Авдюхина сказала, что "Жилфонд Барнаул" должен был сразу выплатить деньги пострадавшим клиентам, а также отметила, что в случае мошенничества сотрудники агентства бы сразу заметили неладное

27 декабря 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

25 декабря 2024 года в Индустриальном районном суде состоялся очередной суд по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной. На нем выступал представитель агентства недвижимости Алексей Филичкин. Ему задавала вопросы и сама Авдюхина, которая на суде также раскритиковала работу организации с пострадавшими клиентами и сказала, что если бы в офисе действительно происходили мошеннические схемы, то сотрудники бы это сразу заметили. Подробнее – в материале amic.ru.

"Никто никогда не задавал никаких вопросов"

Вопросы Авдюхиной к Филичкину касались в первую очередь сотрудников "Жилфонда" и работы агентства после отъезда директора в Аргентину в декабре 2022 года. Так, она настаивала, что работники не могли слепо выполнять "преступные" указания.

"Кто сейчас не в очень хороших отношениях с "Жилфондом", вы с ними откровенно пытались поговорить о том, как действительно проходил документооборот, вся система, кто чего придумывал? Это же очень интересно происходит. Не показалось ли вам странным, что в моем подчинении находилось 150 человек, и, как представляется в обвинении, я якобы что-то придумала и еще 150 человек заставила действовать? При этом все всегда контактировали с Новосибирском и никто никогда не задавал никаких вопросов. Они что, под гипнозом были? Я их круглосуточно гипнотизировала? Что происходило? Были ли тет-а-тет разговоры, чтобы люди могли честно поговорить с вами?" – спросила Авдюхина.

Она отметила, что многие работники "боятся" агентства и "остались зависимы от "Жилфонда"". При этом экс-директор добавила, что не осуждает их и понимает.

Филичкин ответил подсудимой, что не все сотрудники "Жилфонда Барнаул" остались работать в организации и многие из них просто не хотят общаться. Однако среди тех, кто поддерживает связь с компанией, он не видел сотрудников, которые бы что-то скрывали. Авдюхину все они характеризовали как "волевого руководителя", который "контролировал все сферы деятельности", в том числе давал указания юристам. Также сотрудники "Жилфонда Барнаул" говорили, что выполняли распоряжения Авдюхиной, подчеркнул Филичкин.

Обвиняемая на это возразила, что все ее юристы "грамотные люди", "эксперты своего дела", и она "никогда не нанимала дураков". А потому эти специалисты заметили бы мошенничество, если бы оно было в её действиях.

"Я старалась не работать не с экспертами. И если бы эти люди были глупы, либо ведомы, то их бы не было в "Жилфонде". Они очень профессионально проводили сделки. И как вы думаете, если бы какая-то схема была придумана хоть кем, неужели бы они не задали вопрос руководству, не будь у них соответствующих регламентов, которые были созданы не мной?" – возмутилась Авдюхина.

"Вы не пытались оценить, что я за человек"

Филичкин отметил, что никто не ставит под сомнение профессиональные компетенции Авдюхиной и то, что она хорошо занималась своим делом. Подсудимая добавила, что многие люди знали ее не только как профессионала, но и "как человека", и ее человеческие качества имеют в деле "ключевое значение".

"Если хорошо разобраться в психологии доверия, то становится ясно, что люди доверяют не профессионалам, а личности. Если личность способна себя вести искренне, откровенно, честно, то тогда начинают диагностировать ее профессиональные компетенции. А бывает, что человек профессионал, но чувствуется, что от него что-нибудь прилетит. В моей картине мира мошенничество – это когда люди осознанно придумывают схемы, определенный психотип личности должен быть. Мы никогда не работали с людьми, которые не вызывают у нас кредита доверия, – не брали у них деньги. Были сделки, от которых мы отказывались. Вы не пытались оценить, что я за человек. Мне кажется, это имеет ключевое значение", – пояснила Авдюхина.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

По словам Филичкина, ни у кого не было сомнений в порядочности Авдюхиной до ее отъезда в Аргентину и негативно как личность ее никто не характеризовал. До конца декабря 2022 года многие еще верили, что с ней "случилось что-то плохое". Сейчас же все рассматривают ситуацию через призму произошедшего, отметил Филичкин. И привлечение денег под огромные проценты разумно объяснить очень трудно.

