На заседании 23 октября стартовал допрос потерпевших по делу, на котором выступило три человека

25 октября 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В Индустриальном районном суде Барнаула 23 октября стартовал допрос потерпевших клиентов по делу экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной. Заседание длилось больше трех часов, на суде пострадавшие не только рассказали свою версию событий, имело место и противостояние клиентов с адвокатом "Жилфонда". Что именно рассказали на суде потерпевшие – в материале amic.ru.

"Недоверия не было"

Первым на заседании выступал предприниматель Павел Новиков. Он рассказал, что в 2021 году решил купить недвижимость, в 2022 году знакомый Новикова по фамилии Погран (он заблуждался относительно намерений Авдюхиной) предложил ему инвестировать деньги в выкуп квартиры через "Жилфонд". Новиков согласился, потому что через "Жилфонд" можно было купить квартиру по цене ниже рыночной.

Новиков приехал в офис "Жилфонда" на Малахова, 119, где сообщил Людмиле Авдюхиной о своей готовности инвестировать 3 млн рублей в покупку квартиры в Барнауле.

"Меня подкупило то, что Авдюхина – региональный руководитель "Жилфонда", крупной организации, которая была на слуху. Весь город был в баннерах, рекламная кампания была мощная. Глядя на офис, недоверия не было. Я понимал, что компания серьезная, большая, с кучей сотрудников", – отметил он.

Павел Новиков (слева) / Фото: amic.ru

Авдюхина предложила Новикову на договорной основе оказать риелтерские услуги по поиску и купле-продаже квартиры, но с условием внесения задатка, равного половине стоимости объекта. Новиков согласился, ведь хотел купить квартиру по цене дешевле рыночной.

Сначала Авдюхина предложила Новикову квартиру на ул. 40 лет Октября за 3,1 млн рублей, предоставила предварительный договор, в котором якобы выступала продавцом квартиры, но фактически не была ее собственником. Авдюхина объяснила, что в компании якобы "так заведено". 15 марта 2022 года Новиков подписал предварительный договор и передал Авдюхиной 1,5 млн рублей. По нему она обязалась до 30 апреля 2022 года заключить с Новиковым договор купли-продажи квартиры. Также Авдюхина выдала Новикову задаток 10 тысяч рублей.

В апреле 2022 года Авдюхина сообщила Новикову о срыве сделки по покупке квартиры на 40 лет Октября, попросила не требовать от нее возврата денег и предложила приобрести для Новикова более выгодную квартиру. При этом на период поиска она пообещала выплачивать проценты Новикову за пользование деньгами. Новиков согласился.

Авдюхина нашла для Новикова квартиру большей площади уже на ул. Попова, 107, за 5,4 млн рублей. 7 декабря 2022 года Авдюхина предоставила Новикову предварительный договор на объект недвижимости. Новиков его подписал и передал Авдюхиной половину стоимости квартиры: 2,6 млн рублей. Авдюхина оформила договор хранения денег под проценты. Новикову выплачивали порядка 60 тысяч рублей ежемесячно. Всего от процентов он получил около 480 тысяч рублей. Деньги Новикову привозил Погран.

Допрос Новикова в суде / Фото: amic.ru

Авдюхина и Новиков договорились созвониться через десять дней после оформления сделки. Новиков позвонил Авдюхиной 16 декабря, чтобы договориться о встрече, но телефон был недоступен. Затем Погран сказал Новикову, что Авдюхины уехали на отдых, а после этого через СМИ уже все узнали: экс-глава "Жилфонда" уехала из России. Оказалось, что деньги Новикова Авдюхина тратила в свою пользу, на частичную оплату долгов и выплату процентов как Новикову, так и другим клиентам. В итоге Авдюхина нанесла Новикову ущерб на 4,1 млн рублей.

Новиков на заседании попросил суд допустить до процесса своего представителя. Суд согласился, и юрист задал своему клиенту несколько вопросов, которые касались "Жилфонда" и Авдюхиной. Новиков в ответах пояснил, что вступал в отношения именно с "Жилфондом" и передавал деньги "Жилфонду", а не конкретно Авдюхиной. При этом деньги он давал лично в руки Авдюхиной, она же их пересчитывала. Эти вопросы, видимо, были нужны в качестве аргументов в споре о возврате денег. Ведь их сейчас предприниматель пытается взять с "Жилфонда". Новиков отметил, то он обращался в "Жилфонд" за возвратом денег, но ему отказали. Сейчас дело рассматривается в Арбитражном суде.

