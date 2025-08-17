НОВОСТИПроисшествия

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле

17 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22"

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. На месте побывали сотрудники Госавтоинспекции, однако участники аварии решили оформить инцидент самостоятельно. 

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

