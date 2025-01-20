Максимальную выплату по ОСАГО в России предложили увеличить до 650 тысяч рублей

Законопроект может вступить в силу с 1 сентября 2025 года

20 января 2025, 16:18, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

20 января в Госдуму внесут законопроект об увеличении максимальной суммы выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (фракция ЛДПР).

"Предлагается внести изменения в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно которым страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливается в размере 650 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 520 тыс. рублей в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат отметил, что компенсации по ОСАГО составляют 500 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно. Однако за прошедшие годы выросли страховые тарифы, стоимость запчастей и ремонта авто, а также медицинских услуг при причинении вреда жизни и здоровью. По словам Нилова, это служит поводом для пересмотра размера страховых сумм.

Парламентарий утверждает, что возможное увеличение страховых сумм не должно повлечь за собой рост базовых ставок страховых тарифов, а также их коэффициентов.

Если законопроект примут, в силу он может вступить уже с 1 сентября 2025 года.