Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Группа разговаривала на английском

28 октября 2024, 07:53, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

30 иностранных наемников ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области вечером 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сначала украинская армия провела атаку беспилотниками, а после попыталась пересечь границу пешком без тяжелой техники. Военные якобы говорили на английском: группа состояла из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан. Противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно.

Информацию о попытке прорыва ДРГ подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он заявил, что атака была отражена в районе населенного пункта Манев Климовского района. Ее отразили силы Погрануправления ФСБ, подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Глава региона уточнил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.