган начал шить для себя и друзей.

«Помню, для себя создал модный пиджак. Однажды вышел в нем на улицу, ко мне подошел мужчина и предложил продать пиджак. Понял, что на шитье одежды можно зарабатывать. Причем без большого вложения в рекламу. Хватало сарафанного радио, мои изделия покупали друзья и знакомые, а потом уже их знакомые», – вспоминает Артем.

Вскоре Гараган купил старое оборудование и начал шить на заказ одежду. Однако до открытия собственного ателье руки так и не дошли: не хватало средств. В итоге Гараган начал подрабатывать: на стройке, таксистом и доставщиком еды в "Самокате".

Спортивная одежда для лучших команд Алтая

В 2020 году Артем все же понял, что хочет посвятить свою жизнь любимому занятию – шитью одежды. Первое ателье мужчина открыл рядом с Теплым рынком в Барнауле. Большую помощь оказали городские власти, предоставив субсидии на покупку оборудования и на аренду помещения. Артем начал разрабатывать лимитированные коллекции под своим брендом. Поддержку начинающему предпринимателю оказала супруга Инна Казанцева, а также друг и партнер Гимбат Алибулатов.

По словам бизнесмена, за последние пять лет он попробовал шить все подряд, кроме свадебных платьев и нижнего белья. В итоге Гараган решил сделать акцент на производстве спортивной одежды. Среди заказчиков такие известные алтайские команды, как школа по волейболу "Заря Алтая", школа по хоккею на траве "Юность Алтая", а также другие коллективы региона.

Артем Гараган со своей женой Инной Казанцевой/Фото: предоставленно Артемом Гараган

Среди других направлений – корпоративная одежда. Многие предприятия края активно "одевают" своих сотрудников в спецформу, разрабатывая универсальный логотип и стиль.

«Стало модно, чтобы сотрудники работали в офисах в одинаковых пиджаках, бейсболках, жилетках, брюках. Это пришло к нам с Запада. Сегодня компании хотят продвигать свой бренд на максимальную аудиторию. Проще всего это сделать, если все сотрудники будут ходить в красивой и яркой одежде, которую нельзя купить в магазине, а можно только сделать на заказ», – уверен Артем Гараган.

У оверсайза нет будущего

В последние годы, отмечает предприниматель, профессия закройщика снова стала популярной. Многие костюмеры открывают свои компании и сотрудничают с китайскими и западными брендами. Именно из-за нехватки профессионалов, уверен Гараган, в России стал популярным стиль оверсайз. По мнению предпринимателя, его "придумали" маркетологи, потому что сшить широкие штаны можно легко без всякого образования и оборудования. В будущем, уверен бизнесмен, люди снова поймут, что нет ничего красивее одежды, которая "идеально подходит под фигуру".

«Оверсайз уйдет из моды. Мода цикличная. В 90-е популярными были малиновые пиджаки, а также джинсы Montana. Маркетологи будут раскручивать новые тренды, но спрос на классическую одежду, сшитую по фигуре, не исчезнет никогда. Люди не перестанут покупать брюки и пиджаки, которые будут делать их стройнее и красивее», – уверен барнаульский закройщик.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.