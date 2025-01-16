По словам Сергея и Татьяны Зинченко, Авдюхины незадолго до отъезда интересовались переездом дочери в Турцию и переводом туда денег

16 января 2025, 11:20, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

На судебном заседании по делу бывшей главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении денег клиентов компании, выступили Сергей и Татьяна Зинченко, которые сами занимаются недвижимостью и дружили с семьей Авдюхиных до их отъезда в Аргентину. Супруги рассказали о том, что у Авдюхиных незадолго до отъезда появились проблемы с деньгами, а Людмила Авдюхина интересовалась устройством дочери и матери в Турции. Подробнее – в материале amic.ru.

"Деньги нужны были здесь и сейчас"

Очередное судебное заседание по делу Авдюхиной состоялось 15 января 2025 года. На него в качестве свидетелей пригласили Сергея и Татьяну Зинченко. Владелица одного из барнаульских агентств недвижимости Татьяна Зинченко на суде пояснила, что она и ее супруг Сергей Зинченко были в дружеских отношениях с Людмилой и Егором Авдюхиными. Дружба эта длилась около трех-четырех лет. Сергей Зинченко также подтвердил, что до отъезда Авдюхины были "самыми близкими друзьями" для семьи Зинченко. И до ее отъезда никто не отмечал за Авдюхиной непорядочности, ее характеризовали как грамотного специалиста, поэтому внезапный отъезд был для всех шоком, сказала Татьяна Зинченко.

При этом рабочих и деловых взаимоотношений у Авдюхиных и семьи Зинченко почти не было, кроме покупки квартиры для пострадавшей Натальи Пекшевой. Тогда, в начале ноября 2022 года, Авдюхина искала инвестора для покупки квартиры и сказала Зинченко, что "деньги нужны были здесь и сейчас", у нее в сделке "рвется цепочка", при этом маржинальность там хорошая, сказала Зинченко.

Авдюхина предложила Зинченко инвестировать сумму более 4 млн рублей, но она отказалась, пообещав поспрашивать у знакомых о желании поучаствовать в покупке квартиры. Зинченко рассказала о предложении Авдюхиной своим сотрудницам, которые занимаются инвестициями, и риелтор агентства Наталья Пешкова заинтересовалась сделкой, отметила Татьяна Зинченко.

Суд над Авдюхиной/ Фото: amic.ru

"Нюх на такое"

Татьяна Зинченко свела Пешкову и Авдюхину, и первая сделка между ними прошла успешно – Пешкова купила квартиру за 4,9 млн рублей и продала за 5,3 млн (подробнее об этом можно прочитать здесь). Проблемы возникли уже при совершении второй сделки, когда Пешкова передала Авдюхиной 6,3 млн рублей за другой объект недвижимости. Однако Зинченко во второй сделке уже никакого участия не принимала, тогда Авдюхина сама обратилась к Пешковой. Зинченко же узнала обо всем только потом от Пешковой.

Зинченко подчеркнула, что "всю жизнь" ей было известно о том, что "Жилфонд Барнаул" привлекает деньги по договорам хранения. Однако осенью 2022 года слышала об этом "особенно часто". Но детально работу "Жилфонда Барнаул" с клиентами она с Авдюхиной не обсуждала. Сама Зинченко не инвестировала в "Жилфонд Барнаул".

"Я говорила, что у нас наличных денежных средств нет. Инвестировать могли, если бы мы продали машину – тогда мы продавали Cadillac, но сделать это не вышло. Потом Авдюхина предлагала заложить машину в ломбард и передать деньги под проценты в "Жилфонд Барнаул", но Сергей в резкой форме отказался и на этом разговор закончился", – пояснила Зинченко.

Сергей Зинченко отметил, что вёл канал на YouTube, где разбирал мошеннические проекты, у него есть "нюх на такое", поэтому Зинченко интуитивно "не стал реагировать" на предложения Авдюхиной.

"Татьяна говорила мне: "Давай попробуем, люди же пробуют", но я не хотел в это ввязываться", – отметил Сергей Зинченко.

Людмила Авдюхина/ Фото: Антон Дегтярев

"Авдюхины зарывались в какую-то яму"

Об отъезде Авдюхиной из России Татьяна Зинченко узнала вскоре после случившегося – ей рассказала об этом одна из подчиненных. До этого, в конце 2022 года, на последних встречах с Зинченко Авдюхина часто повторяла, что денег у нее нет.

