Иммунолог предупредил россиян о подступающей волне коронавируса
Специалист назвал происходящее «хвостом эпидемии»
24 июля 2022, 07:09, Илья Звягинцев
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупредил россиян о подступающей новой волне коронавируса. Его слова передает РИА Новости.
По мнению специалиста, эта волна уже идет.
«Если вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, „хвост“ эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов», — сказал Жемчугов.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» назвал положительные стороны новой волны COVID-19. По его словам, для большинства людей заболевание пройдет так же легко, как и ОРВИ.
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