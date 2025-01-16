По словам Авдюхиной, свои деньги она честно зарабатывала в "Жилфонде Барнаул" и часто тратила их на сотрудников агентства

16 января 2025, 15:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Экс-глава "Жилфонда Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаул") Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении 121,3 млн рублей клиентов, выступила на очередном судебном заседании 15 января 2025 года. Подсудимая снова говорила о том, что "схему" с привлечением денег придумала не она, что мошенницей не является, рассказала о работе на "Жилфонд Барнаул", а также прокомментировала информацию о "богатой" жизни своей семьи. Подробнее – в материале amic.ru.

"Почему я здесь одна?"

Людмила Авдюхина на суде отметила, что она поверхностно изучала тома уголовного дела и даже "не стала их читать". По ее словам, "сути" раскрывать она не может, но то, что написано в обвинении, – это "сфабрикованное мнение и субъективная позиция каждого из людей".

Авдюхина отмечает, что систему с привлечением денег в "Жилфонде Барнаул" придумали уже давно, и она существовала еще до ее прихода в компанию в 2010 году.

"У меня мой кабинет прослушивался полностью. Вопрос: почему я здесь одна? Давайте тогда с теми, кто за этим наблюдал, будем все вместе здесь сидеть. Куда делись деньги? Под видеокамерами, под таким аудитом. Это вообще как? Что может быть? Да, лучше написать, что Авдюхина своровала деньги, чем ответить по своим обязательствам", – сказала обвиняемая.

Авдюхина отметила, что сейчас по ее делу "красиво делается пиар". Адвокат дал ей почитать опубликованные в СМИ тексты, посвященные процессу. Авдюхина с ними ознакомилась и сейчас уверена, что журналисты подают информацию исключительно с позиции "Жилфонда Барнаул".

"Периодически я читаю в СМИ: "источник сообщил". Я даже знаю, кто эти источники, сплетни я знаю. Источник сообщил, что она там-то отдыхала, то-то делала. Опубликуйте мои выписки из налоговой декларации, посмотрите, сколько я задекларировала за 2021, 2020 годы. Посмотрите, что я была платежеспособна как личность, мне "Жилфонд Барнаул" выплачивал достойное вознаграждение. Сейчас рекламный отдел "Жилфонда Барнаул" против меня пиар-акцию организовал, сообщает СМИ нужные фразы в нужное время. Я знаю, как все это фабрикуется, чтобы подать историю так, как она должна быть подана", – отметила Авдюхина.

При этом подсудимая повторила, что сама не может озвучить "много истин" и, возможно, никогда не сможет. На это у нее есть "личные причины". И откуда журналистам взять позицию самой Авдюхиной, которая на суде не раскрывает детали произошедшего, она не пояснила.

Из деталей Авдюхина на суде только дала пояснение о документах, которые забрала с собой в Аргентину. По словам подсудимой, она "документы забирала всегда, когда уезжала в отпуск". И периодически даже могла сделать это ночью. Почему именно 15 декабря Авдюхина забрала документы ночью, она не вспомнила. А также не ответила на главный вопрос суда о том, почему забрала деньги из кассы и куда они делись.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Пахала круглосуточно"

Авдюхина вспомнила тексты СМИ (в том числе "Амитела"), в которых описывалась "богатая жизнь" Людмилы и Егора Авдюхиных. На это подсудимая ответила:

"Я в чем виновата – что много зарабатывала? Да я пахала на этот "Жилфонд" круглосуточно, я со своим ребенком в 12 лет познакомилась, с полутора лет я ее не видела. Как стала управляющей "Жилфонда Барнаул" – не знала своего ребенка. У меня был один "Жилфонд", зато я знала всех детей своих сотрудников, знала, какие у всех проблемы, потому что мне это было важно", – сказала Авдюхина.

При этом Авдюхина добавила, что никого не обвиняет и сделала свой выбор самостоятельно, потому что "любила "Жилфонд". Она также сказала, что свой гонорар отправляла на то, чтобы вывезти сотрудников на корпоратив, нанимала тренинги, чтобы сотрудники "разбирались в деловом и неделовом этикете".

"Легко судить, что если много зарабатывала, – она плохая. А посмотрите, сколько я тратила не на свои поездки, а на своих людей, сколько я оплачивала этих поездок. Риелтор – это сделка сегодня, а деньги через десять дней. Я со своих денег доставала, я не была богачкой, не всегда много зарабатывала, порой риелторы зарабатывали больше меня. Я знаю, что такое нет денег, когда нечем кормить ребенка", – отметила она.

Отметим, что на суде 15 января 2025 года также в качестве свидетелей выступили бывшие друзья Авдюхиных, семья Зинченко. Они рассказали о том, что Авдюхины незадолго до отъезда решили перевезти дочь и мать в Турцию, а также о том, что в конце 2022 года у Авдюхиных начались финансовые проблемы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

В чем обвиняют Авдюхину?

Людмилу Авдюхину судят по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, она с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 клиента "Жилфонда Барнаул" 121,3 млн рублей, которые передавались Авдюхиной на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Следователи уверены, что Авдюхина забрала деньги из кассы "Жилфонда Барнаул", а затем с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, а затем через Стамбул (Турция) и Дубай (ОАЭ) отправилась в Буэнос-Айрес (Аргентина). Авдюхину объявили в международный розыск. 2 января 2024 года ее задержали в Буэнос-Айресе, а потом экстрадировали в Россию. В апреле 2024 года доставили в Барнаул. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, где сейчас продолжается допрос свидетелей.

На суде Авдюхина уже выразила свое отношение к обвинению и к агентству "Жилфонд Барнаул" (ныне переименовано в "Недвижимость Барнаул").