"Последнее общение у нас с ней было – она постоянно спрашивала деньги, любой наш разговор сводился к этому. Она говорила, что у нее проблемы с деньгами. Последние разговоры осенью Авдюхина вела о выкупе каких-то объектов. Я в принципе понимала, о чем речь, но в таком никогда не участвовала и досконально не знала, как это делается", – отметила Зинченко.

При этом ранее проблем с деньгами у Авдюхиной не было и она всего дважды просила у Зинченко взаймы 100-200 тысяч рублей на небольшой срок на личные траты.

Сергей Зинченко рассказал, что Авдюхины жили "на широкую ногу" – покупали брендовые вещи, останавливались в дорогих гостиницах и любили предметы роскоши. Однако к концу 2022 года Сергей Зинченко заметил, что у Авдюхиных есть финансовые проблемы.

"Я все это видел, и когда у Егора был день рождения в Altay Resort, у обоих было мнение, что что-то происходит, они зарылись в какую-то яму. Было такое ощущение, что это было из последних сил, на излете. Тем более Егор периодически стал у меня занимать суммы по 30-40 тысяч рублей. Раньше этого не было, а с лета 2022 года началось", – отметил Сергей Зинченко.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Турецкие планы Авдюхиных

О каких-то планах выехать жить за границу Авдюхины не рассказывали, подчеркнула Татьяна Зинченко. Однако примерно за неделю до отъезда Авдюхина позвонила и спросила, какие документы нужны для выезда дочери в Турцию на учебу (Авдюхина обратилась с вопросом к Зинченко, так как она давала в "Жилфонде Барнаул" лекции о недвижимости в Турции, также агентство Зинченко сотрудничало с турецким агентством в Аланье).

"Авдюхина сказала, что хочет отправить ее на учебу со своей мамой, которая уже устала работать. Мама Авдюхиной должна была сопровождать дочь. Почему ко мне обратилась? Потому что мы крупное международное агентство, работали с Турцией, есть представители. Меня просили узнать, какие нужны документы. Я ее свела с человеком, с ним они уже общались. Больше ничего не знала", – сказала она.

Когда Авдюхина отправляла дочь в Турцию, она спрашивала у Зинченко и о том, как работает SWIFT и переводы за границу. Зинченко свела подругу с проживающей в Турции некой "общей знакомой", которая рассказала, как отправлять дочери деньги через SWIFT (то есть через банк). Этой знакомой Авдюхина звонила за два-три дня до исчезновения, сообщила Зинченко. Но о какой конкретно сумме шла речь, Зинченко не знает.

При этом желание Авдюхиной перевезти дочь в Турцию показалось Татьяне Зинченко странным, ведь тогда еще шла учебная четверть. Зинченко советовала подруге подождать хотя бы окончания учебного года, но делать этого экс-глава "Жилфонда Барнаул" не хотела, отметила Зинченко.

Офис "Жилфонда Барнаул" / Фото: 2GIS

Отъезда всей семьи супруги Зинченко не предполагали, потому что у Авдюхиных были далеко идущие планы. Так, Егор якобы собирался строить коттеджный поселок вблизи Барнаула – это был проект "премиальной программы" "Жилфонда Барнаул". Кроме того, он летал в Турцию на одном самолете с Татьяной Зинченко в брокер-тур, и тогда Авдюхин рассказывал о планах "Жилфонда Барнаул" вести деятельность премиального направления в Турции и продавать объекты недвижимости.

"Они собирались купить землю, построить коттеджный поселок, организовать деятельность по покупке объектов недвижимости в Аланье. Егор делился тем, что он вместе с дочерью и матерью собирается поехать в Сочи на несколько дней. Людмила же туда ехать не должна была, потому что ей нужно было закрыть год и ни одна сделка без неё не проводилась", – рассказала Татьяна.

Сергей Зинченко на суде также подтвердил, что Егор Авдюхин сам смотрел "два-три участка" для коттеджного поселка и всерьез планировал реализовывать этот проект вместе с Сергеем Зинченко.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

"Егор Авдюхин сказал, что в интересах дела ничего говорить не будет"

После отъезда Авдюхиных друзья, знакомые семьи и пострадавшие создали в соцсетях группу и начали "собственное расследование", которое, правда, серьезных результатов не принесло, сказала Татьяна Зинченко. Также Татьяна Зинченко после отъезда пыталась помочь Пешковой, так как чувствовала ответственность за то, что свела ее с Авдюхиной, и переживала за пострадавшую.