"Чтобы вся цепочка сложилась"

Наталья П. (настойчиво попросила журналистов не упоминать свою фамилию) работает брокером по недвижимости. В ноябре 2022 года Людмила Авдюхина, которая дружила с брокером и главой собственного агентства недвижимости Татьяной Зинченко, попросила последнюю подыскать знакомых, готовых предоставить Авдюхиной деньги в виде процентного займа или инвестиции в выкуп недвижимости через "Жилфонд". Злоупотребляя доверием Зинченко, Авдюхина солгала ей, что хочет инвестировать полученные деньги в деятельность "Жилфонда", вернуть заемные средства и проценты в согласованный срок. На самом деле выполнять обязательства Авдюхина не хотела.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Обманутая Авдюхиной Татьяна Зинченко обратилась к своей знакомой Наталье П. и предложила ей вложить деньги в инвестиционную деятельность "Жилфонда", чтобы купить квартиру на ул. Партизанской, 126, для перепродажи "чуть дороже".

"Мне сказали, что на эту квартиру нужен покупатель. Мол, квартира хорошая, посмотри – может, ее и купишь. Я посмотрела квартиру, познакомилась с хозяйкой и согласилась. Единственным нюансом было то, что нужно было внести деньги за квартиру по договору хранения в "Жилфонд", чтобы вся цепочка сложилась", – отметила

Наталья.

В ноябре 2022 года П. передала Авдюхиной 4,9 млн рублей в офисе "Жилфонда" на Малахова, 119. Авдюхина в итоге обеспечила передачу Наталье П. квартиры стоимостью 4,9 млн рублей. Пострадавшая затем продала квартиру за 5,3 млн рублей. То есть сделка состоялась, и Наталья П. была удовлетворена.

Затем уже в декабре 2022 года Авдюхина уже самостоятельно позвонила Наталье и предложила поучаствовать в инвестиционном проекте "Жилфонда" и передать ей 6,3 млн рублей за еще один "привлекательный объект". Наталья согласилась, так как первая сделка была успешной, и конец декабря считался хорошим сезоном для продажи недвижимости.

Наталья П. / Фото: amic.ru

9 декабря 2022 года Наталья П. подписала договор хранения на десять дней и передала указанные деньги Авдюхиной. 19-го числа либо должна была состояться сделка, либо Авдюхина обещала вернуть деньги. При этом Авдюхина предлагала Наталье дать деньги на еще одну сделку, но та решила дождаться окончания предыдущей и отказалась.

Накануне, 19 декабря, Наталья написала Авдюхиной, но последняя сообщения уже не прочитала и не ответила на звонки. В итоге Авдюхина деньги похитила и уехала. Пострадавшая обратилась в "Жилфонд", но там деньги возвращать отказались. Затем она обратилась в полицию. В Арбитражном суде Наталья П. в декабре 2023 года удалось добиться выплаты "Жилфондом" 6,3 млн рублей и процентов, однако организация пока еще требование суда не выполнила, хоть решение в силу вступило.

"На нее смотрели, как на божественного риелтора"

Последней пострадавшей, выступившей на суде, была предприниматель и владелец двух ресторанов сети "Грильница" по франшизе Анна Шимина. В августе 2022 года Шимина решила продать двухкомнатную квартиру на ул. Антона Петрова примерно за 4 млн рублей и купить либо трехкомнатную квартиру, либо жилой дом. Вместе с мужем она обратилась в "Жилфонд", чтобы узнать условия покупки недвижимости.

Шимина вышла на агента "Жилфонда" Марину Белову, которая предложила ей оказать риелторские услуги. Посоветовавшись с Беловой, семья решила построить дом. Был заключен договор, который внесли в рабочую программу "Жилфонда". После продажи квартиры планировалось выйти на соглашение с застройщиком.

Анна Шимина / Фото: amic.ru

В ноябре 2022 года заявку Шиминой обнаружила Авдюхина. Последняя предложила девушке индивидуальные условия по выкупу двухкомнатной квартиры Шиминой и по покупке строящегося жилого дома. А именно покупатели хотели купить квартиру Шиминой на Антона Петрова за 3,7 млн рублей, но у них не было денег закрыть оставшийся долг по ипотеке в миллион рублей. Авдюхина предложила за собственные деньги закрыть ипотеку, и Шимина с супругом согласились.

