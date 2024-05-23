Дело "политеховского" маньяка передали в суд

В обвинительном заключении указаны 13 пострадавших и 128 свидетелей

23 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: кадр из видео

Уголовное дело "политеховского" маньяка Виталия Манишина передали в Калманский районный суд. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

"22 мая 2024 года из прокуратуры Алтайского края в Калманский районный суд Алтайского края по подсудности с обвинительным заключением поступило уголовное дело по обвинению Манишина Виталия Егоровича в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР и пунктами "а", "к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. 13 человек указаны как пострадавшие, еще 128 – как свидетели.

Ранее знакомые и соседи рассказали подробности о Виталии Манишине, которого обвиняют в убийстве 11 девушек. Говорят, он хранил дома книгу с ритуалом, чтобы после сексуального контакта женщина об этом не помнила.