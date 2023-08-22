Спасатели обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам в Москве

Операция по поиску погибших завершена

22 августа 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: кадр из видео канала "Отдел подземных исследований" на YouTube

Спасатели обнаружили тела всех восьмерых участников трагической экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Операция по поиску погибших завершена. Организатора экскурсий по Неглинке и главу диггеров Никиту Дубаса задержали после допроса. В Санкт-Петербурге также прошло задержание директора экскурсионного бюро.

Напомним, что незаконная экскурсия по подземным коммуникациям реки Неглинки в Москве закончилась гибелью людей. Экскурсанты с гидом-диггером спустились в коллектор в плохую погоду — ливень, который обрушился на столицу, затопил подземные коммуникации. Через некоторое время их тела стали находить в Москве-реке.

О том, что известно о трагедии в московском коллекторе, сколько человек погибло и кто виноват в случившемся, - в материале amic.ru.