С Авдюхиными после отъезда никакой связи у Зинченко не было и они не общались, утверждают супруги. После возвращения Егора Авдюхина из-за границы супруги Зинченко встретились с ним в Домодедово в Москве. Однако он никаких деталей произошедшего сообщать бывшим друзьям не стал.

"У нас общение состоялось только с Егором Авдюхиным, когда он уже вернулся, тогда мы спрашивали, что произошло. Но он сказал, что в интересах дела ничего говорить не будет и он не в курсе", – рассказала Зинченко.

Офис "Жилфонд Барнаул", где работала Авдюхина / Фото: 2gis

На встрече в Домодедово Авдюхин пожаловался на то, что находится в тяжелой ситуации, не может устроиться на работу "из-за бэкграунда", но при этом он должен воспитывать и содержать дочь Авдюхиной. Зинченко решил помочь Егору с работой, на которой последний проработал всего пару месяцев. Однако потом работа "не срослась" и общаться Зинченко и Авдюхин прекратили.

"Я спрашивал про обстоятельства их отъезда, но ему тяжело было все это рассказывать. Мне интересно было, почему он так поступил. У меня тоже были долги, я решил свои проблемы. Мы бы этот вопрос решили, он тяжелый был, но можно было все разрешить, деньги отработать. Я обиделся на него, почему он сбежал. Он рассказывать не захотел. Возникло ощущение, что он на нервах и считает, что ничего не было, все произошло случайно, деньги никто не брал, и все "разрулится", Людмилу отпустят", – сказал Зинченко.

В итоге причин отъезда Авдюхиных семье Зинченко выяснить так и не удалось. Татьяна Зинченко предполагает, что кто-то мог напугать их бывших друзей.

"Я думаю, что их просто кто-то напугал – может быть, ребенком, может, Егор кому-то задолжал большую сумму денег. Для меня это тайна до сих пор, я не знаю", – отметила она.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

"Тапал хомяка"

Представителя "Жилфонда Барнаул" (сейчас организация называется "Недвижимость Барнаул"), адвоката Алексея Филичкина, интересовало, имела ли отношение семья Зинченко к криптовалюте. Татьяна Зинченко отметила, что никогда не занималась криптовалютой, однако ее супруг раньше работал с криптовалютой, но теперь уже отошел от дел, заявила женщина. Ранее Сергей Зинченко даже организовывал курсы по работе с криптовалютой, рассказывал об этих курсах Егору Авдюхину и предлагал ему послушать их. Однако дальше вопросов дело не дошло и курс Авдюхин так и не купил.

После этого был еще один небольшой "криптовалютный эпизод", рассказал Сергей Зинченко. А именно после возвращения из Москвы Егор Авдюхин попросил у Сергея Зинченко помочь обналичить 100 USDT (10 400 рублей), Зинченко это сделал, и данная криптовалютная операция была между ними единственной. О других действиях с криптовалютой Егора Авдюхина Сергей Зинченко не знает. Разве что Авдюхин "тапал хомяка", но это "совсем смешно" и значительных сумм таким образом получить нельзя, отметил Зинченко.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Других криптовалютных дел между семьей Зинченко и Авдюхиными не было. И Татьяна Зинченко отметила, что не знает, работали ли с "криптой" Авдюхины потом или нет. Супруги Зинченко считают, что нет.

"Насколько мне известно, Егор Авдюхин до последнего в криптовалюте ничего и не понимал и не был специалистом абсолютно", – отметила Татьяна Зинченко.

Сергей Зинченко также подтвердил, что Авдюхин не разбирался в криптовалюте и не советовался с ним о каком-либо способе вывода денег за границу.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Сейчас Людмила Авдюхина обвиняется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что она с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 клиента "Жилфонда Барнаул" 121,3 млн рублей. Деньги давали Авдюхиной на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее о "схеме" можно прочитать здесь.

После хищения денег из кассы "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина с мужем, дочерью и свекровью отправилась сначала в Сочи, затем – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и в Буэнос-Айрес (Аргентина), сказано в обвинительном заключении. Подсудимую объявили в международный розыск. 2 января 2024 года задержали в Буэнос-Айресе, а затем экстрадировали в Россию. В апреле 2024 года Авдюхину доставили в Барнаул, где ей несколько раз продлевали срок заключения в СИЗО. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, где сейчас продолжается допрос свидетелей.