Глава алтайского Минздрава рассказал о серьезном удорожании строек больниц и поликлиник

Министерство здравоохранения Алтайского края массово пересматривает проектно-сметную документацию важных объектов, которые планируют возводить в регионе. Из-за роста цен на металл и строительные материалы будущие поликлиники и медицинские центры «подорожали» на 30%. Так, например, хирургический корпус Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства «подорожал» на миллиард рублей всего за несколько месяцев. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

«Крупный объект, который мы должны отторговать в мае, это строительство хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства. Изначальная сметная стоимость была порядка 3,4 миллиарда рублей, сейчас она уже 4,3 миллиарда рублей, поэтому нам нужно актуализировать цены и выходить на торги, чтобы привлечь подрядчиков, способных построить высокотехнологичный объект», — сказал Дмитрий Попов.

По словам министра, всего до конца 2025 года в регионе намерены построить 130 медицинских объектов. Практически каждую проектно-сметную документацию придётся пересматривать из-за ситуации на строительном рынке. Власти уже добавили 70 миллионов рублей для строительства 17 фельдшерско-акушерских пунктов в 2022 году.

Новости

Здоровье «Пандемия никуда не делась»: министр Попов не исключил шестой волны COVID-19 на Алтае

Всего, согласно информации Дмитрия Попова, в этом году в Алтайском крае возведут 28 медицинских объектов. Продолжится строительство поликлиник в Советском и Ребрихинском районах. Также в Барнауле строят крупнейшую поликлинику в Индустриальном районе стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Сдать её планируют в начале 2023 года. Также в ближайшее время начнётся подготовка проектно-сметной документации на строительство десяти новых поликлиник в Алтайском крае. Две из них появятся в Барнауле.

В общей сложности на строительство всех объектов власти региона планировали выделить 7,2 миллиарда рублей. Однако сейчас цена, по словам Дмитрия Попова, будет пересмотрена.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края сообщил, что ведомству, возможно, придётся скорректировать свои планы по закупке нового медицинского оборудования из-за серьёзного роста цен. Практически всё медицинское оборудование значительно подорожало из-за сложившихся экономических обстоятельств, отметил глава регионального Минздрава. По его словам, в зависимости от номенклатуры рост цен колеблется от 18% до 60%.