Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле
На месте побывали сотрудники Госавтоинспекции, однако участники аварии решили оформить инцидент самостоятельно
17 августа 2025, 22:35, ИА Амител
Массовое ДТП с участием автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. На месте побывали сотрудники Госавтоинспекции, однако участники аварии решили оформить инцидент самостоятельно.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
