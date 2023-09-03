Машину, напичканную камерами, заметили в Барнауле
Пользователи соцсетей гадают, что это за техника
03 сентября 2023, 14:50, ИА Амител
Кадр из видео
Странный автомобиль заметили на дороге в Барнауле. О нем рассказали в социальных сетях.
Пользователь сообщества Barnaul22 опубликовал ролик, на котором видно автомобиль, напичканный камерами. Устройства были расположены на крыше.
В комментариях под постом люди гадают, что это. Предполагают, что машина фиксирует правонарушения на дороге.
18:39:59 03-09-2023
Чего как дикие, первый раз видят как Яндекс-панорамы снимают?
18:58:39 03-09-2023
Гуглемобиль обычный
10:42:15 04-09-2023
Это вообще "Платон"
14:36:40 04-09-2023
Эта машина постоянно стоит на павловском тракте за п. Новомихайловка. Скорость измеряет -тренога передвижная. Частный бизнес- ничего личного - работает за 50% от выписанных штрафов. бизнес не для всех. Кому штрафы с камер приходят в протоколах почитайте кто владелец камеры. ни одно славянской фамилии.