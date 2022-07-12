В России выявили первый случай оспы обезьян у парня, вернувшегося из Европы

Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, сообщает Роспотребнадзор.

«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — рассказали в ведомстве.

В сообщении уточнили, что заболевший изолирован и находится в инфекционном медучреждении: «Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет».

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что оспа обезьян — легкая болезнь, никакой опасности для россиян она не представляет.