Авдюхина сказала, что для совершения сделки нужно разместить через "Жилфонд" на безвозмездной основе полученные по договору купли-продажи квартиры деньги в банковской ячейке в виде ценных конвертов. Храниться они должны были до завершения окончательного этапа строительства дома и введения его в эксплуатацию.

Шимина доверилась Авдюхиной и согласилась на предложение. 17 ноября 2022 года был заключен договор купли-продажи квартиры и договор хранения почти на 2,4 млн рублей, принятых в качестве инвестиционного займа. Авдюхина ипотеку в миллион закрыла, как и обещала, миллион рублей за ипотеку Шимина ей в итоге отдала назад. Двухкомнатная квартира была продана, Шимина с мужем хотели строить дом.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

С 17 ноября по 12 декабря 2022 года для оплаты строительства дома в поселке Бельмесево Шимина оформила ипотеку на 4,8 млн рублей. А 15 декабря она отдала на хранение в "Жилфонд" 3,6 млн рублей, заполнив все документы. При этом сумма была принята без отражения по бухгалтерскому учету.

"Нас смутило, что нужно было хранить деньги в "Жилфонде", но нам объяснили все гарантией для застройщика, что мы не "сольемся". Якобы на разных этапах строительства ему выдавали деньги. Не было предпосылок не доверять. Попахивало аферой, но нас успокоили, что схема нормальная, крупное агентство. Авдюхина производила впечатление нормального человека. Марина Белова говорила, что мы все на нее молимся. Сотрудники смотрели на нее как на божественного риелтора", – отметила она.

В итоге Шимина отдала на хранение около 6 млн рублей. 16 декабря 2022 года семья приехала в "Жилфонд", но Авдюхина уже уехала и на звонки больше не отвечала. А супруги обратились в полицию.

Анна Шимина / Фото: amic.ru

Вопросы "Жилфонда"

Интересы "Жилфонда" в суде представляет адвокат Алексей Филичкин. Руководство агентства считает, что часть клиентов, которые давали Авдюхиной деньги под процент, работали исключительно с ней, а не с "Жилфондом". Поэтому и деньги нужно требовать не с организации, а только с Авдюхиной.

Более 40 млн рублей "Жилфонд" уже выплатил тем клиентам, которые работали напрямую через организацию, как, например, Анна Шимина. А вот с теми, кто давал Авдюхиной займы под гигантский процент, сейчас "Жилфонд" судится. Компания отдавать деньги им не хочет и считает, что сделать это должна Авдюхина. Подробнее об этом написано здесь.

Поэтому первый допрос потерпевших на суде превратился в баталии между адвокатом "Жилфонда" и потерпевшими. Эти споры, по сути, стали продолжением разбирательств агентства и его клиентов в Арбитражном суде.

Вопросов у Филичкина почти не было только к Анне Шиминой, которая работала с риелтором "Жилфонда" и которой компания уже выплатила около 6 млн рублей с условием, что претензий бизнесвумен к "Жилфонду" не имеет. Шимина лишь подтвердила адвокату, что, по сути, "Жилфонд" выполнил перед ней риелторские обязательства.

А вот Новикова и Наталю П. защитник буквально завалил вопросами.

Алексей Филичкин / Фото: amic.ru

"Может ввести в заблуждение"

Новиков в ответах на эти вопросы рассказал, что заключал договор с Авдюхиной, а не с "Жилфондом", и "не предполагал, что такой высокий руководитель может ввести в заблуждение". Он также пояснил, что смотрел квартиры исключительно на сайтах объявлений. Предложенную Авдюхиной первую квартиру смотреть он не ездил, а также удовлетворился просмотром фотографий. Он решил не смотреть объект лично, потому что "там все равно нужно было делать ремонт". Вторую квартиру Новиков снова посмотрел лишь на сайте объявлений, лично не появляясь в ней. Сыну, для которого предназначалась квартира, он ее тоже не показал.

Также в беседе выяснилось, что Новиков не изучил некоторые документы на квартиру, потому что недоверия к Авдюхиной у него не было. По второму объекту Новиков не заключил договор, ведь "не было известно, когда новый объект появится". Также не были оформлены договоры о выплате процентов.

