Магнитные бури могут вновь обрушиться на Землю из-за 30 темных пятен на Солнце
На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году
24 ноября 2023, 12:23, ИА Амител
За последние сутки на Солнце наблюдалось несколько всплесков активности, но в магнитном поле Земли пока что наступило временное затишье, пишет "МК в Новосибирске".
"Сейчас тревогу ученых вызывают порядка 30 темных пятен, которые могут вызвать новый виток магнитных бурь в ближайшее время.
Напомним, на данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году – четыре всплеска подряд: 20, 22, 24 и 25 ноября. Пик пришелся на 22 ноября, а сегодня, 24 ноября, сила геомагнитных ударов не превысит нейтральных показателей.
Напомним, во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, пить больше воды, гулять на улице.
Ранее алтайский физик Татьяна Андрухова рассказала amic.ru об опасности магнитных бурь и алом сиянии.
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