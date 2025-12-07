Машины всмятку. Жуткое лобовое ДТП произошло в Новосибирской области

Два человека погибли

07 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Лобовое ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области в результате лобового столкновения на трассе погибли два человека. Авария произошла вечером 6 декабря в Татарском районе.

По данным Госавтоинспекции НСО, примерно в 22:20 на дороге Р-254 внедорожник Tank, движущийся в направлении Омска, неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус".

«В результате ДТП водитель "Лады Ларгус", мужчина 1957 года рождения, и пассажирка 1953 года рождения скончались на месте», – сообщили в ГАИ НСО.

Водитель внедорожника и трое его пассажиров получили травмы и были доставлены в Татарскую центральную районную больницу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося, прокуратура начала проверку.

