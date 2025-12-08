Машины всмятку. Жуткое смертельное ДТП произошло на федеральной трассе в Удмуртии

Удар оказался настолько сильным, что и большегруз, и перевозимый им груз опрокинулись

08 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция по Удмуртии

В Удмуртии на федеральной трассе произошло жуткое ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, пишет udm-info.

Авария случилась вечером 5 декабря, около 17:30, на 309-м километре трассы в Малопургинском районе. По предварительным данным, 44-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, которым управлял 46-летний мужчина. Удар оказался настолько сильным, что и большегруз, и перевозимый им груз опрокинулись на ехавший навстречу автомобиль "Фотон" под управлением 48-летнего водителя.

Водитель Daewoo погиб на месте от полученных травм. Трое его пассажиров, а также водитель Scania получили ранения и были госпитализированы. На место происшествия прибыли полиция и спасатели, которым пришлось деблокировать пострадавших из сильно поврежденных машин.

Движение на участке организовали в реверсивном режиме, водителям рекомендовали заранее учитывать задержки при выборе маршрута.

