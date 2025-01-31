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Сильная магнитная буря на все выходные накроет Землю

Интенсивность геомагнитных ударов не снизится до вечера воскресенья

31 января 2025, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Вечером 31 января на Землю обрушится затяжная магнитная буря, сообщает портал My-calend.ru.

Пик активности магнитной бури приходится на выходные. Уже с вечера пятницы интенсивность геомагнитных ударов будет достигать пяти баллов из восьми и продержится таковой в выходные, 1-2 февраля.

Интенсивность начнет медленно снижаться лишь вечером в воскресенье. Ожидается, что буря продлится до 4 февраля.

Ее причиной стала мощная вспышка класса M, произошедшая на Солнце 27 января. В результате усилилось воздействие солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно метеозависимых людей. Могут появиться такие симптомы, как повышение артериального давления, головные боли, апатия, раздражительность, резкие перепады настроения, нарушение сна.

Чтобы минимизировать влияние бури, врачи рекомендуют зависимым людям следующее:

  • соблюдать правильное питание;
  • избегать серьезных физических нагрузок;
  • больше гулять и отдыхать;
  • спать не менее восьми часов;
  • чередовать работу с отдыхом.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Что за магнитная буря обрушится на Землю вечером 31 января и насколько мощной она будет?

27 января на Солнце произошла вспышка класса М, что привело к повышению влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли
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магнитные бури

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