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Машину, напичканную камерами, заметили в Барнауле

Пользователи соцсетей гадают, что это за техника

03 сентября 2023, 14:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Странный автомобиль заметили на дороге в Барнауле. О нем рассказали в социальных сетях.

Пользователь сообщества Barnaul22 опубликовал ролик, на котором видно автомобиль, напичканный камерами. Устройства были расположены на крыше.

В комментариях под постом люди гадают, что это. Предполагают, что машина фиксирует правонарушения на дороге. 

Барнаул Авто

Комментарии 4

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Гость

18:39:59 03-09-2023

Чего как дикие, первый раз видят как Яндекс-панорамы снимают?

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Гость

18:58:39 03-09-2023

Гуглемобиль обычный

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Гость

10:42:15 04-09-2023

Это вообще "Платон"

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гость

14:36:40 04-09-2023

Эта машина постоянно стоит на павловском тракте за п. Новомихайловка. Скорость измеряет -тренога передвижная. Частный бизнес- ничего личного - работает за 50% от выписанных штрафов. бизнес не для всех. Кому штрафы с камер приходят в протоколах почитайте кто владелец камеры. ни одно славянской фамилии.

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