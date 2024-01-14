В России стало больше людей, которые зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц

Численность граждан с низкими доходами, по данным статистики, снижается

14 января 2024, 17:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России по итогам 2022 года число россиян с ежемесячным заработком свыше 100 тысяч рублей выросло до 7,4%, это максимальное значение за все время ведения статистики, сообщает РИА Новости.

На 2,7% выросло число тех, кто ежемесячно зарабатывает от 60 до 100 тысяч рублей. Теперь таких людей 15,3%. Россиян с заработком 45 до 60 тысяч – 13,5%, а от 27 до 45 тысяч – 27,4%.

Отмечается, что численность россиян с низкими доходами, наоборот, снижается. Число людей с заработком от 19 до 27 тысяч рублей сократилась на 1% – до 16,1%, 10-19 тысяч – на 3,9%, до 15,9%, а менее 10 тысяч рублей – на 2,8%, до 4,4%.