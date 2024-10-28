Mash: 30 иностранных бойцов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область
Группа разговаривала на английском
28 октября 2024, 07:53, ИА Амител
30 иностранных наемников ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Брянской области вечером 27 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, сначала украинская армия провела атаку беспилотниками, а после попыталась пересечь границу пешком без тяжелой техники. Военные якобы говорили на английском: группа состояла из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан. Противнику нанесли огневое поражение и отбросили обратно.
Информацию о попытке прорыва ДРГ подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он заявил, что атака была отражена в районе населенного пункта Манев Климовского района. Ее отразили силы Погрануправления ФСБ, подразделения Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Глава региона уточнил, что в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области.
08:01:12 28-10-2024
мы одни против всех
08:15:48 28-10-2024
Шинник (08:01:12 28-10-2024) мы одни против всех... Против всех тварей
08:01:26 28-10-2024
из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан -- интересно как это установили, все говорили по английски, по акценту?
12:15:26 28-10-2024
Гость (08:01:26 28-10-2024) из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан -- интересно как... По оставленным трупам с нашивками.
08:06:12 28-10-2024
знаем мы их английский - "ай спик фром май харт"
08:10:52 28-10-2024
Я, почему то этому фэйку не верю.
08:37:32 28-10-2024
Гость (08:10:52 28-10-2024) Я, почему то этому фэйку не верю.... Ну да в Курскую тоже заходило буквально несколько человек которых планировали зачистить буквально на следующий день. Потом начали рассказывать про сотни уничтоженных террористов. Потом, что вот уже вот-вот они кончатся. Потом, что кроме Пятёрочки там и не захватили ни чего.
По последним словам президента там окружена группировка больше 2000 украинцев
08:53:27 28-10-2024
Гость (08:37:32 28-10-2024) Ну да в Курскую тоже заходило буквально несколько человек ко... На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше упрощенное видение тянет на статью УК.
09:10:27 28-10-2024
Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... и армии России --- че??? Там же про ВСУ
09:24:25 28-10-2024
Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... Посадят пойду на СВО )))
09:52:49 28-10-2024
Гость (09:24:25 28-10-2024) Посадят пойду на СВО )))... Посадят пойду на СВО -- грамотно, а то бывает наоборот
10:51:03 28-10-2024
Гость (09:24:25 28-10-2024) Посадят пойду на СВО )))... Чтоб потом сразу сдаться? Знаем мы таких мамкиных войнов!
11:52:14 28-10-2024
Гость (10:51:03 28-10-2024) Чтоб потом сразу сдаться? Знаем мы таких мамкиных войнов!... А войн - это что за зверь? Это чтобы слово "война" не казалось феминитивом, или как?
10:47:27 28-10-2024
Гость (08:53:27 28-10-2024) На лицо распространение фейков о СВО и армии России, ваше уп... С таким подходом- все каналы тв попадают под статью.
12:16:53 28-10-2024
Гость (08:10:52 28-10-2024) Я, почему то этому фэйку не верю.... А я почему то вас считаю ципсошной ботярой.
20:42:30 28-10-2024
Гость (12:16:53 28-10-2024) А я почему то вас считаю ципсошной ботярой.... а ты что твои фантазии считаешь истиной в последней инстанции или вывод сделан из своего поведения?
09:44:51 28-10-2024
У украинских кураторов, большое желание перенести военные действия на территорию России.
13:13:05 28-10-2024
ППШариков (09:44:51 28-10-2024) У украинских кураторов, большое желание перенести военные де... Конституция РФ. Статья 65. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:09:46 28-10-2024
а почему этих вояк англоговорящих не повстречал северокорейский спецзназ и не порвал голыми руками. Они я видел по телевизору бетонные плиты голыми руками на куски рвали