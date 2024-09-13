Мать юной сибирячки, погибшей в московском коллекторе, отказалась от компенсации

Женщина будет добиваться максимального наказания для виновников трагедии

13 сентября 2024, 14:14, ИА Амител

Погибшая девочка из Новосибирска / Фото: nsk.kp.ru, соцсети

Мать 15-летней школьницы из Новосибирска, которая летом 2023 года погибла в московском коллекторе во время экскурсии, намерена довести дело до конца и наказать виновников трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

20 августа 2023 года в коллекторе реки Неглинки в Москве погибла группа туристов из восьми человек. Среди них была и 15-летняя девочка из Новосибирска. Она переехала в Москву вместе с семьей примерно за год до трагедии. Парня, с которым девочка была на экскурсии, мама знала.

"Пусть я не смогла спасти своего ребенка, но должна сделать все, чтобы больше никто не погиб на этих экскурсиях. Виновные должны быть наказаны. Надеюсь, получится добиться, чтобы виновники смерти моей дочери ответили по закону", – подчеркнула женщина.

Она отметила, что стала единственной из родителей погибших детей, кто отказался брать компенсацию.

Напомним, после трагедии арестовали гендиректора компании "Спутник" (сервиса-агрегатора по продаже билетов на экскурсии) и организатора экскурсии. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Еще двое фигурантов находятся в розыске. Накануне задержанным продлили арест до 21 ноября.