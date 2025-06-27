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Мальчик, пострадавший в аэропорту Шереметьево, до сих пор не может открыть глаза

Врачи начали готовить его к выходу из медикаментозной комы

27 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения в Шереметьево / Shot
Фото: кадр с камеры видеонаблюдения в Шереметьево / Shot

Двухлетний ребенок, которого швырнули об пол в Шереметьево, начал шевелить руками и ногами, но пока не может открыть глаза. Об этом сообщает Shot.

Со слов отца пострадавшего мальчика, врачи сменили препараты и сейчас наблюдают за его состоянием.

Ребенка также готовят к пробуждению от медикаментозной комы. Но сколько времени это займет, медики сказать не могут.

Напомним, 24 июня в московском аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина напал на двухлетнего ребенка. Он поднял его и с силой ударил головой об пол. 

Предварительно, нападавший прилетел в Москву из Каира. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, он ждал своего багажа и в какой-то момент набросился на двухлетнего мальчика. Мужчина поднял малыша и с силой бросил его вниз. После нападения он надел солнцезащитные очки и лег на пол. Ребенок моментально потерял сознание.

Предварительно, злоумышленник был под наркотиками. Его задержали.

Медики диагностировали у мальчика кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

18:04:06 27-06-2025

Капец!
Это не просто так!...
Он специально летел сюда для подобной провокации...!
Кто-то специально настраивает одних против других...!?

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Элен без ребят

18:51:28 27-06-2025

Гость (18:04:06 27-06-2025) Капец! Это не просто так!...Он специально летел сюда... да он обдолбанный , это же очевидно.

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Гость

20:59:00 27-06-2025

Гость (18:04:06 27-06-2025) Капец! Это не просто так!...Он специально летел сюда... ты куку? наркоман, у них в голове каша с кефиром. с детьми не нужно путешествовать, а если так - следить во все глаза и держать за руку!!

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Гость

11:13:59 28-06-2025

Гость (20:59:00 27-06-2025) ты куку? наркоман, у них в голове каша с кефиром. с детьми н... С детьми была семья из Ирана. Типа беженцы. Надо было дите там бросить?

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Гость

21:44:17 27-06-2025

Фамилия этого недочеловека Витков (Уиткофф). Однофамилец?

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Гость

23:32:30 27-06-2025

Мальчик и дядька с одной страны
И наказание там по суровие и медицина получше.

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Гость

11:14:57 28-06-2025

Гость (23:32:30 27-06-2025) Мальчик и дядька с одной страныИ наказание там по сурови... Ага, пострадавший из Ирана, как и его семья. Нападавший белорус. А так да, батька шлепнул бы.

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Гость

12:04:05 28-06-2025

На родине ребенка этого дядьку бы рвали на части, но очень медленно и на глазах его родителей, чтобы прониклись все.

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