В Алтайском онкодиспансере вернули масочный режим

В Алтайском краевом онкологическом диспансере вернули масочный режим, сообщили в Telegram-канале медучреждения.

Отмечается, что меру вводят в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом и согласно рекомендации региональных Роспотребнадзора и Минздрава.

«Маски необходимо носить при посещении краевой онкологической поликлиники, при прохождении диагностических и лечебных процедур амбулаторно, а также при госпитализации в дневные и круглосуточные стационары», — говорится в сообщении.

В медучерждении попросили с пониманием отнестись к ситуации, поскольку онкологические пациенты находятся в особой группе риска тяжёлого течения инфекционных заболеваний, а потому особые противовирусные меры необходимы для их защиты.

Ранее власти Республики Алтай, Новосибирской области и некоторых других регионов рекомендовали своим жителям носить маски в общественных местах. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.