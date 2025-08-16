В Барнауле легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу

Информации о пострадавших пока нет

16 августа 2025, 16:23, ИА Амител

ДТП на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина вылетела на тротуар и перевернулась на крышу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась в районе дома по ул. Малахова, 119. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, у авто выбито заднее стекло. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Данных о пострадавших еще нет.

Ранее семь человек оказались в больнице после жесткого ДТП в Республике Алтай. 26-летний житель Алтайского края, находясь за рулем пикапа УАЗ, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась в водосточный ров. В республиканскую больницу с травмами госпитализировали водителя и шесть пассажиров в возрасте от 18 до 59 лет.