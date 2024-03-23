МЧС: площадь пожара в "Крокусе" достигла почти 13 тысяч квадратных метров
Возгорание пока не локализовано
23 марта 2024, 03:17, ИА Амител
Горящий "Крокус" / Фото: ТАСС
МЧС опровергло информацию о локализации пожара в "Крокус Сити Холле". Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Сейчас площадь пожара составляет почти 13 тысяч квадратных метров.
Напомним, что пятеро вооруженных мужчин вошли в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу по людям внутри. По данным ФСБ, погибших не менее 40, более 100 пострадавших.
В самом здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, который охватил больше половины крыши. Пожарные занимаются тушением. В здании работают силовики и медики.
По информации Telegram-канала Baza, спецслужбы разыскивают белый седан, на котором могли скрыться нападавшие.
03:47:34 23-03-2024
Терпеть не могу террористов .
08:35:02 23-03-2024
В сортирах мочить их. Всех. Чтобы даже боялись оглядываться на нас.