"Хорошо, вы грамотный руководитель, никто этого не оспаривает. Но привлекать деньги под 10% в неделю – меня эта процентная ставка просто убивает. Я не могу логично объяснить это привлечение денежных средств", – отметил он.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

"Зачем нужно было людей подвергать стрессу?"

Правда, мотивы привлечения денег под огромные проценты Авдюхина так и не объяснила. Зато она поставила в укор руководству "Жилфонда" то, что оно сразу обвинило уехавшую Авдюхину в краже денег, вместо того чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим.

"Все потерпевшие в показаниях говорят, что уже 19 декабря 2022 года им позвонил юрист и сказал, что Авдюхина похитила деньги и свалила из России, а потом попросил написать заявление на нее в полицию. Юристам дали распоряжение в "Жилфонде". Чернокульский (директор новосибирского "Жилфонда". – Прим. ред.) всех собрал, объявил, что всем нужно решать эти проблемы. Что мешало сначала исполнить обязательства по всем договорам, а потом разбираться, кто и чего сделал? Это было бы правильно и грамотно. А потом можно было собрать людей, чтобы они написали на меня заявление в полицию", – отметила Авдюхина.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Филичкин ответил, что уголовное дело против Авдюхиной было возбуждено по сообщениям граждан. И пока "Жилфонд" выяснял, где она находится, полицейские уже пришли изымать технику из офиса компании. Кроме того, обвиняемая забрала с собой всю документацию по договорам хранения, и в агентстве не понимали, сколько всего было таких договоров. И даже сейчас точная цифра неизвестна, отметил Филичкин. Ну и требования клиентов и проценты по некоторым договорам хранения были беспрецедентными, сказал адвокат. По его словам, пострадавшие "истерили" в офисе "Жилфонда", и организации предстояло во всем тщательно разобраться, прежде чем возвращать кому-то деньги. Затем всем лицам, которые работали напрямую с "Жилфонд Барнаул", организация деньги вернула.

"К вам пришли люди с законными контрактами. Им же деньги нужно было выплатить сразу. Зачем нужно было людей подвергать стрессу? Почему с людьми так разговаривали? Почему юристы начали звонить людям и говорить, что я что-то похитила, когда еще никто ничего не знал. Чтобы деловую репутацию спасти? А мне кажется, чтобы меня посадить в тюрьму. Я считаю, что управленцы должны были сначала выполнить обязательства перед клиентами, а потом уже разбираться со мной", – отметила Авдюхина.

Филичкин в ответ на слова Авдюхиной попросил ее сообщить суду, какую сумму она брала, чтобы потом "на общество не возлагались дополнительные обязательства".

"Давайте попробуем по-честному и по-человечески сказать, сколько вы взяли. Документы не всегда отражают суть", – отметил он.

Правда, Авдюхина на данную просьбу так ничего и не ответила. На этом судебное заседание завершилось. Подробнее о том, что Филичкин говорил на суде, можно прочитать по ссылке. Следующее заседание состоится 15 января в 13 часов.

Алексей Филичкин/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В чем обвиняют Авдюхину и как идет суд?

Авдюхину обвиняют по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 декабря 2022 года она забрала из кассы "Жилфонда Барнаул" 121,3 млн рублей, принадлежавшие 31 клиенту организации, и уехала с ними в Аргентину. Деньги Авдюхиной давали на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Авдюхина средства себе присвоила и нанесла ущерб и клиентам "Жилфонда", и репутации этой организации, уверено следствие. Подробнее о "схеме Авдюхиной" можно прочитать здесь.

В Аргентину Авдюхина уехала с мужем, дочерью и свекровью. Затем ее объявили в международный розыск, 2 января 2024 года задержали в Буэнос-Айресе и экстрадировали в РФ, а в апреле, наконец, доставили в Барнаул. В сентябре дело отправилось в суд. Сама Авдюхина своей вины не признает и называет обвинение "сказкой".

Сейчас на суде идет опрос свидетелей. Следующее заседание состоится 15 января в 13 часов. Представитель "Жилфонд Барнаул" настаивает на вызове Татьяны и Сергея Зинченко (бывшие приятели Авдюхиной) и еще одного свидетеля. Представитель потерпевших просит суд пригласить работников "Жилфонда" Тагильцеву, Очаковскую и директора новосибирского "Жилфонда" Чернокульского.