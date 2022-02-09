В Минздраве пояснили, каковы требования к уровню антител для получения QR-кода

Людям, которые переболели коронавирусом, имеют на руках ПЦР-тест, а также результаты теста на антитела, можно будет получить QR-код. О нововведениях, которые начнут действовать с 21 февраля, рассказали в пресс-службе Минздрава.

Срок действия сертификата, который будут выдавать на основе тестов на антитела, составит шесть месяцев. Отмечается, что результаты тестирования должны быть доступны на портале “Госуслуги“.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с агентством РИА Новости пояснил, что никаких требований к уровню антител у человека нет. Главное для получения сертификата, чтобы они вообще были.