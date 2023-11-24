На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году

24 ноября 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: pixabay.com

За последние сутки на Солнце наблюдалось несколько всплесков активности, но в магнитном поле Земли пока что наступило временное затишье, пишет "МК в Новосибирске".

"Сейчас тревогу ученых вызывают порядка 30 темных пятен, которые могут вызвать новый виток магнитных бурь в ближайшее время.

Напомним, на данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году – четыре всплеска подряд: 20, 22, 24 и 25 ноября. Пик пришелся на 22 ноября, а сегодня, 24 ноября, сила геомагнитных ударов не превысит нейтральных показателей.

Напомним, во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, пить больше воды, гулять на улице.

Ранее алтайский физик Татьяна Андрухова рассказала amic.ru об опасности магнитных бурь и алом сиянии.