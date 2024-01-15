На Алтае региональный маткапитал приблизился к отметке 84 тысячи рублей

С 2011 года правом на его получение воспользовались 52 тысячи человек

15 января 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в 2024 году размер регионального материнского капитала составил 83 850 рублей. Об этом рассказали в Минсоцзащиты.

На маткапитал претендуют семьи, в которых появился второй и последующий дети. С 2011 года такое право определили более чем 52 тысячам граждан.

Например, в Бурлинском районе с 2011 года выплаты получили 347 семей, из них 133 семьи распорядились средствами на общую сумму более 5,9 млн рублей.

Отмечается, что большинство семей направили деньги на улучшение жилищных условий.