Максимальный размер больничного в России вырастет вдвое
Пособие по беременности и уходу за ребенком тоже увеличится
09 октября 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Выплаты по больничному в России вырастут в два раза, пишут "Известия" со ссылкой на Министерство труда.
По данным ведомства, максимальный размер выплат увеличится с 2,7 тыс. до 4,1 тыс. рублей в сутки в 2024 году, и до 5,7 тыс. рублей – в 2025-м.
Также повысят предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно.
Ранее рассказали, какие выплаты увеличат россиянам в 2024 году.
15:34:48 09-10-2023
Т.е. болеть выгоднее чем работать.
15:45:52 09-10-2023
Гость (15:34:48 09-10-2023) Т.е. болеть выгоднее чем работать.... Это если у Вас з/п 90000+