Процедура станет проще, однако число незастрахованных машин может увеличиться

19 января 2025, 21:30, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото: freepik.com

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правилах регистрации транспортных средств, сообщил агентству "Прайм" адвокат Анатолий Миронов, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита".

Теперь для регистрации автомобиля владельцам не потребуется предъявлять полис ОСАГО. Это упростит процесс для сотрудников ГАИ и сделает процедуру быстрее.

Однако есть опасения, что нововведение может увеличить число незастрахованных автомобилей на дорогах. Тем не менее вероятность мала – для приезда в Госавтоинспекцию на транспортном средстве полис ОСАГО все равно обязателен.

Кроме того, нововведения позволяют снять автомобиль с учета сразу после продажи. Для этого нужно заключить договор купли-продажи через портал госуслуг, оформить его у нотариуса или сменить собственника по решению суда. Это поможет избежать штрафов за действия нового владельца транспортного средства.