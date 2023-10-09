Максимальный размер больничного в России вырастет вдвое

Пособие по беременности и уходу за ребенком тоже увеличится

09 октября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Выплаты по больничному в России вырастут в два раза, пишут "Известия" со ссылкой на Министерство труда.

По данным ведомства, максимальный размер выплат увеличится с 2,7 тыс. до 4,1 тыс. рублей в сутки в 2024 году, и до 5,7 тыс. рублей – в 2025-м.

Также повысят предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно.

Ранее рассказали, какие выплаты увеличат россиянам в 2024 году.