Дело "политеховского" маньяка передали в суд
В обвинительном заключении указаны 13 пострадавших и 128 свидетелей
23 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Уголовное дело "политеховского" маньяка Виталия Манишина передали в Калманский районный суд. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
"22 мая 2024 года из прокуратуры Алтайского края в Калманский районный суд Алтайского края по подсудности с обвинительным заключением поступило уголовное дело по обвинению Манишина Виталия Егоровича в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР и пунктами "а", "к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Всего в уголовном деле Манишина 69 томов. 13 человек указаны как пострадавшие, еще 128 – как свидетели.
Ранее знакомые и соседи рассказали подробности о Виталии Манишине, которого обвиняют в убийстве 11 девушек. Говорят, он хранил дома книгу с ритуалом, чтобы после сексуального контакта женщина об этом не помнила.
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