Манул Пепе из барнаульского зоопарка уезжает в Петербург для рождения потомства

В Северной столице манулу обеспечат необходимые условия и заботу для выполнения важной миссии

22 января 2026, 12:45, ИА Амител

Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправляется в Санкт-Петербург для участия в программе по сохранению вида и рождения потомства. Об этом сообщили в телеграм-канале зверинца.

Переезд связан с необходимостью формирования генетически здоровой пары. В Барнауле у Пепе есть брат Чип, однако близкородственное скрещивание для редких видов считается недопустимым, поскольку приводит к снижению генетического разнообразия и ослаблению потомства. Поэтому было принято решение о временном переводе самки в зоопарк Санкт‑Петербурга, где есть подходящие условия и опыт разведения манулов.

Манул занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России, а его численность в дикой природе продолжает сокращаться. Работу по разведению проводят в рамках программ Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов и Союз зоопарков и аквариумов России. Координаторы этих программ анализируют родословные животных и подбирают пары с учетом генетики.

В зоопарке подчеркивают, что поездка Пепе – это часть масштабной и ответственной работы по сохранению редкого вида. В Санкт-Петербурге манулу обеспечат необходимые условия и заботу для выполнения важной миссии – рождения здорового потомства.