Школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллектору в Москве

Тяги к экстриму у нее не было

23 августа 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru, соцсети

В подземном московском коллекторе погибла школьница из Новосибирска, пошедшая на экскурсию вместе со своим парнем, его дядей и его двоюродной сестрой, пишет "КП-Новосибирск".

"Я помню ее спокойной и веселой, она всегда улыбалась. Какой-то тяги к экстриму у нее не было. Она больше любила дома посидеть", - рассказала подруга девочки.

Школьница около года назад вместе с мамой переехала в Москву. Там она познакомилась с парнем.

"Они вообще никому из друзей не говорили про экскурсию. Их стали бы отговаривать. Видимо, поэтому и оставили все в тайне", - отметил общий друг погибших.

О гибели девочки ее друзья узнали из соцсетей. В начале подумали, что это какая-то шутка.