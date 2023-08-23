Школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллектору в Москве
Тяги к экстриму у нее не было
23 августа 2023, 17:47, ИА Амител
В подземном московском коллекторе погибла школьница из Новосибирска, пошедшая на экскурсию вместе со своим парнем, его дядей и его двоюродной сестрой, пишет "КП-Новосибирск".
"Я помню ее спокойной и веселой, она всегда улыбалась. Какой-то тяги к экстриму у нее не было. Она больше любила дома посидеть", - рассказала подруга девочки.
Школьница около года назад вместе с мамой переехала в Москву. Там она познакомилась с парнем.
"Они вообще никому из друзей не говорили про экскурсию. Их стали бы отговаривать. Видимо, поэтому и оставили все в тайне", - отметил общий друг погибших.
О гибели девочки ее друзья узнали из соцсетей. В начале подумали, что это какая-то шутка.
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