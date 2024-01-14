В России стало больше людей, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц
Численность граждан с низкими доходами, по данным статистики, снижается
14 января 2024, 17:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России по итогам 2022 года число россиян с ежемесячным заработком свыше 100 тысяч рублей выросло до 7,4%, это максимальное значение за все время ведения статистики, сообщает РИА Новости.
На 2,7% выросло число тех, кто ежемесячно зарабатывает от 60 до 100 тысяч рублей. Теперь таких людей 15,3%. Россиян с заработком 45 до 60 тысяч – 13,5%, а от 27 до 45 тысяч – 27,4%.
Отмечается, что численность россиян с низкими доходами, наоборот, снижается. Число людей с заработком от 19 до 27 тысяч рублей сократилась на 1% – до 16,1%, 10-19 тысяч – на 3,9%, до 15,9%, а менее 10 тысяч рублей – на 2,8%, до 4,4%.
18:24:25 14-01-2024
Как все скрупулёзно подсчитали, прямо фантастика. А что бумажка в сто рублей на две буханки хлеба не хватает, это что не фантастика? Яйца же, всех в нокдаун отправили. Кому лапшу на уши вилами накладывают?
18:47:13 14-01-2024
Жить стало лучше, жить стало веселее! И. Сталинн
20:04:23 14-01-2024
Ни одного знакомого нет зарабатывающего 45 тыс и более... Это фантастика..
21:37:02 14-01-2024
Гена (20:04:23 14-01-2024) Ни одного знакомого нет зарабатывающего 45 тыс и более... Эт... Гена, братуху застрахуй... у нас менеджеры больше зарабатывают. Инженеры и конструктора свыше 80. Гена, чего умеешь-то?
22:51:37 14-01-2024
Гость (21:37:02 14-01-2024) Гена, братуху застрахуй... у нас менеджеры больше зарабатыва... Вы гражданин когда свои фантазии излагаете,прочитайте для начала данные статистики и там черным по белому-от 60т и выше получают 22,7% и.а если считать среднюю зарплату москвичей и северян,да количество работников в тех краях,то вы максимум попадете как раз в те 32 % кто получает от 10т до 27т
06:27:12 15-01-2024
гость (22:51:37 14-01-2024) Вы гражданин когда свои фантазии излагаете,прочитайте для на... Мил человек, по статистике у меня чуть больше 20 зарплата. Я понимаю, что есть весомый пласт бюджетников, которым деваться некуда. Но если человек с головой и руками, то он и зарабатывает. Если он лентяй, то строчит комменты о том, что всё плохо, зарплаты низкие. Я знаком и с первыми и со вторыми. И если первые вызывают уважение, то вторые ничего не вызывают.
09:24:57 15-01-2024
Гость (06:27:12 15-01-2024) Мил человек, по статистике у меня чуть больше 20 зарплата. Я... Так и пишите-я чиновник и сижу на спинах простых работяг и кичусь этим и не надо тут надуваться от своей значимости
20:36:01 15-01-2024
Гость (09:24:57 15-01-2024) Так и пишите-я чиновник и сижу на спинах простых работяг и к... Вы действительно такой неумеха/неудачник, что не можете представить, что люди зарабатывают головой и руками гораздо больше? Не имея отношения к бюджету.
21:39:04 14-01-2024
Гена (20:04:23 14-01-2024) Ни одного знакомого нет зарабатывающего 45 тыс и более... Эт... Строители почти любых специальностей, которые работают на постоянке, токари с хорошим разрядом, монтажники различных систем, квалифицированные сварщики, программисты - это еще не все из тех, с кем общался или кого просто хорошо знаю.
22:44:07 14-01-2024
Гена (20:04:23 14-01-2024) Ни одного знакомого нет зарабатывающего 45 тыс и более... Эт... Мы с супругой по 85 чистыми зарабатываем, но проблема в том что в России дикая инфляция и этих денег хватает только на самое необходимое.
07:00:47 15-01-2024
Гость (22:44:07 14-01-2024) Мы с супругой по 85 чистыми зарабатываем, но проблема в том ... извиняюсь, а можно узнать возраст вашей супруги и кем она работает?
20:05:15 14-01-2024
с заработком 300 долларов и ниже
21:13:14 14-01-2024
Штука бакинских всегда была минималкой.
21:16:21 14-01-2024
Исходя из данных статистики работодатели никак нажраться не могут.
23:01:50 14-01-2024
"10-19 тысяч – на 3,9%, до 15,9%, а менее 10 тысяч рублей – на 2,8%, до 4,4%." т.е. почти 20% живут за чертой бедности - а это рабство, когда человеку хватает только на проживание и неполноценное питание. И это в стране пятой в мире по экономике. Интересно, по зарплатам большинства населения мы входим в 100 лучших или во второй сотне? Главная проблема России - социальное неравенство, которое растет.
00:43:48 15-01-2024
Так и число автомобилей стоимость которых перевалило за миллион тоже выросло Число квартир стоимость которых перевалило за пять миллионов тоже выросло
11:59:09 15-01-2024
Старая песня про подорожавшие голубцы.
12:04:36 15-01-2024
22% больше 60 т.р. 20% меньше 20 т.р. что-то с этой экономикой не так