В Барнауле легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу

Информации о пострадавших пока нет

16 августа 2025, 16:23, ИА Амител

ДТП на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина вылетела на тротуар и перевернулась на крышу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась в районе дома по ул. Малахова, 119. Судя по кадрам, опубликованным в сообществе, у авто выбито заднее стекло. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Данных о пострадавших еще нет.

Ранее семь человек оказались в больнице после жесткого ДТП в Республике Алтай. 26-летний житель Алтайского края, находясь за рулем пикапа УАЗ, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась в водосточный ров. В республиканскую больницу с травмами госпитализировали водителя и шесть пассажиров в возрасте от 18 до 59 лет.

Место аварии / Фото: пресс-служба ГАИ по Республике Алтай

Семь человек оказались в больнице после жесткого ДТП в Республике Алтай

По словам очевидцев, в аварию попали работники строительной компании
Комментарии 2

Гость

18:32:38 16-08-2025

Исполнение фигуры высшего пилотажа под названием "Уши" на сленге профессиональных автогонщиков, вставание на крышу, происходит в Барнауле всегда по выходным. Чаще по субботами, иногда по воскресеньям. Отсюда вывод, где эти экстремалы рукоголовоногож@пые с понедельника по пятницу находятся? Может это те кто по ночам уцелел??

гость

22:26:59 16-08-2025

Гость (18:32:38 16-08-2025) Исполнение фигуры высшего пилотажа под названием "Уши" на сл... Работают, возможно рядом с вами))). Есть коллега, (случайно узнал) по 10 штрафов за месяц это в среднем, у меня в среднем 1-2 в год)))