Может показаться, что Новиков покупал квартиры для перепродажи, однако он настаивал, что хотел купить квартиру для своего сына. При этом в суде он отметил, что покупал и продавал квартиры, чтобы эффективно сохранять свои деньги, но это не было его профессиональной деятельностью.

"На тот момент я продал недвижимость, коттедж, примерно за 13 млн рублей. К покупке квартиры на ул. Попова я продавал еще одну свою квартиру, на ул. Глушкова, и планировал деньги вложить. Да, я вкладывал деньги в какую-то недвижимость. Мог продать, мог не продать. Продаю, как правило, через три-пять лет. Я редко продаю, это не является моим основным доходом", – отметил Новиков.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

"Я соврала"

А вот Наталья П. уж точно занималась перепродажей квартир профессионально, чего она и не скрывает. Отвечая на вопросы представителя "Жилфонда", она сказала, что Татьяна Зинченко, которая посоветовала обратиться к Авдюхиной, профессионально занималась недвижимостью и инвестициями в нее.

Филичкин спросил, почему Зинченко, сама занимаясь инвестициями в недвижимость, посоветовала обратиться именно к Авдюхиной, а не к ней самой. Однако Наталья подчеркнула, что этот вопрос она с Зинченко не обсуждала, и такая практика с "советами" от других брокеров является нормальной в этом бизнесе.

Также Наталья П. отметила, что Зинченко во второй неудачной сделке никакого участия не принимала. При этом после отъезда Авдюхиной Наталья П. постепенно перестала общаться с Зинченко. Но после кражи денег между ними разговоры были, и в одном из них Зинченко вспоминала, что Авдюхина интересовалась у нее, как устроить на постоянное место жительства свекровь и ребенка в Турции, отметила Наталья П..

Кстати, по второй сделке Наталья не подписала договор хранения, не посмотрела объект недвижимости и не заключала дополнительные договоры, потому что с Авдюхиной у Натальи сложились "доверительные отношения", отметила она.

Наталья/ Фото: amic.ru

При этом Наталья настаивает, что никаких процентов и "возвратов" от Авдюхиной она не получала. Была только прибыль от продажи квартиры по первой сделке. При этом на встрече с директором новосибирского "Жилфонда" Александром Чернокульским 21 декабря 2022 года Наталья говорила, что фактически передала Авдюхиной 6 млн рублей, а 360 тысяч рулей были процентами, вписанными в договор хранения в виде краткосрочных займов на десять дней.

"Ходили слухи, что тем, кто передавал деньги лично, будет выплачена сумма деньгами. А тем, кто передавал на покупку недвижимости, будут покупать недвижимость, при этом она будет оформлена на Чернокульского, а мы в ней будем проживать. То есть по факту мы ее не сможем реализовать. Мне такая недвижимость не нужна. Естественно, я соврала, потому что мне было невыгодно. Я так сказала, чтобы вернуть побыстрее свои деньги", – отметила Наталья.

Также после решения суда в свою пользу Наталья обратилась в суд с иском о банкротстве "Жилфонда", решения по этому делу пока нет.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют в том, что период с 15 марта по 15 декабря она путем обмана и злоупотребления доверием похитила у 31 жителя Алтайского края деньги на сумму 121,3 млн рублей, чем причинила ущерб и клиентам, и репутации "Жилфонда".

Клиенты давали Авдюхиной деньги на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Но обязательства экс-директор барнаульского "Жилфонда" не выполнила и забрала все средства. Более подробно со схемой Авдюхиной можно ознакомиться здесь.

Получив деньги, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и, наконец, в Буэнос-Айрес (Аргентина). Ее объявили в международный розыск, 2 января 2024 года задержали в Аргентине, а затем экстрадировали в Россию. 29 февраля экс-главу "Жилфонда" привезли в Москву, а в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде подозреваемой неоднократно продлевали срок нахождения в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

В отношении Людмилы Авдюхиной возбудили уголовное дело по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 8 октября Индустриальный районный суд продлил меру пресечения Авдюхиной до 22 марта 2025 года. 16 октября суд начал рассматривать дело по существу, на заседании зачитали обвинительное заключение против Авдюхиной, а также определили порядок исследования доказательств по делу.