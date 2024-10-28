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Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Группа разговаривала на английском

28 октября 2024, 07:53, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

30 иностранных наемников ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области вечером 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сначала украинская армия провела атаку беспилотниками, а после попыталась пересечь границу пешком без тяжелой техники. Военные якобы говорили на английском: группа состояла из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан. Противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно.

Информацию о попытке прорыва ДРГ подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он заявил, что атака была отражена в районе населенного пункта Манев Климовского района. Ее отразили силы Погрануправления ФСБ, подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Глава региона уточнил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.

спецоперация

Комментарии 19

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Шинник

08:01:12 28-10-2024

мы одни против всех

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Гость

08:15:48 28-10-2024

Шинник (08:01:12 28-10-2024) мы одни против всех... Против всех тварей

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Гость

08:01:26 28-10-2024

из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан -- интересно как это установили, все говорили по английски, по акценту?

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Гость

12:15:26 28-10-2024

Гость (08:01:26 28-10-2024) из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан -- интересно как... По оставленным трупам с нашивками.

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Шинник

08:06:12 28-10-2024

знаем мы их английский - "ай спик фром май харт"

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Гость

08:10:52 28-10-2024

Я, почему то этому фэйку не верю.

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Гость

08:37:32 28-10-2024

Гость (08:10:52 28-10-2024) Я, почему то этому фэйку не верю.... Ну да в Курскую тоже заходило буквально несколько человек которых планировали зачистить буквально на следующий день. Потом начали рассказывать про сотни уничтоженных террористов. Потом, что вот уже вот-вот они кончатся. Потом, что кроме Пятёрочки там и не захватили ни чего.
По последним словам президента там окружена группировка больше 2000 украинцев

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Гость

08:53:27 28-10-2024

Гость (08:37:32 28-10-2024) Ну да в Курскую тоже заходило буквально несколько человек ко... На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше упрощенное видение тянет на статью УК.

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Гость

09:10:27 28-10-2024

Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... и армии России --- че??? Там же про ВСУ

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Гость

09:24:25 28-10-2024

Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... Посадят пойду на СВО )))

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Гость

09:52:49 28-10-2024

Гость (09:24:25 28-10-2024) Посадят пойду на СВО )))... Посадят пойду на СВО -- грамотно, а то бывает наоборот

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Гость

10:51:03 28-10-2024

Гость (09:24:25 28-10-2024) Посадят пойду на СВО )))... Чтоб потом сразу сдаться? Знаем мы таких мамкиных войнов!

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Гость

11:52:14 28-10-2024

Гость (10:51:03 28-10-2024) Чтоб потом сразу сдаться? Знаем мы таких мамкиных войнов!... А войн - это что за зверь? Это чтобы слово "война" не казалось феминитивом, или как?

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Гость

10:47:27 28-10-2024

Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... С таким подходом- все каналы тв попадают под статью.

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Гость

12:16:53 28-10-2024

Гость (08:10:52 28-10-2024) Я, почему то этому фэйку не верю.... А я почему то вас считаю ципсошной ботярой.

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гость

20:42:30 28-10-2024

Гость (12:16:53 28-10-2024) А я почему то вас считаю ципсошной ботярой.... а ты что твои фантазии считаешь истиной в последней инстанции или вывод сделан из своего поведения?

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ППШариков

09:44:51 28-10-2024

У украинских кураторов, большое желание перенести военные действия на территорию России.

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Гость

13:13:05 28-10-2024

ППШариков (09:44:51 28-10-2024) У украинских кураторов, большое желание перенести военные де... Конституция РФ. Статья 65. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область

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Гость

14:09:46 28-10-2024

а почему этих вояк англоговорящих не повстречал северокорейский спецзназ и не порвал голыми руками. Они я видел по телевизору бетонные плиты голыми руками на куски рвали

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