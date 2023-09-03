Машину, напичканную камерами, заметили в Барнауле

Пользователи соцсетей гадают, что это за техника

03 сентября 2023, 14:50, ИА Амител

Кадр из видео

Странный автомобиль заметили на дороге в Барнауле. О нем рассказали в социальных сетях.

Пользователь сообщества Barnaul22 опубликовал ролик, на котором видно автомобиль, напичканный камерами. Устройства были расположены на крыше.

В комментариях под постом люди гадают, что это. Предполагают, что машина фиксирует правонарушения на дороге.