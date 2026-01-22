Манул Пепе из барнаульского зоопарка уезжает в Петербург для рождения потомства
В Северной столице манулу обеспечат необходимые условия и заботу для выполнения важной миссии
22 января 2026, 12:45, ИА Амител
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправляется в Санкт-Петербург для участия в программе по сохранению вида и рождения потомства. Об этом сообщили в телеграм-канале зверинца.
Переезд связан с необходимостью формирования генетически здоровой пары. В Барнауле у Пепе есть брат Чип, однако близкородственное скрещивание для редких видов считается недопустимым, поскольку приводит к снижению генетического разнообразия и ослаблению потомства. Поэтому было принято решение о временном переводе самки в зоопарк Санкт‑Петербурга, где есть подходящие условия и опыт разведения манулов.
Манул занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России, а его численность в дикой природе продолжает сокращаться. Работу по разведению проводят в рамках программ Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов и Союз зоопарков и аквариумов России. Координаторы этих программ анализируют родословные животных и подбирают пары с учетом генетики.
В зоопарке подчеркивают, что поездка Пепе – это часть масштабной и ответственной работы по сохранению редкого вида. В Санкт-Петербурге манулу обеспечат необходимые условия и заботу для выполнения важной миссии – рождения здорового потомства.
13:02:09 22-01-2026
Назад привезут?
13:10:39 22-01-2026
ляличка такая, наверное стрессик у нее будет, схватили - потащили
14:28:13 22-01-2026
Гость (13:10:39 22-01-2026) схватили - потащили... насильно беременеть -рожать((
14:34:58 22-01-2026
Гость (14:28:13 22-01-2026) насильно беременеть -рожать((... государственная политика?)))
17:56:10 22-01-2026
как грубо!! седация была? спецдиета? вы осматривали перед таким обращением? краснокнижный великолепный кот, тетки с ним как с поросём!! ШОК
09:45:25 23-01-2026
Гость (17:56:10 22-01-2026) как грубо!! седация была? спецдиета? вы осматривали перед та... це кошка, а не кот.