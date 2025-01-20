Материал amic.ru об экс-главе "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной стал лучшим в крае

На конкурс были представлены 42 журналистские работы из 23 алтайских СМИ

20 января 2025, 16:00, ИА Амител

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Материал корреспондента amic.ru Антона Дегтярева "Афера". Что рассказали потерпевшие по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" стал лучшим в номинации "Из зала суда" в направлении "Лучший материал в интернет-СМИ".

Совет судей Алтайского края совместно с Управлением судебного департамента в Алтайском крае и Алтайским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" подвели итоги регионального конкурса среди СМИ "Фемида глазами журналиста" на лучшее освещение деятельности судов, судебных участков мировых судей и органов судейского сообщества Алтайского края в 2024 году.На конкурс были представлены 42 журналистские работы из 23 СМИ региона. Конкурс проводился по трем направлениям:

"Лучший сюжет (для теле- и радиовещания)";

"Лучший материал в печатных СМИ";

"Лучший материал в интернет-СМИ" в номинациях "Из жизни суда", "Из зала суда".

В направлении "Лучший сюжет (для теле- и радиовещания)" в номинации "Из жизни суда" победителем стал заместитель начальника службы информационных программ телевидения филиала ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" ГТРК "Алтай" Дмитрий Клишин. Его сюжет "Добро пожаловать в суд" был посвящен единому дню открытых дверей в судах Алтайского края, который состоялся в июне прошлого года.

Серия сюжетов о деятельности судов Алтайского края специального корреспондента ИД "Регион" радиоканала "Катунь ФМ" Карины Желниной стала лучшей в направлении "Лучший сюжет (для теле- и радиовещания)" в номинации "Из зала суда".

Материал "Здесь решаются людские судьбы: раскрываем жизнь Усть-Пристанского районного суда с непривычной стороны" принес победу специалисту по социальным вопросам АУ "Редакция газеты "Авангард" Анастасии Локтионовой в направлении "Лучший материал в печатных СМИ" в номинации "Из жизни суда".

В направлении "Лучший материал в печатных СМИ" в номинации "Из зала суда" победителем признана главный редактор муниципального автономного учреждения "Редакция газеты "Знамя Ильича" (Заринский район) Ксения Литвинова, предоставившая репортаж с судебного заседания "Свобода с оружием в руках?".

Интервью заместителя редактора по интернету "Комсомольская правда – Барнаул" Анны Перевощиковой "Родители пытались отбить детей у конвоиров": судья из Барнаула – о профессии, громких уголовных делах и смертной казни" принесло ей победу в направлении "Лучший материал в интернет-СМИ" в номинации "Из жизни суда".

В направлении "Лучший материал в интернет-СМИ" в номинации "Из зала суда" лучшим стал корреспондент ИА "Амител" Антон Дегтярев с публикацией "Афера". Что рассказали потерпевшие по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной?"

Церемония награждения победителей состоится в торжественной обстановке на предстоящем заседании Совета судей Алтайского края 31 января 2025 года в присутствии представителей судейского сообщества региона, Управления судебного департамента в Алтайском крае, Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское объединение судей".