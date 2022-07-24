Иммунолог предупредил россиян о подступающей волне коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупредил россиян о подступающей новой волне коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, эта волна уже идет.

«Если вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, „хвост“ эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — сказал Жемчугов.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» назвал положительные стороны новой волны COVID-19. По его словам, для большинства людей заболевание пройдет так же легко, как и ОРВИ.