Врачи начали готовить его к выходу из медикаментозной комы

27 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения в Шереметьево / Shot

Двухлетний ребенок, которого швырнули об пол в Шереметьево, начал шевелить руками и ногами, но пока не может открыть глаза. Об этом сообщает Shot.

Со слов отца пострадавшего мальчика, врачи сменили препараты и сейчас наблюдают за его состоянием.

Ребенка также готовят к пробуждению от медикаментозной комы. Но сколько времени это займет, медики сказать не могут.

Напомним, 24 июня в московском аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина напал на двухлетнего ребенка. Он поднял его и с силой ударил головой об пол.

Предварительно, нападавший прилетел в Москву из Каира. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, он ждал своего багажа и в какой-то момент набросился на двухлетнего мальчика. Мужчина поднял малыша и с силой бросил его вниз. После нападения он надел солнцезащитные очки и лег на пол. Ребенок моментально потерял сознание.

Предварительно, злоумышленник был под наркотиками. Его задержали.

Медики диагностировали у мальчика кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.